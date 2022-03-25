Nếu bạn cảm thấy lo lắng vì COVID-19? Hãy bỏ túi những 'bí kíp' này!

Sức khỏe 25/03/2022 18:44

Thay vì để lo lắng kiểm soát bạn, tốt hơn bạn nên hiểu rõ và kiểm soát chúng để biến nó thành điều có ích cho bạn.

Lo lắng là một điều không hề xa lạ gì với chúng ta khi mà đã bước qua năm thứ ba của đại dịch Covid-19. Hầu như tất cả chúng ta đều biết các triệu chứng của căn bệnh – sự khó chịu trong lồng ngực, sự thắt lại trong dạ dày hay một đêm không thể nào ngủ ngon được. Cảm giác đó chắc chắn là kẻ thù hủy hoại sự hạnh phúc của chúng ta, phải không?

Nếu bạn cảm thấy lo lắng vì COVID-19? Hãy bỏ túi những 'bí kíp' này! - Ảnh 1

Ôm cảm thấy cảm giác lo lắng của bạn thay vì cố gắng đẩy họ đi có thể giúp mở khóa siêu năng lực, nói các chuyên gia. Ảnh: Getty Images

Suzuki thừa nhận rằng sự lo lắng cực kì là khó chịu và trong sự suy nhược cực độ mà cô ấy gọi là "những nỗi bất an ác tính", nó có thể bị phá hoại và cần yêu cầu đến sự can thiệp y tế 1 cách chuyên nghiệp.

Bước đầu tiên học cách làm thế nào để hiểu được lo lắng do đâu đó chính là tìm hiểu nguyên nhân gây ra nó. Khi chúng ta cảm thấy lo lắng, nhịp tim của chúng ta tăng lên, hơi thở của chúng ta sẽ trở nên nhanh hơn và máu chảy vào cơ bắp của chúng ta.

Mẹo thứ hai của cô ấy giúp quản lý được sự lo lắng là tập thể dục thường xuyên và đều đặn. "Vận động cơ thể của bạn có tác động biến đổi đối với cả nhận thức của bạn và tâm trạng của bạn. Làm nhịp tim của bạn tăng lên một chút, ngay cả khi đi bộ ngắn xung quanh nhà, hoặc leo cầu thang, có thể có tác động ngay lập tức đối với mức độ lo lắng của bạn." Nó kích thích Việc giải phóng serotonin, dopamine và noradrenaline trong não của bạn, các chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng của chúng ta và giảm lo lắng, căng thẳng và trầm cảm.

Nếu bạn cảm thấy lo lắng vì COVID-19? Hãy bỏ túi những 'bí kíp' này! - Ảnh 2

Tiến sĩ Wendy Suzuki là giáo sư khoa học và tâm lý học thần kinh Hoa Kỳ tại Đại học New York.

Muốn làm cho lo lắng trở nên tích cực hơn để mở ra siêu năng lực nào đó, Suzuki đã đưa ra ba điều có thể mở khóa được siêu năng lực đó thông qua sự lo lắng đang hiện hữu trong chính chúng ta:

  1. Năng suất. Lo lắng thường được đi kèm với một danh sách "gì nếu": Nếu tôi bị Covid-19 thì sao? Nếu tôi thất bại thì sao? Nếu tôi không nhận được công việc thì sao? Nhưng mọi người đều có thể biến danh sách "What-If" của họ thành một danh sách "cần làm", trả lời lo lắng bằng hành động. Bắt đầu bằng cách lập một danh sách các hành động bạn có thể thực hiện.
  2. Dòng chảy. Suzuki khuyên rằng chúng ta nên tập trung vào những khoảnh khắc ngắn gọn trong đó bạn cảm thấy đồng điệu với chính bản thân mình, mặc dù cảm thấy căng thẳng, nhưng những lúc bình tĩnh bạn vẫn có thể có được cảm giác tốt. Lo lắng dạy bạn đánh giá cao những khoảnh khắc nhỏ nhặt này. "Tôi đã tìm thấy những khoảnh khắc này trong việc làm Savasana [tư thế bất động hoàn toàn thoải mái] ở cuối một lớp yoga," cô nói.
  3. Khả năng phục hồi cảm xúc. Bí quyết để mài giũa khả năng thích nghi với những tình huống căng thẳng hoặc khủng hoảng là tiếp cận mọi tình huống lo lắng với tư duy hoạt động cho phép bạn hỏi, một số cách khác nhau mà bản thân có thể tiếp cận điều này là gì? Mọi người khi bị đưa vào các tình huống gây căng thẳng mà trong đó chỉ có ít nhất một lối thoát, và những điều này khiến chúng trở nên kiên cường hơn.
Đừng xem nhẹ vì nghĩ lo lắng không phải là một căn bệnh, đúng hơn nó là 'vi rút' ăn mòn tinh thần bạn mỗi ngày và đây sẽ là những bí quyết để 'chế ngự loài vi rút ấy'

Đừng xem nhẹ vì nghĩ lo lắng không phải là một căn bệnh, đúng hơn nó là 'vi rút' ăn mòn tinh thần bạn mỗi ngày và đây sẽ là những bí quyết để 'chế ngự loài vi rút ấy'

Nhiều người bị căng thẳng mãn tính và lo lắng. Họ phải đối mặt với các triệu chứng như hồi hộp, kích động, căng thẳng, tim đập nhanh và đau ngực.

Xem thêm
Từ khóa:   lo lắng covid19 Yoga thiền cảm xúc tích cực

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 58 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm