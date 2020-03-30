Người bị bệnh basedow kiêng ăn gì và nên ăn gì?

Sức khỏe 30/03/2020 18:32

Chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng đối với người bị bệnh basedow. Vì vậy, người bị bệnh basedow kiêng ăn gì và nên ăn gì là vấn đề cần được quan tâm đến.

Nội dung bài viết

Một chế độ dinh dưỡng hợp lý không thể chữa được hoàn toàn bệnh basedow nhưng lại giúp giảm các triệu chứng bệnh rất hiệu quả. Vì vậy, việc lựa chọn những thực phẩm phù hợp cho người bị bệnh basedow sẽ hạn chế sự phát triển của bệnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được người bị bệnh basedow kiêng ăn gì và nên ăn gì để hỗ trợ điều trị bệnh một cách tốt nhất.

Benh basdow kieng an gi
Người bị bệnh basedow kiêng ăn gì?- Ảnh minh họa: Internet

Basedow là bệnh gì?

Tuyến giáp được biết đến là có vai trò sản xuất các hormone điều hòa quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Vì lý do nào đó như hiện tượng rối loạn tự miễn sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng của tuyến giáp và khiến nồng độ hormone của tuyến giáp bị thay đổi. Bệnh basedow là dạng cường giáp phổ biến và chiếm khoảng 90% các trường hợp cường giáp. Một số đặc điểm của bệnh basedow như:

  • Bướu cổ (bướu mạch)
  • Bệnh mắt (lồi mắt)
  • Nhiễm độc giáp
  • Bệnh da 
Benh basdow kieng an gi 1
Bệnh Basedow là dạng cường giáp phổ biến - Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh basedow nên ăn gì?

Theo các chuyên gia y tế, việc có được chế độ ăn uống hợp lý sẽ góp phần hạn chế sự phát triển bệnh và hỗ trợ quá trình điều trị bệnh basedow hiệu quả. Dưới đây là một số loại thực phẩm có lợi mà người bị basedow nên ăn:

Các loại quả mọng nước

Các loại rau quả mọng nước được biết đến là có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa tự nhiên giúp tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể và hỗ trợ cân bằng hormone tuyến giáp.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, các loại quả mọng như: dâu tây, việt quất, kiwi, trái cây họ cam quýt, cà chua, ớt chuông hoặc bí đỏ có chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa tự nhiên, rất tốt cho người bị bệnh basedow. Vì vậy, đây là nhóm thực phẩm đầu tiên mà người bệnh basedow nên thêm vào trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Benh basdow kieng an gi 2
Các loại rau quả mọng nước rất tốt cho người bị basedow - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu canxi

Bệnh cường giáp thường khiến cho cơ thể khó hấp thụ được canxi, điều này dẫn đến tình trạng loãng xương hoặc giòn xương. Vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm nhiều canxi sẽ phù hợp cho người bị bệnh basedow, mặc dù một số sản phẩm từ sữa có thể chứa i-ốt không tốt cho tình trạng này.

Các thực phẩm nhiều canxi như:

  • Cá mòi
  • Đậu bắp
  • Bông cải xanh
  • Hạnh nhân
  • Cải xoăn

Thực phẩm nhiều vitamin D và axit béo omega-3 

Các axit béo omega-3 được biết đến là có tác dụng làm dịu các hoạt động của tuyến giáp. Bên cạnh đó, Vitamin D có công dụng giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn và phòng ngừa loãng xương hiệu quả. 

Các loại thực phẩm như: Cá hồi, quả óc chó, dầu oliu… là những thực cung cấp lượng axit béo cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa loãng xương rất tốt.

Benh basdow kieng an gi 3
Các axit béo omega-3 được biết đến là có tác dụng làm dịu các hoạt động của tuyến giáp - Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau họ cải

Các loại rau thuộc họ cải là một trong những loại rau có chứa nhiều goitrogens - nhóm hợp chất giúp hạn chế việc sản xuất hormone của tuyến giáp. Vì vậy, bệnh nhân basedow nên bổ sung các loại rau cải vào chế độ ăn hàng ngày.

Người bị bệnh basedow kiêng ăn gì?

Tránh sử dụng các thực phẩm không có lợi là điều vô cùng quan trọng trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh basedow. Vậy người bệnh bướu cổ basedow kiêng ăn gì? Dưới đây là danh các loại thực phẩm mà người bị bệnh basedow nên tránh sử dụng.

Thịt đỏ

Do các loại thịt đỏ có  chứa hàm lượng cholesterol và các chất béo bão hòa cao nên sẽ khiến người bị bệnh basedow có nguy cơ mắc các bệnh như tim mạch hoặc tiểu đường nếu ăn nhiều.

Thực phẩm có nhiều đường

Ở người bệnh basedow thường có các dấu hiệu của rối loạn chuyển hóa carbohydrate, gây ảnh hưởng đến việc kiểm soát lượng đường huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, sử dụng các thực phẩm có quá nhiều đường sẽ làm tăng mức độ hồi hộp và một số triệu chứng của bệnh basedow. 

Vì vậy, người bệnh basedow nên hạn chế sử dụng các thực phẩm chứa hàm lượng đường cao như: nước trái cây, nước ngọt, khoai tây ăn liền...sẽ không tốt trong quá trình điều trị bệnh.

Benh basdow kieng an gi 4
Người bệnh basedow nên hạn chế sử dụng các thực chứa hàm lượng đường cao - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế thực phẩm nhiều i-ốt

Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung i-ốt quá nhiều có thể kích thích bệnh cường giáp phát triển ở người cao tuổi hoặc những người từng bị cường giáp trước đây. Các thực phẩm như muối i-ốt, tảo, rong biển hoặc một số loại hải sản…nên hạn chế bổ sung nhiều vào chế độ ăn của người bệnh basedow.

Thực phẩm có chứa cafein

Các thực phẩm có chứa nhiều cafein sẽ làm cho người bị basedow tiết nhiều hormone thyroxine khiến bệnh trở nên nặng hơn. Vì vậy, người bị basedow tuyệt đối không nên sử dụng các thực phẩm có chứa cafein như trà xanh hay cà phê. 

Benh basdow kieng an gi 5
Các thức uống có chứa cafein không tốt cho người bị bệnh basedow - Ảnh minh họa: Internet

Bên trên là một số chia sẻ về chế độ dinh dưỡng hợp lý dành cho người bị bệnh basedow. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn biết được người bị bệnh basedow kiêng ăn gì và nên ăn gì để ngăn ngừa các triệu chứng bệnh và hỗ trợ điều trị bệnh một cách hiệu quả nhất.

Viêm khớp dạng thấp là gì? Nguyên nhân và cách chữa trị

Viêm khớp dạng thấp là gì? Nguyên nhân và cách chữa trị

Viêm khớp dạng thấp làm tuổi thọ con người giảm đi. Do đó, bạn cần hiểu viêm khớp dạng thấp là gì, dấu hiệu nhận biết và cách chữa trị sớm để tránh biến chứng.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh basedow là gì bệnh basedow có nên mổ không bệnh basedow có chữa khỏi được không

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm