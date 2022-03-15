Các biện pháp tự nhiên thường an toàn để sử dụng cùng với các liệu pháp y tế thông thường hơn.

Trên thực tế, lo lắng là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất. Trong một số trường hợp, một tình trạng sức khỏe khác, chẳng hạn như tuyến giáp hoạt động quá mức có thể dẫn đến rối loạn lo âu. Nhận được chẩn đoán chính xác có thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được điều trị tốt nhất.

Tuy nhiên, việc thay đổi chế độ ăn uống và một số chất bổ sung tự nhiên có thể thay đổi cách thức hoạt động của thuốc chống lo âu, vì vậy cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thử các giải pháp này. Bác sĩ cũng có thể đề xuất các biện pháp tự nhiên khác hiệu quả cho bạn.

Tập thể dục có thể điều trị hiệu quả chứng lo âu.

Tập thể dục là một cách tuyệt vời để đốt cháy năng lượng lo lắng và nghiên cứu có xu hướng ủng hộ việc sử dụng này.

Ví dụ, một đánh giá năm 2015 về 12 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy rằng tập thể dục có thể là một phương pháp điều trị chứng lo âu. Tuy nhiên, đánh giá cảnh báo rằng chỉ những nghiên cứu có chất lượng cao hơn mới có thể xác định mức độ hiệu quả của nó.

Tập thể dục cũng có thể giúp giảm lo lắng do hoàn cảnh căng thẳng gây ra. Tập thể dục có thể mang lại lợi ích cho những người mắc chứng lo âu liên quan đến việc bỏ hút thuốc.

2. Thiền

Thiền có thể giúp làm chậm suy nghĩ chạy đua, giúp kiểm soát căng thẳng và lo lắng dễ dàng hơn. Một loạt các phong cách thiền, bao gồm cả chánh niệm và thiền trong khi tập yoga có thể rất hữu ích cho bạn.

Ảnh minh họa

Thiền dựa trên chánh niệm ngày càng phổ biến trong trị liệu. Nó có thể có hiệu quả cao đối với những người bị rối loạn liên quan đến tâm trạng và lo lắng.

3. Bài tập thư giãn

Ảnh minh họa

Một số người vô thức căng cơ và siết chặt hàm để phản ứng với lo lắng. Các bài tập thư giãn tiến bộ có thể hữu ích.

Cố gắng nằm ở một tư thế thoải mái, từ từ co thắt và thư giãn từng nhóm cơ, bắt đầu từ các ngón chân cho đến vai và hàm.

4. Viết

Tìm cách thể hiện sự lo lắng có thể giúp bạn dễ kiểm soát hơn.

Ảnh minh họa

Một số nghiên cứu cho thấy rằng viết nhật ký và các hình thức viết khác có thể giúp mọi người đối phó với lo lắng tốt hơn.

5. Các chiến lược quản lý thời gian

Ảnh minh họa

Một số người cảm thấy lo lắng nếu họ có quá nhiều cam kết phải làm cùng một lúc. Những hoạt động này có thể liên quan đến gia đình, công việc và các hoạt động liên quan đến sức khỏe. Có sẵn một kế hoạch cho các hành động cần thiết tiếp theo có thể giúp giảm bớt lo lắng này.

Các chiến lược quản lý thời gian hiệu quả có thể giúp mọi người tập trung vào một nhiệm vụ tại một thời điểm. Những người lập kế hoạch dựa trên sách và lịch trực tuyến có thể giúp ích, cũng như có thể chống lại sự thôi thúc phải làm nhiều việc.

Một số người nhận thấy rằng việc chia nhỏ các dự án lớn thành các bước có thể quản lý được có thể giúp họ hoàn thành những nhiệm vụ đó mà ít căng thẳng hơn.

6. Liệu pháp hương thơm

Ngửi các loại dầu thực vật nhẹ nhàng có thể giúp giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Một số mùi hương phù hợp với một số người hơn những mùi khác, vì vậy hãy cân nhắc thử nghiệm với nhiều lựa chọn khác nhau.

Ảnh minh họa

Hoa oải hương có thể đặc biệt hữu ích cho bạn. Một nghiên cứu năm 2012 đã kiểm tra tác động của liệu pháp hương thơm của hoa oải hương đối với chứng mất ngủ ở 67 phụ nữ trong độ tuổi 45–55. Kết quả cho thấy liệu pháp hương thơm có thể làm giảm nhịp tim trong thời gian ngắn và giúp giảm bớt các vấn đề về giấc ngủ trong thời gian dài.

7. Dầu cannabidiol

Dầu CBD có nguồn gốc từ cây cần sa.

Dầu cannabidiol (CBD) là một dẫn xuất của cây cần sa.

Không giống như các dạng cần sa khác, dầu CBD không chứa tetrahydrocannabinol, hoặc THC, là chất tạo ra "nghiện ảo giác".

Dầu CBD có sẵn mà không cần đơn ở nhiều cửa hàng chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu sơ bộ cho thấy nó có tiềm năng đáng kể để giảm lo lắng và hoảng sợ.

Ở những khu vực mà cần sa y tế là hợp pháp, bác sĩ cũng có thể kê đơn loại dầu này cho bạn.

8. Các loại trà thảo mộc

Nhiều loại trà thảo mộc hứa hẹn giúp giảm lo âu và dễ ngủ.

Ảnh minh họa

Một số người thấy quá trình pha và uống trà nhẹ nhàng, nhưng một số loại trà có thể có tác động trực tiếp hơn đến não, giúp giảm lo lắng.

Kết quả của một thử nghiệm nhỏ năm 2018 cho thấy trà hoa cúc có thể thay đổi mức độ cortisol, một loại hormone căng thẳng.

9. Thực phẩm bổ sung thảo dược

Giống như các loại trà thảo mộc, nhiều chất bổ sung thảo mộc được cho là có tác dụng giảm lo lắng. Tuy nhiên, rất ít bằng chứng khoa học hỗ trợ những tuyên bố này.

Điều quan trọng là làm việc với bác sĩ am hiểu về các chất bổ sung thảo dược và các tương tác tiềm ẩn của chúng với các loại thuốc khác.

10. Thời gian vui chơi với động vật

Ảnh minh họa

Vật nuôi mang lại sự đồng hành, tình yêu và sự hỗ trợcho bạn. Nghiên cứu được công bố vào năm 2018 đã xác nhận rằng vật nuôi có thể có lợi cho những người có nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần, bao gồm cả chứng lo âu.

Trong khi nhiều người thích mèo, chó và các động vật có vú nhỏ khác, thì cũng có những người bị dị ứng sẽ hài lòng khi nuôi những con vật ít lông hơn.

Ảnh minh họa

Dành thời gian cho động vật cũng có thể làm giảm lo lắng và căng thẳng liên quan đến chấn thương, vì vậy hãy cân nhắc đến liệu pháp này nhé.

Theo Medical News Today