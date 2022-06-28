Mẹ có biết bữa phụ quan trọng như thế nào với bé không?

Sức khỏe 28/06/2022 18:55

Việc chăm sóc con nhỏ đối với mỗi gia đình là vô cùng quan trọng, nhất là trong thời buổi hiện nay. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mẹ quan niệm chưa đúng về việc bổ sung dinh dưỡng cho con. Ngoài các bữa chính, các bữa phụ cũng đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng cho trẻ

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Theo bác sĩ Anh Nguyễn, chế độ ăn của bé nên được phân chia rõ ràng. Trẻ từ 2 tuổi cần thêm bữa phụ xen lẫn các bữa chính trong ngày. Nói vậy để các mẹ nhớ rằng vai trò của bữa phụ cũng không kém phần quan trọng, rất cần chú ý chất lượng, không phải bữa phụ để trẻ thích gì là cứ cho ăn như bim bim, bánh kẹo…như chúng ta vẫn nghĩ.

Jodie Shield, một chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng trẻ em từ Viện Dinh Dưỡng Hoa Kỳ từng nhấn mạnh: Bữa phụ nên được hiểu là “bữa ăn nhẹ”, nghĩa là nó nên được lựa chọn kỹ để thêm năng lượng và các dưỡng chất cần thiết cho trẻ trong ngày. Tóm lại, nó vẫn cần chất lượng nhưng chỉ là cho bé ăn ít hơn và tiện hơn.

Bổ sung bữa phụ cho bé là điều rất quan trọng. Các mẹ nên chú tâm không chỉ về số lượng mà còn cả chất lượng bữa ăn, phân bổ sao cho hợp lý để cân đối các thành phần dinh dưỡng, giúp các bé luôn đầy đủ dinh dưỡng, không bị tình trạng đói ăn, không đủ hoặc quá thừa dưỡng chất.

Và đặc biệt, cần chú ý chọn bữa phụ như thế nào để góp phần nâng cao, hỗ trợ cho bữa chính như các sản phẩm sữa chua, sữa chua men sống giúp phát triển hệ tiêu hóa khỏe, để tăng cường tiêu hóa thức ăn, hấp thu dinh dưỡng của bữa chính. Do đó, đôi khi bữa phụ nhưng đóng vai trò chính cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Để đủ cân bằng dinh dưỡng cho bé trong những bữa ăn phụ, người mẹ cần quan tâm, tìm hiểu kỹ như bữa ăn chính. Các mẹ nên chú ý đến thành phần dinh dưỡng, khẩu phần, nguyên liệu và cách chế biến các bữa phụ cho con.

Bữa nhẹ lành mạnh cho bé nên cung cấp đủ các nhóm chất dinh dưỡng như chất béo, chất đạm. Chuyên gia khuyên các bà mẹ có thể cho con ăn những bữa phụ phổ biến như cháo ngũ cốc và thịt nạc, bánh mì, bánh sandwich cá thịt rau xanh, súp gà bắp non… hoặc các loại thực phẩm bản thân đã có đủ dinh dưỡng nhưng tiện lợi như sữa chua ăn cho trẻ em, vừa có dinh dưỡng cân bằng, vừa tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ.

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Lâu nay các mẹ vẫn nghĩ sữa chua chỉ giúp hỗ trợ tiêu hóa và không có nhiều dinh dưỡng nhưng thực chất sữa chua ăn cho trẻ em như sữa chua Susu cung cấp dinh dưỡng rất đầy đủ và hài hòa như đạm, béo, vitamin và khoáng chất và quan trọng hơn còn giúp cho hệ tiêu hóa của bé khỏe mạnh, nền tảng để tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng để tăng cân, phát triển toàn diện.

Chuyên gia khuyên rằng, để đạt được lợi ích tối đa, bé nên được ăn nhẹ sau 2 tiếng của bữa chính và trước ít nhất 1-2 giờ trước bữa ăn chính kế tiếp. Điều này giúp bé đủ năng lượng và dinh dưỡng chạy nhảy vui chơi mà vẫn duy trì tín hiệu no đói giữa các bữa chính.

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Từ khóa:   sữa chua dinh dưỡng bữa phụ

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