Một số mẹo cải thiện chứng 'mất vị giác' cho các F0 điều trị tại nhà

Cố gắng tránh ngủ ở tư thế nằm ngửa vì nó có thể làm tăng nguy cơ nghẹt ngực. Nên ngủ ở tư thế nằm sấp hoặc nằm nghiêng.

Nhai 3 đến 5 quả nho khô 3 đến 4 lần một ngày có thể cải thiện tiêu hóa và giúp cải thiện vị giác của bạn.

Luôn cố gắng ăn những bữa ăn nhẹ và dễ tiêu hóa, thêm chút gia vị bột quế hay bột nghệ để có thể hấp thụ nhanh chóng.

Ngậm một miếng trái cây, đặc biệt là lựu, cam hoặc táo sẽ giúp bạn tràn đầy năng lượng. Các thực phẩm tham khảo tốt cho bữa ăn như: đùi gà, tỏi, củ dền, cần tây, bí xanh, dưa chuột...

Hãy duy trì ăn các món ăn ấm nóng. Tránh thức ăn lạnh, thức ăn quá ngọt, cay, chua và mặn trong thời gian nhiễm trùng đang hoạt động. Hãy thử ăn điều độ tất cả các vị trong bữa ăn.

Nói chung, cũng giống như khi bạn khỏe mạnh, khi bị bệnh COVID-19, bạn nên duy trì ít nhất ba phần trái cây và rau tươi mỗi ngày và tránh xa thực phẩm chế biến sẵn.

Nếu bạn không thể ăn no, hãy dùng một ly sinh tố hoặc sữa và sữa chua vì một lượng vitamin D từ sữa và sữa chua có thể giúp ích cho hệ thống miễn dịch của bạn.

2. Tăng lượng protein

Có rất nhiều loại thực phẩm chứa protein với các acid amin khác nhau, song dồi dào và chất lượng protein tốt nhất, nghĩa là chứa nhiều acid amin thiết yếu nhất phải kể đến như: thịt gà nạc, cá, thịt lợn nạc, sữa chua ít béo, sữa, trứng, hạt,…

Các Thịt gà là loại thịt giàu protein thường được nhắc đến trong các loại thịt trắng, đặc biệt là phần thịt nạc có màu trắng. Còn phần thịt sẫm màu như đùi, cánh vận động nhiều hơn, chứa hàm lượng chất béo cao hơn.

Hải sản không được nhiều người biết đến là nguồn protein vô cùng dồi dào và phong phú, hơn nữa còn được đánh giá cao về chất lượng do không có nhiều chất béo. Các loại thịt cá đều chứa nhiều protein, ngoài ra phần thịt cá mềm, nhất là ở cá hồi chứa chất béo có lợi cho sức khỏe như omega - 3 nên hoàn toàn có thể ăn nhiều được.

Trứng là thực phẩm rẻ và thường xuyên xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày, hơn nữa trứng còn chứa lượng protein tốt và phong phú. Để bổ sung protein cùng các dinh dưỡng khác, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết, một người trưởng thành có thể ăn 1 quả trứng mỗi ngày.

Thịt bò đặc biệt giàu protein, đây là lí do khiến thịt bò có màu đỏ tươi và hàm lượng chất đạm cao khiến loại thịt này sạch hơn, có thể chế biến tái mà không gây hại cho sức khỏe. Trung bình, khối lượng thịt bò nạc tương đương sẽ chứa lượng chất béo bão hòa nhiều hơn so với ức gà không da, song nếu không ăn quá thường xuyên sẽ không gây hại.

Đậu, đậu nành cũng thường xuất hiện trong các chế độ ăn giàu protein, giúp tăng cơ bắp, giảm cân và ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch.

3. Bổ sung các chất dinh dưỡng giàu calo

Sự thiếu hụt calo lành mạnh trong giai đoạn này có thể làm chậm tốc độ hồi phục của bạn. Vì vậy, điều cần thiết là phải bao gồm các loại thực phẩm giàu calo như các loại hạt, hạt và ngũ cốc nguyên hạt. Hơn nữa, khi sử dụng đậu, đậu nành, cơ thể bạn đồng thời nạp vào lượng chất xơ lớn, giúp no lâu và thúc đẩy hoạt động tiêu hóa tốt hơn.

Trái cây khô và các loại hạt giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

4. Vitamin rất cần thiết

Bổ sung trái cây tươi và rau xanh giàu vitamin và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể để chống lại sự tấn công của virus gây bệnh COVID-19. Việc bổ sung Vitamin C và các loại trái cây giàu vitamin tổng hợp như cam, xoài, dứa, chanh giúp phục hồi các chất dinh dưỡng đã mất, cung cấp nước cho cơ thể và hỗ trợ tăng cường hệ hô hấp.

Beta-carotene: Khoai lang, cà rốt và các loại rau lá xanh có chất chống oxy hóa này, được cho là giúp giảm viêm.

Vitamin C: Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về tầm quan trọng của vitamin C khi chúng ta bị cảm lạnh hoặc cúm. Đó là một chất chống oxy hóa khác có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Các thực phẩm giàu viatmin C bao gồm ớt đỏ, cam, dâu tây, xoài và bông cải xanh.

Vitamin E: Quả hạch, hạt giống, rau bina và bông cải xanh đều là những nguồn cung cấp chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo này, hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do, là những hợp chất được hình thành khi cơ thể chúng ta chuyển đổi thức ăn thành năng lượng.

Kẽm: Kẽm được tìm thấy trong hạt bí ngô, đậu lăng, đậu và hạt vừng có thể giúp tăng cường tế bào bạch cầu, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

5. Tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với sức khỏe

Khi người đang nhiễm bệnh COVID-19 cần phải thường xuyên tập luyện các hoạt động thể dục thể thao, các bài thể dục nhẹ thời gian khoảng 30-45 phút/ngày, 2 lần/ngày.

Chơi bất cứ môn thể thao nào bạn thích

Ảnh minh họa: Internet