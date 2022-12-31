5 thói quen hàng ngày ngừa và trị đau lưng, càng duy trì tốt càng khỏe mạnh

Theo các bác sĩ chia sẻ trên Zing News, 80% trường hợp đến khám do bệnh này là nhân viên văn phòng, những người làm việc ở tư thế ngồi lâu và nhiều.

Chúng ta không chỉ dành thời gian ngồi ngày càng nhiều mà thêm vào đó là tư thế ngồi chưa đúng. Do đó, trước máy tính, hãy gập khuỷu tay của bạn một góc 90 độ là cách đặt cánh tay trên bàn làm việc. Đặt màn hình cách bạn khoảng 70 cm, thấp hơn tầm mắt một chút.

Cẩn thận với những chiếc ghế sofa và những vị trí sai lệch có thể cho phép bạn nghỉ ngơi đôi chút nhưng lại khiến lưng của bạn bị đau.

Căng thẳng

Căng thẳng hiếm khi là nguyên nhân chính gây ra đau lưng, nhưng thực tế nó có thể rất nhanh chóng làm tăng cơn đau. Những người bị stress hoặc lo lắng có xu hướng căng thẳng và điều này được cảm nhận ở các cơ, thường bị căng hơn. Lưng tích tụ căng thẳng và cảm xúc tiêu cực, kết quả là đau.

Những nguyên nhân dẫn đến đau lưng. Ảnh: Internet

Thư giãn cùng với việc tìm ra nguyên nhân gây đau lưng có thể cải thiện các triệu chứng.

Lối sống ít vận động

Rất nhiều người ngồi làm việc cả ngày, lái xe đi làm về và... ngồi trước TV. Tuy nhiên, cơ thể cần vận động để hoạt động tốt. Cơ thể không được thiết kế để ngồi hàng giờ. Nếu công việc của bạn bắt buộc ngồi một chỗ, hãy nhớ nghỉ giải lao mỗi giờ để đi dạo vài phút.

Đi bộ hoặc đạp xe đến nơi làm việc cũng là những cách tốt để vận động một cách tự nhiên.

Thừa cân

Trọng lượng càng nặng hơn đồng nghĩa với việc bạn phải gánh nhiều hơn trên lưng. Nhiều cân hơn khiến nhiều nỗ lực hơn để giữ đúng vị trí, và do đó bạn có xu hướng ngồi nhiều hơn. Điều này ảnh hưởng rõ rệt tới lưng bạn.

Yếu tố thừa cân khá quan trọng. Ảnh: Internet

Thừa cân và béo phì có thể nhanh chóng khiến lưng phải đối mặt với tình trạng này. Vì thế, chúng ta nên điều chỉnh lại vóc dáng để giúp cột sống ít phải chịu áp lực hơn.

Mang vác quá nặng

Một cử động đột ngột, một túi mua sắm quá nặng… có thể khiến bạn bị đau lưng. Trong một số trường hợp, cơn đau không ngăn cản bạn di chuyển, khi đó nó dễ được gọi là đau thắt lưng.

Cho dù là do chuyển động sai hay sự lặp lại của các chuyển động nhỏ không phù hợp, cơn đau thường qua đi sau 10 đến 15 ngày.

Hãy nhớ bảo vệ bản thân bằng cách giữ chắc bụng khi bạn nâng một vật nặng. Gập chân cũng tốt hơn là cong lưng.

Những thói quen hạn chế đau lưng

Theo Phụ nữ Online, để phòng tránh bị đau lưng, nhức mỏi ngoài thuốc điều trị, giữ tư thế đúng trong sinh hoạt và vận động, dùng thực phẩm chế biến món ăn giảm đáng kể các nguy cơ này.

Di chuyển nhiều hơn

Cơ thể chúng ta cần vận động đầy đủ để giữ cho các khớp linh hoạt và máu lưu thông qua các cơ tránh bị cứng cơ gây đau nhức. Điều này đặc biệt cần thiết với đốt sống và cơ lưng.

Nếu thời tiết tốt, bạn có thể thử đi bộ đến quán ăn, tiệm cà phê, gửi xe ở nơi xa siêu thị để đi bộ. Hoặc thay vì dùng thang máy của tòa nhà nơi làm việc, chung cư... bạn có thể chọn cầu thang bộ để tăng cường số bước, sự dẻo dai. Trong quá trình làm việc, bạn có thể thi thoảng đứng dậy đi toilet, đi lấy nước, lấy giấy tờ hay làm gì đó... miễn là đứng lên khỏi ghế và đi bộ vài bước.

Di chuyển và vận động đều đặn hạn chế đau lưng. Ảnh: Internet

Cơ thể chúng ta cần vận động đầy đủ để giữ cho các khớp linh hoạt và máu lưu thông qua các cơ để tránh bị cứng cơ gây đau nhức.

Vận động nhiều hơn

Theo nghiên cứu, ngoài việc tăng cường sức khỏe cho lưng, việc tích cực vận động chỉ 11 phút mỗi ngày sẽ giúp tăng tuổi thọ. Để thêm nhiều chuyển động hơn trong ngày của bạn, hãy cân nhắc thiết lập thời gian đi bộ, tập thể hình hay tập yoga ngắn.

Đổi bên

Khi chúng ta sử dụng quá mức bên phía thuận của mình (tay hay chân), chúng ta dễ tạo ra các kiểu căng cơ ở phần thuận, tăng khả năng đau lưng cũng như dễ bị chấn thương. Để hạn chế điều này, bạn có thể thử mang balo, đổi tay xách túi, nâng vật nặng cả 2 tay hay mở cửa bằng tay không thuận...

Sử dụng các bên tay thuận, không thuận linh hoạt. Ảnh: Internet

Điều chỉnh sự mất cân bằng

Giống như khi bạn đổi bên để giữ thăng bằng cho cơ thể, bạn cũng cần lưu ý và điều chỉnh sự mất cân bằng trong lúc ngồi hay chuyển động. Cách tốt nhất là luôn ngồi thẳng lưng, dựa nhẹ vào ghế và giữ tay vuông góc với bàn (nếu đang làm việc). Riêng với việc nghiêng lệch khi vận động, bạn có thể tìm hiểu độ mòn của đế giày, dép (gót giày dép ở chân thuận sẽ mòn nhanh hơn chân còn lại) để tìm ra thói quen cơ thể và điều chỉnh nó một cách có chủ ý.

Chủ động tìm hiểu nguyên nhân đau lưng để có bài tập thích hợp

Có rất nhiều nguyên nhân gây đau lưng, vì thế bạn cần tìm ra nguyên nhân chính xác để tìm các bài tập hay xây dựng bài tập phù hợp. Trong trường hợp không thể tự tìm ra, bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia hay các huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp.

Bài thuốc và món ăn trị đau lưng hiệu quả

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, quan niệm của đông y khi cơ thể suy nhược gọi là khí huyết kém sẽ dẫn đến tình trạng đau lưng, nhức mỏi cơ gân, xương khớp, người hay mệt mỏi, uể oải,... Để khắc phục tình trạng trên chúng ta phải ăn uống, tập thể dục đều đặn, lao động vừa phải... Sau đây là một số món ăn đơn giản để bồi bổ cơ thể và khắc phục tình trạng trên.

- Thịt bò lá lốt: Thịt bò 100g, lá lốt 70g. Thịt bò rửa sạch, thái mỏng, ướp gia vị 5 - 10 phút, rồi xào sơ qua, sau đó cho lá lốt vào, đảo sơ. Món này ăn với cơm bình thường (một tuần khoảng 3 lần), vừa có công dụng bổ máu, vừa trị đau nhức cơ thể... Thịt bò có vị ngọt, bổ máu. Lá lốt có vị cay, thơm, tính ấm, có công dụng trừ thấp (trị đau nhức xương, ra mồ hôi...).

- Đuôi lợn nấu với đậu đen, đỗ trọng và tục đoạn: Kinh nghiệm dân gian, mỗi tuần dùng món này 3 - 4 lần (dùng cách nhật), thay canh, có công dụng chữa trị chứng đau, mỏi lưng rất tốt. Cách dùng: Đuôi lợn một cái rửa sạch, xắt thành từng khoanh nấu với đậu đen100g và hai vị thuốc bắc có bán ở các nhà thuốc y học cổ truyền là tục đoạn 5g và đỗ trọng 50g. Nấu 2,5 bát nước to, cô đặc còn lại hơn nửa bát, lấy nước uống.

- Bài thuốc nghệ, mật ong và trứng gà: Đông y áp dụng bài thuốc để trị các bệnh thuộc can thận như viêm đa khớp, đau khớp gối, bệnh gút, đau vai cổ gáy, tay chân lạnh thường xuyên, đau lưng, yếu sinh lý, bệnh thuộc tâm và các bệnh khác như: Đau tức ngực, thiếu máu, mặt xanh vàng, mụn, lở loét da, viêm xoang, viêm tai có mủ, viêm họng, viêm mũi dị ứng, rụng tóc, tóc bạc sớm.

Nghệ vàng 1 củ bằng ngón chân cái, trứng gà ta mới đẻ, bỏ lòng trắng lấy lòng đỏ, 1 quả; mật ong rừng là tốt nhất.

Cách chế: Rửa sạch nghệ, cạo vỏ, giã nhỏ, cho vào ít nước sôi, lọc lấy nước nghệ, bỏ xác, cho lòng đỏ trứng gà và 2 thìa cà phê mật ong đem chưng cách thủy, khi chín như bánh bông lan, ăn rất ngon. Nên ăn lúc 8-9 giờ tối, ngày ăn 1 lần, ăn liền, nam ăn 7 ngày, nữ ăn 9 ngày là một đợt điều trị. Chưa hết bệnh thì sau 7 ngày lại ăn tiếp, khi thấy bệnh khỏi thì thôi. Nếu ăn 3 đợt mà chưa khỏi bệnh thì nghỉ một tháng lại ăn tiếp như các đợt trước.

- Chữa đau thắt lưng bằng thuốc nam

Theo Lao Động, ngoài thuốc Tây, bệnh nhân cũng có thể áp dụng một số bài thuốc nam từ cây nhà lá vườn để giảm đau, kháng viêm cũng rất hiệu quả.

- Thuốc đắp từ cây chìa vôi: Chìa vôi tươi làm sạch, dầm nát và trộn với muối, đắp lên lưng giúp giảm đau thắt lưng cực tốt.

- Cây xấu hổ sắc thuốc: Lấy vị thuốc xấu hổ làm chủ đạo kết hợp cùng 5 loại thảo dược khác là trinh nữ, tầm gửi, dền gai, lá lốt, cỏ xước. Đem nguyên liệu rửa sạch, sắc lấy nước uống ngày 3 lần để giảm đau thắt lưng.

- Ngải cứu ngâm rượu: Đem ngải cứu và vỏ chanh bưởi sơ chế sạch, phơi khô. Sau đó ngâm với rượu nguyên chất trong 1 tháng, ngày uống 1 ly để hỗ trợ chữa bệnh.

Ngoài các bài thuốc nam, người bị đau thắt lưng nên thăm khám bác sĩ đông y để điều trị bằng các phương pháp y học cổ truyền khác an toàn với sức khỏe.