Ngày 27/6: Có 75 ca mắc COVID-19 mới

Sức khỏe 27/06/2023 18:30

Bộ Y tế cho biết, số ca mắc mới COVID-19 giảm nhẹ xuống còn 75 ca, trong ngày cũng không ghi nhận ca tử vong nào.

Theo thông tin từ báo điện tử VietnamPlus, bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/6 của Bộ Y tế cho biết, có 75 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.620.264 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.432 ca nhiễm).

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 37 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.640.023 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 4 ca; thở ôxy dòng cao HFNC: 0 ca; thở máy không xâm lấn: 1 ca; thở máy xâm lấn: 0 ca; ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

Ngày 27/6: Có 75 ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 1
Bệnh nhân COVID-19 đa số tập trung ở người cao tuổi có bệnh nền - Ảnh: Báo điện tử VietnamPlus

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.    

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Trong ngày 26/6 có 1.260 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.488.728 liều. 

Ngày 27/6: Có 75 ca mắc COVID-19 mới - Ảnh 2
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 27/6 của Bộ Y tế cho biết, có 75 ca mắc mới COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tình hình tiêm vaccine COVID-19  

Trong ngày 26/6 có 1.260 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.

Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.488.728 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.808.471 liều: Mũi 1 là 70.909.524 liều; Mũi 2 là 68.457.304 liều; Mũi bổ sung là 14.344.123 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.160.696 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.936.824 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.714.602 liều: Mũi 1 là 10.232.333 liều; Mũi 2 là 8.482.269 liều.

 

Hôm nay có 29 ca mắc COVID-19, thấp kỷ lục trong gần 3 tháng qua

Hôm nay có 29 ca mắc COVID-19, thấp kỷ lục trong gần 3 tháng qua

Ngoài ra, trong ngày 25/6 hôm nay, Bộ Y tế xác nhận đã không còn ca mắc COVID-19 nặng.

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Từ khóa:   COVID-19 vaccine phòng COVID-19 số ca nhiễm

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