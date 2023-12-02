Kết quả nghiên cứu của Mỹ: Dư hormone tuyến giáp làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức ở người cao tuổi

Sức khỏe 02/12/2023 11:09

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng hormone tuyến giáp dư thừa ở người cao tuổi có thể làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức.

Theo EurekAlert, chuyên trang khoa học của Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học của Hoa Kỳ (AAAS), đưa tin ngày 29/11 (giờ địa phương), một nhóm nghiên cứu do Roy Adams, Giáo sư Tâm thần học và Khoa học hành vi tại Đại học Johns Hopkins dẫn đầu phát hiện ra rằng nhiễm độc giáp có liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức

Nghiên cứu này cũng được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine số mới nhất.

Kết quả nghiên cứu của Mỹ: Dư hormone tuyến giáp làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức ở người cao tuổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuyến giáp sản xuất hormone tuyến giáp điều chỉnh tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Khi lượng hormone này được sản xuất quá nhiều sẽ xuất hiện các triệu chứng bất thường, được gọi là nhiễm độc giáp.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của 65.931 người (65 tuổi trở lên) được điều trị tại Trung tâm Y tế Đại học Johns Hopkins từ năm 2014 đến năm 2023 và nhận thấy rằng bệnh nhiễm độc giáp, bất kể là nội sinh hay ngoại sinh, đều có liên quan đến nguy cơ về suy giảm nhận thức và được xác nhận có thể tăng 39%. Nhiễm độc giáp nội sinh xảy ra do cường giáp hoặc bệnh Graves và nhiễm độc giáp ngoại sinh xảy ra khi sử dụng quá nhiều hormone tuyến giáp trong khi điều trị suy giáp.

Kết quả nghiên cứu của Mỹ: Dư hormone tuyến giáp làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức ở người cao tuổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo nhóm nghiên cứu, người cao tuổi mắc bệnh nhiễm độc giáp có tỷ lệ suy giảm nhận thức là 11% ở tuổi 75 và tỷ lệ suy giảm nhận thức là 34% ở tuổi 85. Con số này cao hơn nhiều so với người cao tuổi có chức năng tuyến giáp bình thường. Ở người cao tuổi không mắc bệnh nhiễm độc giáp, tỷ lệ suy giảm nhận thức là 6,4% ở tuổi 75 và 26% ở tuổi 85.

Ngay cả những người cao tuổi được kê đơn hormone tuyến giáp để điều trị cũng có nguy cơ suy giảm nhận thức cao hơn nếu họ tiếp xúc với hormone tuyến giáp quá mức. Người cao tuổi tiếp xúc quá nhiều hormone tuyến giáp có nguy cơ suy giảm nhận thức là 65%, cao gấp ba lần so với những người tiếp xúc nhiều hơn một chút (23%).

Kết quả nghiên cứu của Mỹ: Dư hormone tuyến giáp làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức ở người cao tuổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho rằng mối quan hệ này không thay đổi ngay cả sau khi xem xét các biến liên quan khác và sai số thống kê. Nhóm nghiên cứu cho biết: “Kết quả của nghiên cứu này cho thấy một trong nhiều hậu quả tiêu cực của việc dư thừa hormone tuyến giáp là làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức. Khi điều trị hormone tuyến giáp ở người cao tuổi, nhân viên y tế phải tránh điều trị quá mức bằng cách thiết lập các chiến lược phù hợp với lứa tuổi”.

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Từ khóa:   hormone tuyến giáp bệnh tuyến giáp suy giảm nhận thức

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