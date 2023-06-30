Người đàn ông trú tại TP. Hạ Long được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tê lưỡi, miệng, tay và chân, nóng rát vùng cổ, cảm giác loạn nhịp tim...

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, mới đây các bác sĩ của đơn vị cấp cứu điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn củ ấu tàu. Loại củ này còn gọi là ấu tẩu, là một vị thuốc quý hiếm sau khi được bào chế cẩn thận, nhưng cũng chứa chất aconitin kịch độc có thể gây tử vong.

Theo đó, sau khi ăn canh có chứa khoảng 3-4 củ ấu tàu, người đàn ông 65 tuổi, trú tại TP. Hạ Long được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tê miệng, lưỡi, tay, chân, nóng rát vùng cổ, cảm giác loạn nhịp tim. Qua thăm khám, khai thác thông tin từ gia đình người bệnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc củ ấu tàu.

Người đàn ông bị ngộ độc sau khi ăn canh nấu củ ấu tàu và may mắn được bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy cứu sống - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Dẫn theo thông tin từ VOV, bác sĩ CKI Trần Công Cẩn cho biết, củ ấu tàu được coi là một vị thuốc quý nếu được bào chế cẩn thận nhưng cũng đồng thời cũng chứa chất aconitin kịch độc. Khi bị ngộ độc, bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng nôn, buồn nôn, tê môi, lưỡi, tay, chân hoặc toàn thân, cảm giác tức ngực, khó thở, loạn nhịp tim. Các triệu chứng nặng như co giật, ngừng thở, suy hô hấp, thậm chí ngừng tim, tử vong.

Củ ấu tàu được coi là một vị thuốc quý nếu được bào chế cẩn thận nhưng cũng đồng thời cũng chứa chất aconitin kịch độc - Ảnh: Báo Thái Nguyên

Thực tế không ít người dân sử dụng củ ấu tàu như một vị thuốc quý hoặc có thể chế biến món ăn, ngâm rượu. Tuy nhiên từ những trường hợp ngộ độc củ ấu tàu, các bác sĩ khuyến cáo: Người dân không nên tự chế biến củ ấu tàu làm thức ăn hoặc ngâm rượu để uống nếu không biết cách loại bỏ độc tố. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí, tuyệt đối không ở nhà để tự theo dõi hoặc điều trị theo các biện pháp dân gian.

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