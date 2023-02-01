Lót giấy bạc trong nồi chiên không dầu, nên hay không nên?

Sức khỏe 01/02/2023 19:09

Nếu bạn yêu thích thực phẩm chiên giòn hoặc áp chảo, thì nồi chiên không dầu chắc chắn là một dụng cụ tiện lợi cho bạn.

Nhưng, việc vệ sinh và làm sạch hộp đựng nồi chiên không dầu có làm phiền bạn không? Nếu có, thì xếp lớp đồ ăn bằng giấy nhôm có thể là một vị cứu tinh thông minh. Nhưng, câu hỏi đáng quan tâm là, liệu có an toàn để đặt giấy nhôm vào nồi chiên không dầu không? 

Bạn có thể lót giấy bạc vào nồi chiên không dầu không?

Lót giấy bạc trong nồi chiên không dầu, nên hay không nên? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, việc lót giấy bạc vào nồi chiên không dầu là an toàn. Đối với những người chưa quen, nồi chiên không khí sử dụng quạt tốc độ cao để lưu thông không khí nóng xung quanh thực phẩm của bạn, vì vậy việc đặt một hộp đựng giấy bạc lên nó không cản trở cơ chế.

  • Giúp tăng hương vị

Việc sử dụng giấy bạc giúp ngăn nước ép thực phẩm nhỏ giọt qua các lỗ trên giỏ nấu và do đó giữ nguyên hương vị. 

  • Ngăn chặn thực phẩm rơi ra

Việc sử dụng giấy nhôm cũng có thể giúp bạn có được thực phẩm tinh tế vào và ra khỏi nồi chiên không dầu. Ví dụ, các miếng thịt mềm được bọc trong giấy bạc rất dễ đặt và nhấc lên khỏi hộp đựng nồi chiên.

 

  • Dễ vệ sinh

Đặt thực phẩm vào giấy bạc giúp làm sạch nồi chiên không dầu dễ dàng hơn và cũng tránh được bất kỳ giọt nhỏ giọt hoặc vụn bánh sai nào. Làm điều này cũng giúp tránh thỉnh thoảng làm sạch toàn bộ dụng cụ nấu nướng. 

Mẹo sử dụng giấy bạc trong nồi chiên không dầu

Lót giấy bạc trong nồi chiên không dầu, nên hay không nên? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, nên sử dụng càng ít giấy bạc càng tốt. Việc sử dụng ít giấy bạc hơn giúp bạn dễ dàng nấu chín thức ăn. Ngoài ra, không nên đặt giấy bạc ở dưới cùng của ngăn kéo nồi chiên không dầu. Bạn đặt nó ở phía dưới ảnh hưởng đến hiệu quả của việc nấu ăn, và thậm chí nó có thể làm hỏng nồi chiên.

Thực phẩm cần tránh trong nồi chiên có giấy bạc

Chuyên gia đã chứng minh là lá nhôm là một kim loại phản ứng, vì vậy hãy luôn thận trọng với các loại thực phẩm có tính axit cao như cà chua, giấm và nước chanh. 

Các lựa chọn thay thế lá nhôm

Lót giấy bạc trong nồi chiên không dầu, nên hay không nên? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn nghi ngờ về việc sử dụng giấy nhôm, thì bạn có thể sử dụng giấy da trong nồi chiên không dầu để có kết quả hiệu quả.

Theo Time sof India

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