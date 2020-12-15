Cây xương sông là loại cây thân cây mọc thẳng, có rãnh chạy dọc thân. Lá có hình thù đặc trưng là hình trứng thuôn dài, hai đầu nhọn, mép có răng cưa, gân nổi rõ trên phiến. Phần lá trên có kích thước nhỏ hơn lá dưới gốc. Còn hoa thì mọc thành cụm, ở nách lá, màu vàng nhạt.

Ở nước ta, cây xương sông được trồng nhiều để làm rau gia vị, trộn với gỏi cá, gỏi thịt, nướng chả, chống dị ứng với thức ăn tanh như lươn, ốc, cá. Nếu dùng thịt con trai băm với thịt heo, gói lá xương xông và nướng, hoặc dùng thịt bò gói xương sông nướng trên bếp, ăn vào có thể chống dị ứng, tăng khả năng tình dục. Bên cạnh đó nó còn được dùng làm thuốc để chữa trị nhiều loại bệnh như cảm cúm, sổ mũi, ho hen, viêm họng, đau họng, tê thấp… Đặc biệt lá xương sông chữa ho cho bà bầu rất tốt, an toàn cho sức khỏe của mẹ và sự phát triển của em bé.

Thông thường, các mẹ dùng lá xương sông chữa ho cho trẻ em hoặc khi đang mang thai. Bởi cách thành phần của lá xương sông rất an toàn, tác dụng nhanh, không gây kích ứng cho người sử dụng. Vì vậy, các chị em hãy an tâm, không phải băn khoăn về vấn đề bà bầu ăn lá xương sông được không?

Theo Đông Y, lá xương sông có vị đắng cay, tính ấm, chứa tinh dầu với thành phần chính là p-cymene, methylthymol, limonen. Nhờ đó, lá xương sông trị ho, trúng phong hàn, cấm khẩu, ho suyễn, viêm họng, nôn mửa, đầy bụng, mẩn ngứa… Đồng thời còn có thể trừ tanh hôi, khu phong trừ thấp, tiêu thũng chỉ thống, thông kinh hoạt lạc, tiêu đàm thấp, kích thích tiêu hóa…

Lá xương sông thường được các bà mẹ sử dụng để trị ho cho trẻ

Loại lá này có thể dùng trực tiếp hoặc dùng ngoài, ngâm, cách thủy… đều được. Để chữa ho cảm, viêm họng thì tốt nhất bạn hãy nhai ngậm lá tươi hoặc giã nhuyễn hòa nước sôi gạn lấy nước uống. Bên cạnh đó, bạn hãy dùng lá xương sông tươi với rau ngót nấu canh cá hoặc thịt. Đây là món ăn bổ dưỡng, phù hợp với trẻ bị ốm, sốt, giúp tăng sức đề kháng, nhanh hồi phục cơ thể. Bởi ăn canh lá xương sông còn giúp cơ thể bổ sung đa dạng các dưỡng chất cần thiết. Trong 100g lá xương sông có 82,5g nước, 2g protein, 1,3g đường, 2,9g chất xơ, canxi, sắt, phốt pho và các loại vitamin như vitamin B1, B2, Pp, C.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sắc lá xương sông cùng hành hoa và hương phụ. Bài thuốc này cũng có tác dụng giải cảm hiệu quả. Còn trẻ em sốt cao, co giật, thở gấp thì hãy lấy lá xương sông giã nhuyễn cùng lá khế và chua me đất, hòa nước lọc lấy nước uống, dùng bã thoa bên ngoài chữa chứng nổi mẩn khắp mình.

Với những người bị trúng phong hàn thì hãy dùng lá xương sông cùng lá xương bồ giã nhuyễn, hòa nước nóng, lọc lấy nước uống hoặc sắc uống. Để dùng lá xương sông chữa viêm họng thì bạn phải kết hợp thêm với hoa hồng bạch và hoa đu đủ đực, hòa đường phèn. Uống bài thuốc này sẽ giúp bạn nhanh chóng tiêu đờm, lấy lại giọng.

Ngoài ra, lá xương sông chữa huyết áp cao cũng rất tốt. Bởi lá xương sông chứa lượng tinh dầu giúp tăng cường tuần hoàn, chống cơn co thắt trơn. Đồng hỗ trợ làm giãn mao mạch, giảm áp lực của mạch máu, giúp cân bằng huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, loại lá này còn giúp thông kinh hoạt lạc, khí huyết lưu thông dễ dàng, nuôi dưỡng cơ thể.

Có thể uống nước lá xương sông như trà để trị bệnh

Khi máu được lưu thông đều, các bộ phận được nuôi dưỡng tốt, đảm bảo các chức năng hoạt động bình thường. Nếu cơ quan nào đang bị tổn thương cũng dần hồi phục, từ đó dần dần cân bằng huyết áp. Để sử dụng lá xương sông chữa huyết áp thì bạn hãy sử dụng theo phương pháp đun sôi. Dùng lá xương sông đun sôi với nước và sử dụng như một loại trà. Kiên trì sử dụng đều đặn, thuốc sẽ phát huy tác dụng, nâng cao sức khỏe tổng thể cho người bệnh.

Tác dụng của lá xương sông với bà bầu

Ngoài những tác dụng được liệt kê ở trên thì là lá xương sông còn giúp tăng sinh lực cho bà bầu. Đặc biệt là những chị em mang thai bị thấp khớp. Bởi phụ nữ mang thai bị hạn chế khi sử dụng một số loại thuốc khi điều bị viêm khớp dạng thấp như methotrexate và Leflunomide. Bởi chúng có hại cho sức khỏe. Thật may, cây xương sông có tác dụng trị thấp khớp hiệu quả, lại vô cùng an toàn với sức khỏe của mẹ bầu.

Lúc này, mẹ bầu chỉ cần rửa sạch một nắm lá xương sông tươi, ngâm trong nước muối pha loãng 5-7 phút. Sau đó xào nóng, bọc trong miếng vải mỏng và dùng chườm lên chỗ sưng đau khoảng 15-20 phút. Mẹ bầu hãy chú ý đến độ nóng của lá xương sông để tránh tác động xấu lên da và dây thần kinh cảm giác dưới da. Do đó hãy kiểm tra độ nóng của thuốc trước khi đắp. Thực hiện từ 2 đến 3 lần mỗi ngày trong một tuần, các triệu chứng đau nhức do bệnh thấp khớp sẽ nhanh chóng thuyên giảm.

Lá xương sông trị thấp khớp cho mẹ bầu hiệu quả

Các mẹ lưu ý là bài thuốc trị thấp khớp từ cây xương sông chỉ có tác dụng giảm đau khi còn ấm. Vì vậy, khi lá xương sông nguội mẹ hãy xào nóng lại hoặc thay đợt thuốc khác. Để nâng cao hiệu quả điều trị, mẹ bầu có thể vừa đắp lá xương sông vừa massage, để các dưỡng chất từ thuốc thấm sâu qua da. Đồng thời cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất để ngăn chặn phản ứng của hệ miễn dịch gây ra chứng viêm khớp, làm giảm hẳn các triệu chứng viêm đau khớp.

Cụ thể, mẹ bầu hãy ăn nhiều thực phẩm giàu omega 3 để các khớp tổn thương bớt cứng và giảm đau rõ rệt. Đồng thời bổ sung thêm vitamin C, D, E và beta-carotene (tiền vitamin A) giúp phòng tránh được một số dạng viêm khớp. Các loại vitamin này có nhiều trong rau tươi và trái cây chín.

Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng hãy thường xuyên vận động nhẹ nhàng, tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe cho khớp và giúp hồi phục nhanh chóng. Ví dụ như là tập thể dục nhịp điệu. Thể dục nhịp điệu là cách tập luyện nhẹ nhàng và đem lại nhiều hứng thú cho mẹ bầu làm lỏng các cơ, thư giãn tinh thần, ổn định nhịp tim. Đồng thời kiểm soát được cân nặng và giảm bớt tải trọng lên các khớp bàn chân, khớp háng, cột sống… Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể đi bộ. Tuy nhiên cần chú ý khoảng cách giữa những bước đi, duy trì khoảng cách vừa phải, không sải bước quá dài hay quá ngắn để tránh làm gia tăng áp lực lên phần khớp.

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Đi bộ nhẹ nhàng cũng giúp mẹ bầu giảm được chứng đau thấp khớp

Hàng ngày mẹ bầu bị thấp khớp nên đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau khi đi bộ được khoảng 15 phút nên dừng lại để nghỉ ngơi, không nên đi liền một lần khiến các khớp không có thời gian nghỉ, gây quá tải, dẫn đến đau đớn. Khi bắt đầu đi bộ, mẹ bầu hãy đi với tốc độ chậm rãi, từ từ có thể điều chỉnh tăng dần tùy theo mức đáp ứng của cơ thể.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được lá xương sông có tác dụng gì và sử dụng sao cho hiệu quả. Mặc dù có hiệu quả tốt nhưng cơ thể phụ nữ mang thai khá nhạy cảm và sức đề kháng yếu. Do đó, trước khi áp dụng những bài thuốc từ dược liệu này bạn cần gặp trực tiếp bác sĩ để được tư vấn cụ thể. Việc này sẽ giúp các mẹ bầu tránh được tình trạng áp dụng sai cách khiến bệnh tình chuyển biến theo chiều hướng xấu.