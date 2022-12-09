Không cần phòng ngừa cầu kỳ, tập thể dục thường xuyên, hoạt động thể chất sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19

Sức khỏe 09/12/2022 05:20

Khi các trường hợp của Covid-19 có ​​xu hướng tăng lên, một nghiên cứu mới có thể mở đường cho việc tránh lây nhiễm vi rút. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tập thể dục thường xuyên và hoạt động thể chất làm giảm nguy cơ bị nhiễm SARS-CoV-2 hoặc bị bệnh nặng do nhiễm trùng.

Không cần phòng ngừa cầu kỳ, tập thể dục thường xuyên, hoạt động thể chất sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng hoạt động thể chất và tập thể dục 20 phút mỗi ngày có thể mang lại những lợi ích rất cần thiết trong cuộc chiến chống lại đại dịch virus. Kết luận dựa trên phân tích tập dữ liệu toàn cầu nhằm định lượng mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và nguy cơ bị nhiễm SARS-CoV-2, loại vi rút gây ra Covid-19.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học thể thao của Anh, nói rằng, hoạt động thể chất thường xuyên dường như có liên quan đến khả năng thấp hơn các kết quả bất lợi của Covid-19. Họ nhấn mạnh rằng 50 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình hoặc 75 phút một tuần có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Không cần phòng ngừa cầu kỳ, tập thể dục thường xuyên, hoạt động thể chất sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu đã phân tích cơ sở dữ liệu về các nghiên cứu liên quan được công bố từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022 và bao gồm 1,8 triệu người trưởng thành, trong đó 54% là phụ nữ. Trong khi mức trung bình của những người tham gia là 53 phút, hầu hết các nghiên cứu đến từ Hàn Quốc, Anh, Iran, Canada, Anh, Tây Ban Nha, Brazil và Palestine. Dữ liệu chỉ ra rằng những người tham gia hoạt động thể chất thường xuyên có ít nguy cơ bị nhiễm SARS-CoV-2 hơn 11%, nguy cơ mắc bệnh Covid nặng phải nhập viện thấp hơn 36% và nguy cơ tử vong thấp hơn 43%.

Không cần phòng ngừa cầu kỳ, tập thể dục thường xuyên, hoạt động thể chất sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi nghiên cứu gợi ý rằng hoạt động thể chất là một cách để thoát khỏi Covid-19 nghiêm trọng, nó cũng được xác định là động lực giúp tránh một số triệu chứng và tác động sau Covid như béo phì, mất ngủ.

Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng mối quan hệ giữa hoạt động thể chất thường xuyên và mức độ nghiêm trọng của Covid-19 có thể liên quan đến các yếu tố môi trường và trao đổi chất, và họ cố gắng hiểu ngưỡng cần thiết có thể đạt được để giảm nguy cơ nhập viện.

Không cần phòng ngừa cầu kỳ, tập thể dục thường xuyên, hoạt động thể chất sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

"Phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh tác dụng bảo vệ của việc tham gia đủ hoạt động thể chất như một chiến lược sức khỏe cộng đồng, với những lợi ích tiềm năng để giảm nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng", các nhà nghiên cứu cho biết trong bài báo. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng các nghiên cứu sâu hơn với phương pháp chuẩn hóa và báo cáo kết quả cũng cần thiết. 

Theo Indiatoday

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