Móng tay bị gợn sóng tiết lộ những điều gì về sức khỏe?

Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể chúng ta nếu có một biểu hiện bất thường thì đó cũng là lời cảnh báo rằng bạn đang gặp phải một vấn đề nào đó và cần phải chú ý. Móng tay mặc dù nhỏ nhưng cũng là một điểm tiết lộ tình trạng sức khỏe của bạn. Mỗi một biểu hiện trên móng tay sẽ là căn cứ khác nhau để bạn xác định về căn bệnh mà mình đang mắc. Nếu móng tay bị gợn sóng thì là biểu hiện của bệnh gì? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết sau đây nhé!

Cấu tạo của móng tay người bình thường sẽ gồm có 3 lớp đó là:

Móng tay được cấu tạo bởi các chất đạm cứng như kiểu sừng mà tên khoa học gọi là keratin. Về bản chất thì đây chính là một loại protein cấu trúc dạng sợi. Chúng sẽ tạo nên từng lớp sừng bên bề ngoài của da tạo thành cóc và móng tay.

- Bản móng (Đĩa móng): Đây là phần ngoài cùng mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy. Cấu tạo của chúng chính là lớp keratin và sẽ phát triển suốt đời. Đối với người bình thường, chúng ta sẽ thấy phần bản móng này màu hồng vì phía trên giường móng có nhiều mạch máu nuôi dưỡng.

- Giường móng: Đây chính là phần giúp cho móng của chúng ta có màu hồng. Bởi bộ phận này có chứa nhiều mạch máu nhỏ.

- Mầm móng: Nó được coi là phần rễ của móng tay tập trung rất nhiều mạch máu và có vai trò chính là nâng đỡ cũng như tạo nên sự phát triển cho móng.

Với cấu tạo như vậy nên chúng ta có thể thấy rằng phần móng tay cũng như đầu ngón tay khá nhạy cảm. Sau khi cắt móng, bạn cũng sẽ dễ dàng cảm nhận được sự hơi khó chịu trong thời gian đầu.

Móng tay đẹp vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa thể hiện cho sức khỏe của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chức năng của móng tay là gì?

Móng tay của con người có rất nhiều tác dụng mà có nhiều điều bạn còn không biết đến. Cụ thể như sau:

- Bảo vệ đầu ngón tay, chống lại các chấn thương là chức năng đầu tiên mà móng tay giúp bạn. Ở phần đầu ngón tay có rất nhiều dây thần kinh chính vì vậy mà chúng khá là nhạy cảm. Và để bảo vệ toàn diện thì không có cách nào khác là hãy nuôi dưỡng móng tay chắc khỏe.

- Giúp con người hoạt động hiệu quả vì nhờ có móng tay, con người có thể ngắt, hái, cào, lấy đồ ăn, đào bới, leo trèo… dễ dàng.

- Tăng cường cảm giác ở các đầu ngón tay, từ đó nhanh chóng truyền tín hiệu đến não bộ của chúng ta. Việc xử lý thông tin cũng vì vậy mà nhanh hơn.

- Giữ ẩm cho ngón tay và ngăn ngừa vi khuẩn có hại tấn công nhờ có lớp biểu bì của móng.

- Tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ cho móng tay của bạn.

- Vũ khí để phòng bị khi bạn gặp phải bất cứ nguy hiểm nào.

- Cảnh báo các loại bệnh tật mà bạn đang gặp phải khi cấu trúc móng tay có sự thay đổi.

Móng tay giúp bảo vệ cho các đầu ngón tay của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Móng tay bị gợn sóng là biểu hiện bệnh gì?

Ở người khỏe mạnh, móng tay phải có màu da vàng nhạt, sáng bóng và mịn màng. Nhưng khi có sự thay đổi khác thường là biểu hiện bệnh chứng trong cơ thể. Cụ thể, nếu móng tay bị gợn sóng thì đó là dấu hiệu bất thường về sức khỏe mà cơ thể đang cảnh báo với bạn.

Móng tay gợn sóng là một biểu hiện bất thường của sức khỏe!

Tại sao móng tay bị gợn sóng

Móng tay bị sần gợn sóng là bệnh gì là điều mà nhiều người quan tâm. Nguyên nhân móng tay bị gợn sóng chính là do bạn đang mắc phải một số bệnh như vảy nến, chàm hoặc viêm khớp, tiểu đường, bệnh mạch máu, bệnh Raynaud, thiếu hụt kẽm và sốt cao.

Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân khác nữa là do bạn gặp phải chấn thương trong quá trình vận động khiến móng bị lõm hoặc hình thành các vết gợn sóng.

Ngoài ra, người đang điều trị hóa liệu cũng dễ gặp phải hiện tượng này. Trong trường hợp bạn tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp cũng khiến cho móng tay không còn được mịn và bóng hồng nữa.

Hình ảnh minh họa cho hiện tượng móng tay bị gợn sóng!

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Cách chữa móng tay bị gợn sóng

Sau khi biết được nguyên nhân của việc móng tay bị gợn sóng là bệnh gì thì bạn sẽ có những cách chữa móng tay bị gợn sóng cho riêng mình. Để bảo vệ móng tay thật tốt, hãy ghi nhớ các phương thức sau đây:

- Không nên để móng tay phải làm những việc quá sức tránh tổn thương. Ví dụ như đóng mở nắp hộp.

- Không nên để móng tay quá dài vì chúng dễ bị gãy cũng như dẫn đến tổn thương cho móng.

- Loại bỏ các thói quen xấu ảnh hưởng đến móng ví dụ như cắn móng tay, không rửa các đầu móng tay, để móng tay quá dài,…kẻo như vậy vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập vào hơn.

- Hạn chế sử dụng các chất tẩy rửa móng tay nguy hiểm có chứa hóa chất làm móng nhanh bị giòn và dễ gãy.

- Bổ sung các chất dinh dưỡng, nước uống hằng ngày có chứa nhiều sắt, canxi, vitamin C, D, pyridoxine, gelatin, amino acid và biotin…. như vậy móng sẽ đẹp, khỏe và da bạn cũng sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.

Bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể và để tốt cho móng tay!

Tóm lại, những biểu hiện thay đổi bất thường của móng tay cũng là một lời cảnh báo dành cho bạn về sức khỏe của bản thân. Trong đó móng tay bị gợn sóng cũng là vấn đề mà bạn không thể bỏ qua. Vậy nên hãy thực hiện theo những điều trên để không gặp phải vấn đề liên quan đến móng tay của mình, và mang lại một vẻ đẹp toàn diện nhé. Chúc các chị em luôn khỏe đẹp và xinh tươi mỗi ngày!