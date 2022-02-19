Nếu cơ thể phụ nữ dễ bị tê buốt chân tay, chứng tỏ sức khỏe đang bị đe dọa, ăn ngay 6 loại thực phẩm này chắc chắn giúp bạn khởi sắc khí huyết, tinh thông mạch máu

Sức khỏe 19/02/2022 09:00

Khi cảm thấy cơ thể bị lạnh đặc biệt là ở tay, chân thì dường như chắc chắn sức khỏe của bạn đang bị kiệt quệ.

Khi cảm thấy cơ thể bị lạnh đặc biệt là ở tay, chân thì dường như chắc chắn sức khỏe của bạn đang bị kiệt quệ.

Với 6 loại thực phẩm bổ dưỡng sau sẽ ít nhiều giúp bạn tìm lại sức sống tràn đầy năng lượng, đánh tan cơn uể oải, mệt mỏi và lạnh buốt nơi đôi àn tay, chân.

Nếu cơ thể phụ nữ dễ bị tê buốt chân tay, chứng tỏ sức khỏe đang bị đe dọa, ăn ngay 6 loại thực phẩm này chắc chắn giúp bạn khởi sắc khí huyết, tinh thông mạch máu - Ảnh 1
Ảnh minh họa

1. Táo tàu

Thiếu sắt trong máu sẽ làm chúng ta sợ lạnh, vì vậy phụ nữ bị lạnh tay chân vào mùa đông có thể ăn nhiều quả táo tàu hay còn gọi là chà là, tăng cường bổ sung sắt, có thể nâng cao khả năng chịu lạnh của cơ thể. Nó còn giúp thể bổ khí và bổ huyết. Chẳng hạn như trà mật nhân chà là đỏ, bạch chỉ và canh bổ huyết, kê đỏ và canh huyết đằng, trà long nhãn ….

Nếu cơ thể phụ nữ dễ bị tê buốt chân tay, chứng tỏ sức khỏe đang bị đe dọa, ăn ngay 6 loại thực phẩm này chắc chắn giúp bạn khởi sắc khí huyết, tinh thông mạch máu - Ảnh 2
Ảnh minh họa

2. Thịt cừu

Thịt cừu không chỉ bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh mà còn bồi bổ cơ thể. Ăn thịt cừu thường xuyên khi cơ thể suy nhược và sợ lạnh sẽ rất tuyệt vời. Nó thích hợp nhất cho mùa thu đông. Nó được gọi là một loại thuốc bổ mùa đông.

Nếu cơ thể phụ nữ dễ bị tê buốt chân tay, chứng tỏ sức khỏe đang bị đe dọa, ăn ngay 6 loại thực phẩm này chắc chắn giúp bạn khởi sắc khí huyết, tinh thông mạch máu - Ảnh 3
Ảnh minh họa

3. Đường nâu

Thời tiết se lạnh của mùa thu đông, con gái yêu cái đẹp lại ít mặc quần áo có thể dẫn đến tình trạng tay chân bị buôt. Đường nâu có nhiều chất dinh dưỡng mà cơ thể con người có thể dễ dàng hấp thụ. Vì thế nó sẽ trở thành thực phẩm được yêu thích bởi nhiều chị em khi muốn dùng liền một cốc nước ấm pha đường nâu để giải cảm.

Nếu cơ thể phụ nữ dễ bị tê buốt chân tay, chứng tỏ sức khỏe đang bị đe dọa, ăn ngay 6 loại thực phẩm này chắc chắn giúp bạn khởi sắc khí huyết, tinh thông mạch máu - Ảnh 4
Ảnh minh họa

4. Vừng đen

Vào mùa thu, bạn nên ăn nhiều hạt mè đen. Hạt mè đen chứa nhiều protein, chất béo, vitamin và các nguyên tố vi lượng, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của các tế bào hồng cầu.

Nếu cơ thể phụ nữ dễ bị tê buốt chân tay, chứng tỏ sức khỏe đang bị đe dọa, ăn ngay 6 loại thực phẩm này chắc chắn giúp bạn khởi sắc khí huyết, tinh thông mạch máu - Ảnh 5
Ảnh minh họa

5. Đậu đen

Đậu đen là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng rất phổ biến trong đời sống, nó cũng rất giàu đạm thực vật, nhiều nguyên tố vi lượng, ngoài ra còn chứa một số vitamin nên đặc biệt thích hợp cho phụ nữ ăn.

Nếu cơ thể phụ nữ dễ bị tê buốt chân tay, chứng tỏ sức khỏe đang bị đe dọa, ăn ngay 6 loại thực phẩm này chắc chắn giúp bạn khởi sắc khí huyết, tinh thông mạch máu - Ảnh 6
Ảnh minh họa

6. Gà ác

Gà ác nhìn có nhiều axit amin và nguyên tố vi lượng hơn gà thường. Ăn bổ sung món gà ác sẽ giúp cơ thể tự nhiên tràn đầy sức sống.

Theo DayDayNews

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