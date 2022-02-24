Là 'kẻ sát nhân' âm thầm, Omicron là biến thể thống trị trên toàn thế giới : Các biến thể phụ và triệu trứng có đáng lo ngại?

Trong một cuộc họp báo, Nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO về sự tiến hóa của vi rút SARS-CoV-2 (TAG-VE) đã nói về các triệu chứng khác nhau của Omicron và lý do tại sao không nên coi nhẹ chúng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron đang được quan tâm hiện là biến thể thống trị lưu hành trên toàn cầu, chiếm gần như tất cả các thông tin cập nhập được báo cáo cho GISAID (bản đồ dịch tễ học gene SARS-CoV-2), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vào hôm thứ Ba.

Trong vài tuần qua, một số lượng lớn các trường hợp liên quan đến biến thể phụ BA.2 Omicron đã được báo cáo.

Omicron hoặc biến thể B.1.1.529 là sự kế thừa của biến thể Delta. Nó được tạo thành từ một số dòng phụ và những dòng phổ biến nhất trong số đó là BA.1, BA 1.1. và BA.2, WHO cho biết. Biến thể phụ BA.2 là mối quan tâm chính của các nhà nghiên cứu và chuyên gia y tế ngay bây giờ. Ngoài ra còn có một biến thể phụ BA.3 Omicron.

Vào ngày 26 tháng 11, Omicron được tuyên bố là một biến thể đáng lo ngại do một số yếu tố: tăng khả năng lây truyền hoặc thay đổi bất lợi trong dịch tễ học COVID-19, tăng độc lực hoặc thay đổi biểu hiện bệnh lâm sàng, giảm hiệu quả của các biện pháp xã hội và y tế công cộng hoặc các phương pháp chẩn đoán, vắc xin, phương pháp điều trị có sẵn. Người ta cũng đã cảnh báo rằng nguy cơ tổng thể liên quan đến Omicron là rất cao, mặc dù các triệu chứng nhẹ hơn đã được thấy ở nhiều bệnh nhân.

Đây là biến thể phụ đầu tiên của biến thể Omicron được nhìn tìm sau biến thể Delta của vi tút Corona. Dòng BA.1, chiếm 97,4% trình tự được nộp cho GISAID tính đến ngày 19 tháng 1, có 69-70 đoạn trong protein đột biến.

Các triệu chứng phổ biến của nhiễm COVID do Omicron gây ra là: đau họng, cảm lạnh, chảy nước mũi, hắt hơi, nhức đầu, đau người và sốt nhẹ. Các triệu chứng như mất khứu giác và vị giác, chủ yếu trong làn sóng thứ hai của nhiễm vi rút Corona không được thấy trong đợt dịch Omicron.

Theo một nghiên cứu nghiên cứu BA.1.1 có 40 đột biến. Điều này cùng với ba dòng khác đã được phát hiện ở Nam Phi. Theo nghiên cứu, vào ngày 10 tháng 2 năm 2022, khi BA.2 chiếm 1% tổng số ca nhiễm trùng, BA.1.1. đã được phát hiện ở 69 quốc gia.

Các triệu chứng của biến thể phụ BA.1.1 không khác biệt với các triệu chứng của các biến thể khác.

"BA.2 khác với BA.1 ở trình tự di truyền của nó, bao gồm một số khác biệt về axit amin trong protein đột biến và các protein khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng BA.2 có lợi thế tăng trưởng hơn BA.1. Các nghiên cứu đang tiếp tục để tìm hiểu lý do vì lợi thế tăng trưởng này, nhưng dữ liệu ban đầu cho thấy BA.2 có vẻ dễ truyền nhiễm hơn BA.1, hiện vẫn là tuyến con vi rút Omicron phổ biến nhất được báo cáo" WHO cho biết.

"Sự khác biệt về khả năng truyền nhiễm này dường như nhỏ hơn, ví dụ, sự khác biệt giữa lây nhiễm BA.1 và Delta. Hơn nữa, mặc dù trình tự BA.2 đang tăng theo tỷ lệ so với các dòng con Omicron khác (BA.1 và BA.1.1), vẫn có sự sụt giảm được báo cáo trong các trường hợp tổng thể trên toàn cầu" WHO nói thêm.

Được cho là loài lây lan nhanh nhất trong số tất cả các biến thể phụ Omicron siêu lây lan, nhiễm COVID do BA.2 gây ra gây ra các triệu chứng như chảy nước mũi, đau họng, khó thở, ho dai dẳng, mệt mỏi. Không có triệu chứng riêng biệt nào khác được báo cáo về nhiễm trùng biến thể phụ Omicron, ngoài những phát hiện của một vài nghiên cứu nói rằng biến thể phụ Omicron có thể gây tổn thương phổi nghiêm trọng.

Khả năng thoát khỏi miễn dịch của biến thể phụ này thường liên quan đến mức độ nghiêm trọng của bệnh, tuy nhiên, như WHO đã thông báo, biến thể phụ này tương tự như các dòng phụ khác của Omicron về mức độ nghiêm trọng.

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Điểm mấu chốt

Sự xuất hiện của các triệu chứng COVID khác nhau ở mỗi người. Mức độ nghiêm trọng của nhiễm COVID phụ thuộc vào cách cơ chế miễn dịch của cơ thể phản ứng với sự tấn công của mầm bệnh.

Ở nhiều bệnh nhân, tình trạng nhiễm trùng để lại di chứng hậu Covid, thậm chí vài tháng sau khi khỏi bệnh.

"Omicron đã thay thế biến thể Delta ở cấp độ toàn cầu. Nhiều quốc gia đã qua thời kỳ lây nhiễm đỉnh cao nhưng không phải tất cả các quốc gia đều vượt qua thời kỳ đỉnh cao. Nó ít nghiêm trọng hơn Delta nhưng nó không phải là một loại vi rút nhẹ", Maria Van Kerkhove, quan chức cấp cao, người dẫn đầu phía kỹ thuật của nhóm phản ứng COVID-19 từ WHO cho biết.

Về những điểm tương đồng cơ bản giữa BA.1 và BA.2, Tiến sĩ Anurag Agrawal, Chủ tịch TAG về quá trình tiến hóa của virus SARS-COV-2 đã nói rằng, "BA.2 đã là một biến thể đáng quan tâm. Sự giống nhau về khả năng lây truyền cơ bản là cao, mức độ nghiêm trọng hơn, khả năng trốn tránh vắc xin gần như tương tự dựa trên dữ liệu có sẵn. Chúng tôi đã tính đến tất cả dữ liệu và kết luận rằng hiện tại, Omicron lây truyền đủ với cả hai biến thể phụ BA.1 và BA.2."

Vi rút Corona đã giết chết hơn 5,8 triệu người trên toàn thế giới, theo một cuộc kiểm kê của hãng thông tấn AFP được tổng hợp từ các nguồn chính thức hôm thứ Ba.

Theo Times of India