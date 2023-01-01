Mẹ nghẹn ngào phát hiện con gái 9 tuổi u nang buồng trứng xoắn hoại tử, bác sĩ: Cố gắng cứu chữa, may mắn vẫn có cơ hội làm mẹ

Sau khi có kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán ban đầu bệnh nhi bị u nang buồng trứng trái xoắn. Sau hội chẩn viện, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh nhi bị u nang bì buồng trứng trái xoắn và có chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Theo Báo Phụ nữ Online cho biết, bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé gái 9 tuổi bị u nang buồng trứng xoắn hoại tử thành công. bệnh nhi Đ.T.N.N. (9 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng đau bụng cơn liên tục vùng hạ vị. Bé được chỉ định làm khẩn các xét nghiệm và siêu âm.

Trong quá trình phẫu thuật, y bác sĩ quan sát trong ổ bụng bệnh nhi thấy có khối u nang buồng trứng trái dạng bì kích thước 40x60mm. Nguy hiểm hơn, khối u còn bị xoắn 3 vòng khiến buồng trứng và tai vòi tím đen đã hoại tử. Các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ tai vòi và u nang buồng trứng bên trái của bé. May mắn buồng trứng bên phải vẫn bình thường sẽ giúp bé có cơ hội làm mẹ khi đến tuổi trưởng thành.

U nang buồng trứng là gì?

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, U nang buồng trứng là những túi chứa đầy chất lỏng bên trong buồng trứng hoặc ngay trên bề mặt của nó.

Các u nang này thường không gây ra triệu chứng và có thể tự biến mất. Nhưng trong một số trường hợp khi u nang phát triển lớn sẽ gây đau vùng chậu, cảm giác đau âm ỉ hoặc đau nhói một bên dưới rốn, đầy bụng. Đây là những dấu hiệu cảnh báo u nang buồng trứng đang phát triển về kích thước và cần có hướng xử trí kịp thời. U nang buồng trứng thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, trường hợp ở các bé vẫn có thể xảy ra, 90% là lành tính.

U nang có thể xảy ra ở trẻ nhỏ. Ảnh: Internet

Hầu hết u nang buồng trứng hình thành là do kết quả của chu kỳ kinh nguyệt liên quan đến sự thay đổi hormone sinh dục ở cơ thể nữ giới (estrogen, progesterone) và sự suy giảm hệ miễn dịch. Ngoài ra, một số loại u khác không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt như:

- U nang bì: Còn được gọi là u quái, hình thành từ các tế bào mầm trong buồng trứng. Bên trong có thể chứa các mô như tóc, da hoặc răng.

- U nang tuyến: Loại u này phát triển từ các tế bào trên bề mặt của buồng trứng, có thể chứa đầy nước hoặc chất nhầy và phát triển với kích thước rất lớn.

Ngoài ra, phụ nữ sẽ có nguy cơ mắc u nang buồng trứng cao hơn khi có các yếu tố rủi ro sau:

- Lạm dụng thuốc tránh thai dẫn đến thay đổi hormone.

- Phụ nữ từng bị sảy thai.

- Phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung khiến một số mô gắn vào buồng trứng tạo thành u nang.

- Nhiễm trùng vùng chậu nghiêm trọng, lan đến buồng trứng.

Cách phòng và điều trị u nang buồng trứng

Theo Tuổi Trẻ, có rất nhiều yếu tố tác động đến nguy cơ hình thành u nang buồng trứng, trong đó nguyên nhân sâu xa có thể là do rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch. Chính vì vậy, giải pháp an toàn tác động vào cả phần gốc rễ gây bệnh và phần ngọn ngày càng được nhiều chị em quan tâm.

Khắc phục đúng chuyên khoa

- U xơ tử cung: đối với phụ nữ trẻ tuổi, chưa sinh đẻ, nếu khối u còn nhỏ thì có thể uống thuốc để khắc phục. Nếu khối u lớn, tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định làm tiểu phẫu bóc tách u xơ giữa tử cung.

- U nang buồng trứng: Hướng khắc phục chủ yếu là phẫu thuật, có thể qua nội soi ổ bụng hay mổ bụng hở tùy kích thước và tính chất khối u.

Khám phụ khoa định kỳ: Nên khám phụ khoa định kỳ ít nhất 1 lần/năm, còn đối với những người có tiền sử mắc các bệnh phụ khoa thì 6 tháng/lần là việc rất cần thiết để đề phòng biến chứng.

Cần khám định kì và chú ý khi có các dấu hiệu bệnh. Ảnh: Internet

Điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý

- U xơ tử cung: Đối với người bị u xơ tử cung cần kiêng thịt màu đỏ, các sản phẩm sữa có hàm lượng chất béo cao. Tránh xa caffein, nước ngọt, sô cô la, trà… Không nên ăn những thực phẩm dễ làm gia tăng hàm lượng estrogen, khiến các khối u phát triển nhanh hơn.

- U nang buồng trứng: Không nên ăn ngũ cốc tinh chế, thịt đỏ, thực phẩm nhiều đường, thức ăn nhanh, thức ăn chế biến có chứa ít chất xơ, ít chất dinh dưỡng và chất béo không lành mạnh.

Phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ hoặc tuổi mãn kinh nên định kỳ khám sản phụ khoa để phát hiện và điều trị sớm u bất thường, tránh để u phát triển kích thước lớn hoặc biến chứng ác tính.