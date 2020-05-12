Tuy nhiên, khi sức khỏe không được tốt, ở phần chân móng tay có một vùng màu nhạt hình mặt trăng mới mọc gọi là cung bán nguyệt, sẽ có sự thay đổi về màu sắc hoặc hình dạng. Hình thái và màu sắc móng tay có thể phản ánh tình trạng sinh lý, bệnh lý của các cơ quan tạng phủ. Vì vậy, nhìn móng tay đoán bệnh sẽ cho kết quả khá chính xác.

Móng tay là một bộ phận vô cùng bé nhỏ so với cơ thể nhưng nó chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu và phản ánh toàn bộ tình trạng sức khỏe của chúng ta. Theo đó, những người khỏe mạnh, móng tay thường rất phẳng phiu, mặt bóng nhẵn, có màu hồng nhạt và có tính đàn hồi nhất định. Độ dày mỏng thích hợp, ăn khớp với hình dạng ngón tay mang móng đó.

Khi móng tay mỏng, lõm ở chính giữa, bên cạnh vênh lên như cái thìa, điều này chứng tỏ bạn đang bị thiếu máu, mắc chứng phong thấp nhiệt, nhiễm giun móc, giang mai hoặc cường tuyến giáp trạng. Còn khi móng tay mỏng, sinh trưởng chậm, thô ráp là biểu hiện của những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng như tim mạch, đái tháo đường, viêm tắc động mạch đầu chi, thiếu máu...

Trong y học cổ truyền, người thầy thuốc thường chú ý đến thần sắc, hình thái của da, chất lưỡi và các bộ phận khác như tai, mắt, mũi, lông tóc... đặc biệt là móng tay. Bởi trên quan điểm “cơ thể là một khối thống nhất” thì hình dạng và màu sắc của móng tay sẽ phản ánh rõ nét về sức khỏe của con người.

Móng tay mỏng, lõm có thể là do bị thiếu máu

Nếu thấy các bệnh về móng tay như bị lồi lên, phần đầu ngón bị cong cuộn lại, đôi khi bên ngoài có dạng thủy tinh mờ phần nhiều. Điều này chứng tỏ có thể bạn đang mắc các chứng bệnh nặng như tràn khí màng phổi, lao phổi, bệnh tim bẩm sinh, viêm loét kết tràng, xơ gan và một số khối u ác tính.

Ngược lại nếu móng tay trở nên dày và cứng, nhưng lại không trong suốt và kém nhẵn bóng thì chứng tỏ cơ thể đang bị nhiễm nấm hoặc có thể là do dày móng tay bẩm sinh. Tuy nhiên, khi móng tay dày và ngả sang màu vàng, không bóng nhẵn, mặt bên cạnh cong quá lớn, quá trình mọc chậm. Đây là những biểu hiện của bệnh lý đường hô hấp, hệ thống hạch lympho...

Còn những người bị viêm tắc động mạch đầu chi, rỗng tủy, bệnh phong… thường có biểu hiện móng tay khô và héo. Ở những người bị đột quỵ não hoặc bại liệt, móng tay sẽ có hình tam giác ngược, đầu móng to, chân móng nhỏ. Hiện nay, đột quỵ não là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới sau các bệnh tim mạch, ung thư.

Tắc động mạch đầu chi có thể làm móng tay khô héo

Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có 200.000 người bị đột quỵ mới, theo thống kê thì tỉ lệ nam giới cao gấp 4 lần nữ giới. Mặc dù có đến 90% người bệnh đột quỵ não được chữa trị kịp thời, tuy nhiên vẫn phải gánh chịu nhiều di chứng sau cơn tai biến như liệt nửa người, liệt toàn thân, bại não, biến chứng tâm lí và tâm thần, gây ra gánh nặng cho gia đình.

Với những người bị bệnh ở tủy sống và suy giảm công năng cơ tim, móng tay sẽ có biểu hiện đặc trưng là hai đầu nhỏ, ở giữa to. Còn khi móng tay bị gợn sóng ngang chứng tỏ dinh dưỡng không tốt và bị mắc bệnh sởi, quai bị hoặc bệnh lý tim mạch.

Vậy với những người sở hữu móng tay có sọc dọc là bệnh gì? Theo đó, đây là biểu hiện của tình trạng thiếu vitamin A hoặc có thể là đang mắc một số bệnh mãn tính nào đó. Nếu ở 10 móng tay đều có vân dọc là triệu chứng của bệnh gan.

Lúc này, bạn cần đến viện khám để được bác sĩ chẩn đoán. Một khi mắc bệnh gan, bạn cần tránh lười biếng, ngồi ỳ một chỗ. Bởi đây là điều cấm kỵ nhất trong quá trình chăm sóc gan. Muốn cải thiện sức khỏe của gan, bạn cần chịu khó tập thể dục theo đúng cường độ với độ tuổi của mình. Lựa chọn những môn thể dục thể thao phù hợp, rèn luyện chăm chỉ hàng ngày như thái cực quyền, đi bộ. Việc này sẽ có tác dụng tăng cường sức đề kháng, nâng cao khả năng miễn dịch, tốt trong việc dưỡng gan.

Móng tay có sọc dọc có thể là do bạn bị bệnh gan

Đồng thời, bạn cũng không nên bồi bổ quá mức. Do gan vốn dĩ nóng, nếu bồi bổ quá mức rất dễ làm tổn hại sức khỏe, khiến bộ lọc làm việc quá sức, gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ thể. Bạn chỉ nên ăn một số món cháo đơn giản như cháo quyết minh tử, cháo dâu tằm… giúp người bệnh viêm gan có cảm giác thèm ăn, kích thích tiêu hóa, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Sức khỏe con người qua màu sắc móng tay

Móng tay có chức năng bảo vệ mạng lưới dây thần kinh dày đặc ở các đầu chi khỏi bị tổn thương. Đồng thời chúng cũng có tác dụng tăng độ nhạy của xúc giác ở các đầu ngón tay. Thông qua những điều này nó phản ánh chính xác về tình trạng sức khỏe của cơ thể.

Do đó, thông qua màu sắc móng tay bạn sẽ nhận diện được cơ thể mình đang có những dấu hiệu bất thường gì. Cụ thể:

Móng tay xanh lục có thể là biểu hiện nhiễm trực khuẩn

Móng tay màu xanh: Đây thường là biểu hiện hay gặp ở những người đau bụng cấp, mang thai chết lưu. Tuy nhiên nếu là vết ứ màu xanh thì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo bạn đang bị ngộ độc hoặc ung thư giai đoạn đầu.

Móng tay màu xanh tím: Những người có bệnh lý tim bẩm sinh và hệ hô hấp kém thường có màu này.

Móng tay màu xanh lục ở một phần hoặc cả móng: Dấu hiệu của nhiễm trực khuẩn mủ xanh hoặc xoắn khuẩn.

Màu xanh lam: Đây là biểu hiện thường thấy ở bệnh nhân bạch hầu, viêm phổi, bệnh truyền nhiễm đường ruột cấp tính. Đôi khi cũng hay bắt gặp ở những người bị nghẽn tắc thực quản, rối loạn chuyển hóa đồng, ngộ độc nitrite, rối loạn quá trình ôxy hóa hemoglobin. Nếu hình bán nguyệt có màu xanh lam là triệu chứng của bệnh tim, chứng Reynols.

Móng tay có sọc đen: Móng tay có sọc đen là bệnh gì? Theo các bác sĩ, ung thư hắc tố da ở dạng nghiêm trọng nhất cũng có thể biểu hiện qua sự thay đổi màu móng. Nếu móng tay có chấm đen nhỏ hoặc sọc đen dài bất thường trên bất kỳ ngón tay nào thì rất có thể bạn đã bị ung thư da và nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra.

Móng tay màu trắng: Khi móng tay có màu trắng mà không phải là hồng nhạt như bình thường thì đây có thể là dấu hiệu của sự lão hóa hoặc bệnh nấm móng hoặc thiếu sắt. Đây cũng là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh như xơ gan, thận hoặc suy tim, đái tháo đường, cường giáp, suy dinh dưỡng...

Móng tay sọc đỏ: Móng tay khi xuất hiện những sọc đỏ trông như màu máu, chứng tỏ sức khỏe của bạn đang có những bất thường nguy hiểm. Đặc biệt nếu những vết đỏ này xuất hiện ở nửa dưới móng gần hình bán nguyệt thì có thể là dấu hiệu bạn bị nhiễm trùng van tim. Hiện tượng này thường gặp ở những người vừa cấy ghép tim, có khuyết tật tim bẩm sinh hay bị suy tim.

Móng tay sọc đỏ có thể là do nhiễm trùng van tim

Qua đây có thể thấy được, nhìn móng tay đoán bệnh cho kết quả khá chính xác. Vì vậy khi thấy các dấu hiệu bất thường ở móng tay, bạn không nên chủ quan mà hãy đi thăm khám càng sớm càng tốt để có biện pháp chữa trị kịp thời. Đồng thời hãy chủ động phòng ngừa bằng cách xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh và sống khoa học, tăng cường hệ thống miễn dịch, để sống vui sống khỏe.