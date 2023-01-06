Mới đây, theo Tiền Phong dẫn tin từ The New York Post, các bác sỹ ở Ấn Độ đã vô cùng sửng sốt khi gặp ca sinh nở kỳ lạ với một cậu bé vừa sinh ra đã có lông tóc mọc khắp nửa người. Bức ảnh chụp cậu bé ngay lập tức gây sốt mạng.

Theo thư viện y khoa của Ấn Độ, hiện tượng rậm lông thường khô, kích ứng và ngứa trong quá trình lông phát triển quá nhiều. Tuy nhiên, Chứng rậm lông gây khó chịu về mặt thẩm mỹ, chứ không gây chết người, mặc dù nó có nguy cơ gây ung thư da. Các tế bào sản xuất lông được hình thành trong tế bào não và tủy sống, điều này có thể dẫn đến đau đầu, nôn mửa và thậm chí u não.

Theo MedlinePlus.gov, cậu bé sơ sinh này được các bác sỹ chuẩn đoán mắc chứng rậm lông. Các chuyên gia cho biết, trên thế giới cứ 20.000 đứa trẻ sinh ra thì có một đứa trẻ mắc chứng rậm lông và chứng bệnh này phát triển cùng với sự phát triển của cơ thể. Với căn bệnh này, lông có thể dài tới 40 cm tùy vào vị trí trên cơ thể và có thể biến đổi theo thời gian.

Cũng theo ngoisao.vnexpress trước đó, bé gái mới sinh ở Mississippi có màu tóc khác thường do thiếu một thành phần chất tạo màu trong tóc, mắt và da.cô bé được sinh ra với mái tóc bạc trắng. Mẹ của bé, chị Jessica Smith (27 tuổi), đăng ảnh của Devina lên mạng xã hội.

Một số người cho rằng Jessica đã photoshop ảnh của con mình. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định bức ảnh là thật. Màu tóc khác thường của Devina là do thiếu một thành phần chất tạo màu trong tóc, mắt và da.

Em bé sinh ra có màu tóc kì lạ. Ảnh: Internet

Tình trạng di truyền hiếm gặp này chỉ xảy ra với khoảng 5 trong số 100 nghìn người ở Mỹ và châu u. Dù vậy, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Devina. Kết quả kiểm tra sau sinh vào ngày 1/5 của cô bé hoàn toàn bình thường.

"Khi đăng ảnh của con bé lên mạng, tôi không thể tin nổi có nhiều người lại quan tâm như vậy. Hầu hết đều tưởng tôi đã chỉnh sửa ảnh. Cậu con trai cả 9 tuổi của tôi cũng rất hạnh phúc khi có em và cũng đặc biệt thích mái tóc của em", Jessica nói thêm.

Tại Việt Nam, theo Thể Thao và Văn Hóa, hai anh em bán vé số hay cậu bé Gấu tại tỉnh Sóc Trăng mang vẻ ngoài đặc biệt, các bé đã có đôi mắt xanh biếc như mắt mèo. Gấu (Sóc Trăng) ngay từ lúc chào đời đã có đôi mắt khác màu với bạn bè đồng trang lứa. Không những vậy, mắt Gấu còn có những màng trắng bọc quanh tròng.

Theo một số người có hoàn cảnh tương tự cho hay, màu mắt của cậu bé bị như vậy là do ảnh hưởng của hội chứng Waardenburg, căn bệnh khiến đôi mắt trở nên xanh biếc hoặc có màu khác với cha mẹ của mình. Đây cũng là hội chứng di truyền hiếm gặp. Vì là căn bệnh liên quan đến gen nên những người mắc bệnh này sẽ không chữa được. Ngoài ra, nó cũng gây ảnh hưởng về giao tiếp nghe, nhìn, nói. Đôi mắt màu xanh biếc cũng là do tăng nhãn áp.

Cô bé có đôi mắt xanh biếc. Ảnh: Internet

Theo Zing News, ở Kazakhstan nổi tiếng nhờ vẻ đẹp khác lạ, Asel Kalaganova (14 tuổi) và Kamila Kalaganova (2 tuổi) đều chào đời với da, tóc, lông mày và đôi mắt có màu nhạt do mắc bệnh bạch tạng. Tùy thuộc vào mỗi quốc gia, tỷ lệ người có bệnh này thường dao động từ 1/3.000 tới 1/20.000, theo Tổ chức quốc gia về bệnh bạch tạng và giảm sắc tố (NOAH). Năm lên 10 tuổi, Asel bắt đầu làm người mẫu. Từ khi Kamila chào đời và xuất hiện trong các bức ảnh cùng chị gái, hai cô bé ngày càng chiếm được cảm tình của nhiều người nhờ vẻ ngoài xinh xắn, khác biệt.

Hai chị em người mẫu mắc bệnh bạch tạng. Ảnh: Internet

Chính Aiman Sarzitov - mẹ của Asel và Kamila - cũng từng kinh ngạc khi đón Asel chào đời. “Ban đầu, mọi người đều sốc. Tôi không biết mình bị làm sao để con bị như vậy. Các bác sĩ cứ khăng khăng bố của con tôi là người Nga. Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu và biết rằng con mình bị bạch tạng”, người mẹ nói.

Winnie Harlow - nữ người mẫu mắc bệnh bạch tạng. Ảnh: Internet

Trước đây, Winnie Harlow - nữ người mẫu mắc bệnh bạch tạng từng phá vỡ chuẩn mực cái đẹp. Nữ người mẫu với làn da loang lổ diện những thiết kế nội y nóng bỏng, sải bước trên sàn catwalk phô diễn đường cong cơ thể trong sự kiêu hãnh, đầy tự tin. Để có được thành quả hôm nay, Winnie Harlow đã trải qua không ít khó khăn, nhất là về loại bệnh mình mắc phải trong quá khứ.