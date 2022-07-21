Kết luận về các bệnh nhân bị hoại tử xương hàm trên sau nhiễm COVID-19

Sức khỏe 21/07/2022 10:24

Trước đó, một số bệnh viện ghi nhận các ca bệnh có dấu hiệu hoại tử xương sọ - mặt trên bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19.

Dẫn tin từ Thanh niên cho hay, ngày 20/7, sau quá trình thảo luận, hội đồng chuyên môn đã đưa ra kết luận về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau nhiễm Covid -19.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) - cho hay đã nhận được báo cáo từ Hội đồng chuyên môn về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau nhiễm COVID-19 mà một số bệnh viện tiếp nhận.

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Nguyên nhân bệnh nhân bị hoại tử xương sọ, hàm, mặt sau COVID- 19. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Buổi họp diễn ra vào chiều 18.7.2022 do PGS-TS Lê Văn Sơn - nguyên Trưởng bộ môn Phẫu thuật hàm mặt, Viện Đào tạo răng hàm mặt, Trường ĐH Y Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng và 16 thành viên là các chuyên gia thuộc chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng, nội nhiễm, huyết học, ngoại thần kinh và y tế công cộng của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Hà Nội, Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trường ĐH Y Dược TP.HCM nhấn mạnh đây là một "bệnh lý ít gặp nhưng không phải là một bệnh lạ".

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Một ca hoại tử xương hàm được điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: Thanh niên

Cũng theo tin từ Sức khỏe và đời sống, hoại tử xương sọ - mặt có thể xảy ra trên bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ, lạm dụng thuốc chống loãng xương Bisphosphonate, viêm cốt tủy xương hàm do nguyên nhân từ răng và nhiễm trùng máu, chấn thương sọ - mặt, các tình trạng viêm xoang hàm do nấm, do rối loạn chuyển hóa (bệnh Paget)...

Hội đồng chuyên môn đưa ra khuyến cáo về các dấu hiệu lâm sàng gợi ý chẩn đoán sớm trên bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19, gồm: sưng, đau sọ - mặt kéo dài; dò mủ trong miệng, ngoài mặt; nhiều răng lung lay bất thường; loét niêm mạc, lộ xương.

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Bệnh nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy với triệu chứng đau đầu, sưng mắt, sưng trán bên phải sau đó được xác định bị hoại tử vùng mặt. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, thực hiện hội chẩn các chuyên khoa liên quan, chụp cắt lớp vi tính là phương tiện tốt nhất để chẩn đoán sớm hoại tử xương sọ - mặt.

Về điều trị, Hội đồng kết luận cần phối hợp các chuyên khoa liên quan; phẫu thuật loại bỏ các tổ chức hoại tử.

Trước đó, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy có ghi nhận 24 ca bệnh hoại tử xương sọ - mặt trên bệnh nhân có tiền sử mắc COVID-19. Các ca bệnh này liên quan đến thiểu dưỡng cục bộ của xương sọ - mặt và bội nhiễm với nhiều nguyên nhân khác nhau, cần được nghiên cứu thêm.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM báo cáo từ tháng 2 đến nay tiếp nhận 16 bệnh nhân, trong đó có 3 ca hoại tử hàm trên lan đến sàn sọ và được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn, điều trị.

Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong 2 tháng cũng tiếp nhận 11 ca với tình trạng viêm xoang, viêm hoại tử vùng hàm mặt và xương sọ, trong đó có 2 ca tử vong.

Tại Hà Nội, nhiều bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng hay Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết chưa ghi nhận bệnh nhân bị hoại tử xương hàm sau mắc COVID-19 đến khám.

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