Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng đổi rượu để lấy một phiên bản thức uống khác không có rượu hoặc bia không nhiều cồn thay vì các loại bia rượu cổ điển, hãy cùng tìm hiểu để biết điều gì có thể xảy ra với cơ thể nếu bạn thực hiện thay đổi đơn giản này.

Rượu là một chất gây trầm cảm, có nghĩa là uống nó có thể làm chậm chức năng của não. Theo CDC, uống nhiều rượu theo thời gian có thể dẫn đến một số hậu quả khá nghiêm trọng, từ mất trí nhớ đến bệnh tim, bệnh gan và hậu quả là tử vong.

Khi mọi người muốn giảm cân, bỏ qua những món ăn có đường yêu thích hoặc tập gym nhiều hơn một chút thường là bước đầu tiên. Nhưng vì rượu cung cấp 7 calo mỗi gam, tránh uống rượu có thể giúp giảm cân, chủ yếu là nếu đồ uống bạn chọn có chứa một lượng lớn rượu. Nếu vị giác của bạn ưa thích đồ uống có cồn, việc bỏ qua những đồ uống này có thể tạo ra tác động lớn hơn.

Rượu có thể tác động tiêu cực đến khả năng cảm thấy no, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, tăng cảm giác thèm ăn và giảm động lực tập thể dục là tất cả các yếu tố có thể góp phần làm tăng cân.

Ngủ ngon hơn

Mặc dù rượu có thể có tác dụng thư giãn và tăng khả năng đi vào giấc ngủ của một người, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ. Theo một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí Public Health Nutrition, tiêu thụ quá nhiều rượu sẽ làm tăng nguy cơ bị chất lượng giấc ngủ kém. Nó thậm chí có thể dẫn đến thời gian ngủ ngắn và ngáy.

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Một lý do khiến điều này có thể xảy ra là rượu có thể làm giảm bài tiết melatonin trong não. Vì melatonin là một loại hormone đóng vai trò quan trọng trong chu kỳ ngủ-thức của một người, còn được gọi là nhịp sinh học, tác động đến sự bài tiết của nó có thể tàn phá khả năng đạt được một số chất lượng của cơ thể.

Một lý do khác khiến một người đang uống rượu có thể ngủ nhanh chóng và sau đó tỉnh táo trong vài giờ sau đó là vì có thể là ảnh hưởng tiêu cực của rượu đối với chất dẫn truyền thần kinh GABA, theo dữ liệu được công bố trên Neuropsychopharmacology vào năm 2020. GABA là một chất hóa học được cơ thể sản sinh ra một cách tự nhiên giúp tâm trí bạn thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, uống rượu có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của dopamine - một chất dẫn truyền thần kinh và hormone cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

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Tăng cường lượng vitamin C , rửa tay và ngủ đủ giấc đều là những cách đã được thử nghiệm và đúng đắn để giúp chúng ta tránh khỏi cảm lạnh và không bị cảm cúm. Nhưng ít được biết đến là uống quá nhiều rượu không có lợi cho hệ thống miễn dịch của chúng ta và thực sự có thể làm giảm mức độ hoạt động của nó.

Trong số nhiều cách mà rượu có thể ức chế hệ thống miễn dịch, rượu có thể tác động tiêu cực đến sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột, theo dữ liệu được công bố vào năm 2021 trên Tạp chí Khoa học Phân tử Quốc tế. Sức khỏe đường ruột kém và sự mất cân bằng hệ vi sinh vật cuối cùng có thể làm suy yếu một khía cạnh trong cách cơ thể bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật.

Cơ thể giữ nước tốt hơn

Uống rượu được biết là làm tăng lượng nước tiểu của chúng ta, khiến chúng ta giữ lại ít chất lỏng hơn.

Uống một lượng nhỏ rượu cũng có thể có tác dụng lợi tiểu tạm thời. Rượu làm cho nồng độ hormone chống bài niệu (ADH) giảm xuống, và kết quả là thận tạo ra nhiều nước tiểu hơn và giữ lại ít nước hơn. Khi bạn ngừng uống rượu, bạn sẽ khôi phục mức ADH về trạng thái tự nhiên và thận của bạn thải ra lượng nước thích hợp.Bằng cách giữ nước và tích nước, toàn bộ cơ thể của bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Cơ thể chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào nước. Mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta sử dụng nước theo cách này hay cách khác. Nó cần thiết cho quá trình tuần hoàn, duy trì nhiệt độ cơ thể và giúp loại bỏ chất thải. Nếu không có đủ nước, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm cùng một lượng máu, và thận cuối cùng sẽ bắt đầu bị hỏng.

Giảm nguy cơ ung thư

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Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, nguy cơ ung thư có thể tăng lên do một số yếu tố, một số hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, như di truyền . Nhưng trong số các yếu tố nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, như chế độ ăn uống và lựa chọn lối sống, uống rượu có thể có tác động sâu sắc đến khả năng phát triển ung thư của chúng ta.

Cụ thể, dữ liệu dịch tễ học được công bố năm 2017 trên tạp chí Addiction cho thấy tiêu thụ nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư hầu họng, thanh quản, thực quản, gan, ruột kết, trực tràng và ung thư vú.

Nếu bạn đang theo đuổi xu hướng không có cồn, cơ thể của bạn có thể gặt hái một số lợi ích chính chỉ bằng cách thực hiện một sự hoán đổi nhỏ đó. Từ việc ngủ ngon hơn đến tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn, có một số tác động đáng kể mà cơ thể bạn có thể gặp phải khi bắt đầu hành trình không có rượu.

Theo Eatingwell