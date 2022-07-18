5 dấu hiệu nhận biết màu và mùi nước tiểu có vấn đề, cách khắc phục hiệu quả

Sức khỏe 18/07/2022 08:37

Trong cơ thể, có nhiều dấu hiệu để nhận biết sức khỏe của bạn như thế nào, đặc biệt thông qua màu và mùi nước tiểu, bạn có thể biết mình đang gặp vấn đề gì.

Nước tiểu được tạo thành từ 95% nước tinh khiết và 5% các hợp chất khác. Ở thể trạng bình thường, nước tiểu không có mùi và có màu vàng nhạt. Tuy nhiên, khi có điều gì đó xảy ra với sức khỏe, nước tiểu có thể có mùi hôi và đổi màu.

Bạn có thể tìm hiểu và nhận biết màu và mùi nước tiểu có vấn đề qua các dấu hiệu sau đây.

Các biểu hiện mùi và màu nước tiểu có vấn đề

Nước tiểu có vị ngọt hoặc mùi trái cây

Theo TS. Katherine Klos (BS tiết niệu và cố vấn y tế của Uqora), bệnh tiểu đường là tình trạng cơ thể không thể chuyển đường vào tế bào. Do đó, lượng đường dư thừa vẫn còn trong máu. Nếu nước tiểu của bạn có vị ngọt hoặc mùi trái cây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo có thể của căn bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường cũng gây ra tình trạng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, nó còn cho thấy bạn đi vệ sinh thường xuyên trong ngày.

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Những dấu hiệu nhận biết nước tiểu có ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Internet

Mùi amoniac

Rất hiếm người có tình trạng nước tiểu mùi amoniac. Tuy nhiên, nếu gặp phải nó, đây chính là một trong những lo dấu hiệu cảnh báo bệnh gan.

Theo TS. Larry Orbuch (Giám đốc y tế của GYN Laparoscopic Associates ở Los Angeles) đưa ra nhận định: "Nếu nước tiểu đặc, sẫm màu với lượng nước cực ít và kèm theo mùi amoniac nồng nặc thì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan". Người nghi ngờ bị bệnh có thể nhanh chóng đến bác sĩ thuật và khám lại sức khỏe của mình.

Mùi trứng thối

Ngoài 2 mùi nước tiểu được cảnh báo trên, nước tiểu có mùi trứng thối biểu hiện đặc trưng của một loại bệnh do vi khuẩn E. coli gây ra. Trường hợp này kéo dài bạn hoàn toàn có thể nghi ngờ về bệnh liên quan đến nhiễm trùng đường ruột, dấu hiệu thường là dễ tiêu chảy tạm thời và thoáng qua, bệnh cảnh nặng hơn với tiêu chảy, đau bụng và sốt.

Nếu bạn đang dùng một số loại thuốc kháng sinh hoặc gần đây đã khỏi, có thể đó là một nguyên nhân có thể và dù thế nào bạn cũng cần theo dõi chặt chẽ.

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Một số mùi của nước tiểu có vấn đề. Ảnh minh họa: Internet

Nước tiểu có màu đỏ

Wow, bạn chưa từng nghe đến điều này đúng không. Ngoài việc sử dụng các loại thực phẩm vô tình gây ra điều này trong thời gian ngắn như: củ cải đường, quả mâm xôi, "nước tiểu màu đỏ có thể là tình trạng có máu trong nước tiểu, cảnh báo sỏi thận", TS Horton nói.

Bạn cần theo dõi các biểu hiện khác của cơ thể và khám sức khỏe trong quá trình này.

Nước tiểu xanh lam và xanh lục

Nước tiểu màu xanh lục và xanh lam cũng cảnh báo một số loại nhiễm trùng do vi khuẩn. Và vì điều đó, bạn cần quan tâm đến màu sắc và mùi cơ thể này trong nước tiểu của chúng ta.

Một số cách cải thiện sức khỏe để có màu nước tiểu ổn định

Điều chỉnh thức ăn nạp trong cơ thể

Bạn nghe rất quen thuộc và vì điều đó cũng có lợi ích. Thật vậy, thức ăn chiếm phần lớn việc cải thiện sức khỏe và bệnh tật. Khi mọi tổn thương tế bào được chữa lành qua các nguyên liệu và thực phẩm tốt, bạn có thể điều chỉnh nó. Tất cả các căn bệnh được nhắc đến như: sỏi thận, viêm gan hay thậm chí ung thư, chúng ta đều có thể thay đổi và chọn những sản phẩm thuần thiên nhiên, ít chứa các chất gây béo và tạo ngọt, giúp cơ thể sống khỏe và trường thọ hơn.

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Cân bằng chế độ dinh dưỡng trong thực đơn. Ảnh: Internet

Bổ sung rau xanh, cân bằng dinh dưỡng

Trái cây và rau tươi cung cấp năng lượng cũng như chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no và có tác động tích cực đến chức năng tiêu hóa, mức cholesterol và kiểm soát đường huyết. Ăn trái cây và rau quả đã được chứng minh là có tương quan nghịch với nguy cơ mắc các bệnh mạn tính bao gồm: tăng huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi.

Thay đổi chế độ ăn uống theo khuyến nghị của WHO bao gồm cân bằng năng lượng ăn vào, hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa và chuyển sang tiêu thụ chất béo không bão hòa, tăng cường ăn trái cây và rau quả, hạn chế ăn đường và muối được khuyến nghị.

Hạn chế các thực phẩm có nguy cơ gây bệnh

Rượu, thuốc lá, đường tinh luyện… đều là một trong những nguyên nhân gián tiếp gây ra nhiều loại bệnh. Do đó, Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo nên hạn chế sử dụng các thực phẩm này thường xuyên.

Chú ý chế độ nấu nướng

Cách nấu nướng có ảnh hưởng nhất định tới nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt ung thư. Phương pháp nấu ăn như hầm, hấp, luộc sẽ giảm lượng các chất độc hại trong thực phẩm, đây là các phương pháp nấu ăn tốt nhất phòng chống bệnh hiệu quả.

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Chú ý chế độ nấu nướng hàng ngày. Ảnh: Internet

Uống nhiều nước

Khi uống nước, bạn sẽ đào thải ra ngoài các chất độc nhanh hơn qua đường tiểu, giúp bàng quang không phải lưu trữ lâu các tác nhân gây bệnh. Bạn nên xem xét về thể trạng và nạp nước vừa đủ mỗi ngày.

Đừng quên vận động

Cách hoạt động giảm thiểu đi bệnh tật vốn không còn xa lạ, những người khỏe mạnh với cơ thể ổn định luôn được biết đến ở việc có một thể trạng năng động, dẻo dai và bền bỉ khi di chuyển.

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