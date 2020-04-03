Người bị cao huyết áp nên ăn gì để hạ huyết áp

Cao huyết áp là bệnh lý khá phổ biến hiện nay. Người bị cao huyết áp sẽ có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, đột quỵ cao hơn. Và để ngăn ngừa tình trạng cao huyết áp, bên cạnh việc luyện tập , sinh hoạt hằng ngày thì chế độ ăn uống cũng cực kỳ quan trọng. Vì vậy hãy tìm hiểu ăn gì để hạ huyết áp để xây dựng cho mình một chế độ ăn thật khoa học.

Huyết áp cao nên ăn gì để hạ và ổn định? Hãy cùng xem những gợi ý cụ thể sau đây:

Muối ăn không được quá 6g, muối ở đây bao gồm tất cả lượng muối trong các loại gia vị.

Chế độ dinh dưỡng sẽ giúp bạn kiểm soát được huyết áp của mình một cách tốt hơn. Và chế độ ăn của những người bị cao huyết áp cần phải đảm bảo theo chỉ số sau:

Các loại rau lá có màu xanh

Món ăn cho người cao huyết áp từ các loại rau có lá màu xanh sẽ giúp cung cấp kali cho cơ thể để tỉ lệ kali cao hơn natri từ đó giúp trung hòa natri. Như vậy, cơ thể của bạn sẽ loại bỏ được natri chứa trong thận thông qua đường nước tiểu ra bên ngoài, và huyết áp sẽ hạ.

Các loại rau có lá xanh rất tốt với người bị cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Hãy lựa chọn các loại rau tươi ví dụ như: cải xoăn, cải rổ, xanh, diếp cá, xà lách, rau chân vịt. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ăn các loại rau quả đông lạnh. Vì sau khi được đông lạnh thì hàm lượng dinh dưỡng cũng sẽ vẫn giữ được hoàn toàn trong các loại rau củ này. Không nên ăn các loại rau quả đóng hộp có sẵn vì chúng sẽ chứa nhiều natri.

Người cao huyết áp nên ăn hoa quả gì?

Câu trả lời đó chính là các loại hoa quả mọng. Trong đó phải kể đến những cái tên như: việt quất, mâm xôi, dâu tây. Bởi chúng có chứa hợp chất tự nhiên tên là flavonoids giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Vì thế nếu trong gia đình bạn có người bị cao huyết áp đừng quên chuẩn bị sẵn những loại quả này và sử dụng để làm món tráng miệng.

Khoai tây

Khoai tây là loại củ có lượng khoáng chất cao đặc biệt là kali và magie có tác dụng hạ huyết áp. Chất xơ trong khoai tây cũng cực kỳ cần thiết đối với khẩu phần ăn hằng ngày của tất cả mọi người. Có rất nhiều cách để làm món khoai tây. Mỗi ngày bạn hãy áp dụng một công thức khác nhau để không cảm thấy chán.

Khoai tây cũng là thực phẩm không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đường

Nếu muốn biết huyết áp cao nên uống gì để hạ thì câu trả lời đó chính là nước củ cải đường. Bạn chỉ cần ép củ cải đường lấy nước uống hoặc chế biến thành các món luộc, canh, hầm để ăn sẽ giúp giảm huyết áp cực hiệu quả. Thành phần các chất chứa trong củ cải đường có thể giúp huyết áp hạ nhanh chóng chỉ trong vòng 24 giờ.

Sữa không đường

Thay vì sử dụng các loại sữa béo, bạn nên chọn sữa không đường. Bởi nguồn dinh dưỡng từ sữa tươi không đường rất lớn. Nó giúp cung cấp một lượng nhỏ chất béo và rất nhiều canxi thiết yếu cho bữa ăn hàng ngày. Đây đều là những thứ rất hữu ích cho người bị cao huyết áp.

Sữa không đường giúp cung cấp dinh dưỡng cho người bị cao huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Cháo bột yến mạch

Cháo bột yến mạch là những loại thực phẩm giàu chất xơ, hàm lượng chất béo cũng như natri thấp phù hợp với người bị cao huyết áp. Giá thành của loại thức ăn này cũng rất rẻ nên trở thành sự lựa chọn của nhiều người.

Bạn nên ăn cháo yến mạch vào buổi sáng vừa để chữa bệnh, vừa giúp cung cấp năng lượng cho ngày làm việc năng động. Có thể ăn cùng các loại hoa quả tươi chứ không nên ăn cùng với đường.

Chuối

Để cung cấp kali cho cơ thể một cách hiệu quả nhất, thì chuối cũng là cái tên nên nằm trong thực đơn của bạn. Hãy chọn chuối thay vì các loại thực phẩm chức năng.

Ăn chuối giúp ổn định huyết áp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Người bị cao huyết áp nên làm gì?

Để giúp việc chữa bệnh cao huyết áp hiệu quả hơn, ngoài chế độ ăn uống, bạn nên kết hợp luyện tập hằng ngày. Lựa chọn đầu tiên, đơn giản mà ai cũng có thể thực hiện được đó là đi bộ. Việc đi bộ giúp giảm áp lực trong máu. Như vậy, tim có thể sử dụng được nhiều oxy hơn. Mỗi ngày chỉ cần đi bộ đều đặn từ 15 đến 30 phút để giảm các biến chứng của cao huyết áp.

Tập hít thở sâu cũng là một hoạt động tốt đối với người bị cao huyết áp. Biết cách hít thở bạn sẽ giảm được stress và có thể tự kiểm soát được huyết áp của mình. Chỉ cần dành khoảng 10 phút mỗi tối hoặc sáng để tập hít thở, bạn sẽ thấy hiệu quả mà phương pháp này mang lại.

Kết hợp chế độ ăn uống với việc luyện tập hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Với những gợi ý về việc ăn gì để hạ huyết áp hy vọng bạn đã có được cho mình một thực đơn thật hợp lý giúp chữa bệnh một cách hiệu quả nhất.