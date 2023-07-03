Mỗi buổi sáng uống hai cốc nước này giúp Lý Gia Hân 'lão hóa ngược'

Lý Gia Hân sinh năm 1970, đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1988 và Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế cùng năm. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử". Sau khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Lý Gia Hân đầu quân cho TVB và có sự nghiệp diễn xuất thăng hoa. Năm 2008, cô kết hôn với doanh nhân Hứa Tấn Hanh và có cuộc sống viên mãn. Nhiều năm nay, Lý Gia Hân không còn đóng phim, chỉ thi thoảng đi dự sự kiện.

Trong "Tứ đại mỹ nhân Hong Kong", Lý Gia Hân luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong". Thậm chí, ở xứ Cảng Thơm, người ta thường nói với nhau "Ở Hong Kong có hai thứ không bao giờ phải nghi ngờ, đó là tiền của Lý Gia Thành và sắc đẹp của Lý Gia Hân".

Uống nước ép cà rốt giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho làn da, giữ cho làn da mịn màng và mềm mại. Đây là loại nước uống đặc biệt tốt khi bạn đang cố gắng giảm cân, giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe của mắt…

Các khoáng chất và chất chống oxy hóa trong nước ép cà rốt giúp nuôi dưỡng làn da - Ảnh minh họa: Internet

Làm sáng da

Các khoáng chất và chất chống oxy hóa trong nước ép cà rốt giúp nuôi dưỡng làn da, ngăn chặn quá trình oxy hóa tế bào da, giảm nếp nhăn…

Cà rốt có đặc tính chống viêm, giúp hỗ trợ trong việc làm đều màu da do sắc tố gây ra và loại bỏ các tế bào da chết.

Uống nước ép cà rốt giúp làm sạch da từ bên trong và thoa lên mặt sẽ giúp loại bỏ các vết thâm. Sử dụng nước ép cà rốt thường xuyên cũng có thể làm sáng màu da của bạn.

Táo chứa hàm lượng lớn collagen, giúp tăng độ đàn hồi cho da.

Các chất chống oxy hóa trong táo giúp làm lành tổn thương mô da, ngăn ngừa nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm. Uống nước ép táo mỗi ngày là một cách cung cấp retinoids cho cơ thể, giúp da mịn màng, săn chắc hơn.

Táo là loại quả giàu chất xơ, nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, ít calo, là loại trái cây vô cùng tốt cho sức khỏe và làn da. Thành phần dinh dưỡng của táo bao gồm: calo, nước, protein, carbonhydrate, đường, chất xơ, chất béo, bão hòa đơn và bão hòa đa, omega-3, omega-6, vitamin A, C, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B12 cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, natri, kẽm, đồng, mangan, salen dồi dào. Vì vậy, nước ép táo thật sự rất tốt cho sức khỏe.

Táo là loại quả giàu chất xơ, nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, ít calo, là loại trái cây vô cùng tốt cho sức khỏe và làn da - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép táo có tác dụng làm sạch gan

Độ kiềm của nước ép táo giúp làm sạch các chất thải tích tụ trong gan và có thể giúp duy trì độ pH của cơ thể. Pectin có trong nước ép táo cũng có thể giúp bạn giữ cho hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh.

Tăng sức đề kháng

Táo có chứa lượng vitamin C, A và các khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng vô cùng tốt. Táo được chiết xuất thành những hương vị thành phần của C và được biết đến là loại nước ép giúp tăng cường sức đề kháng.

Uống nước ép táo mỗi ngày có thể phòng tránh bệnh lây nhiễm. Tránh được những hiện tượng tấn công của vi rút và vi khuẩn vào mùa dịch bệnh dễ lây lan.