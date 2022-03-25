Nếu bạn cảm thấy lo lắng vì COVID-19? Hãy bỏ túi những 'bí kíp' này!

Lo lắng là một điều không hề xa lạ gì với chúng ta khi mà đã bước qua năm thứ ba của đại dịch Covid-19. Hầu như tất cả chúng ta đều biết các triệu chứng của căn bệnh – sự khó chịu trong lồng ngực, sự thắt lại trong dạ dày hay một đêm không thể nào ngủ ngon được. Cảm giác đó chắc chắn là kẻ thù hủy hoại sự hạnh phúc của chúng ta, phải không?

Suzuki thừa nhận rằng sự lo lắng cực kì là khó chịu và trong sự suy nhược cực độ mà cô ấy gọi là "những nỗi bất an ác tính", nó có thể bị phá hoại và cần yêu cầu đến sự can thiệp y tế 1 cách chuyên nghiệp.

Ôm cảm thấy cảm giác lo lắng của bạn thay vì cố gắng đẩy họ đi có thể giúp mở khóa siêu năng lực, nói các chuyên gia. Ảnh: Getty Images

Bước đầu tiên học cách làm thế nào để hiểu được lo lắng do đâu đó chính là tìm hiểu nguyên nhân gây ra nó. Khi chúng ta cảm thấy lo lắng, nhịp tim của chúng ta tăng lên, hơi thở của chúng ta sẽ trở nên nhanh hơn và máu chảy vào cơ bắp của chúng ta.

Mẹo thứ hai của cô ấy giúp quản lý được sự lo lắng là tập thể dục thường xuyên và đều đặn. "Vận động cơ thể của bạn có tác động biến đổi đối với cả nhận thức của bạn và tâm trạng của bạn. Làm nhịp tim của bạn tăng lên một chút, ngay cả khi đi bộ ngắn xung quanh nhà, hoặc leo cầu thang, có thể có tác động ngay lập tức đối với mức độ lo lắng của bạn." Nó kích thích Việc giải phóng serotonin, dopamine và noradrenaline trong não của bạn, các chất dẫn truyền thần kinh giúp điều chỉnh tâm trạng của chúng ta và giảm lo lắng, căng thẳng và trầm cảm.

Tiến sĩ Wendy Suzuki là giáo sư khoa học và tâm lý học thần kinh Hoa Kỳ tại Đại học New York.

Muốn làm cho lo lắng trở nên tích cực hơn để mở ra siêu năng lực nào đó, Suzuki đã đưa ra ba điều có thể mở khóa được siêu năng lực đó thông qua sự lo lắng đang hiện hữu trong chính chúng ta: