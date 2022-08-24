Huyết áp cao có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc COVID nghiêm trọng mặc dù đã được tiêm phòng

Sức khỏe 24/08/2022 08:02

Các trường hợp COVID-19 đang gia tăng trên khắp thế giới do các biến thể phụ Omicron mới - BA.4 và BA.5. Trong khi số ca bệnh ngày càng tăng thì số ca nhiễm trùng nặng và phải nhập viện đã ít hơn. Các triệu chứng COVID phổ biến cũng thay đổi theo thời gian, đau họng đã trở thành một trong những triệu chứng nổi trội nhất hiện nay. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người bị huyết áp cao có nguy cơ cao bị nhiễm trùng COVID nghiêm trọng hơn.

Huyết áp cao có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc COVID nghiêm trọng mặc dù đã được tiêm phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp cao là một vấn đề sức khỏe phổ biến ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới. Khi mức huyết áp của bạn không được kiểm soát, nó có thể gây thêm căng thẳng cho tim của bạn.

Rủi ro COVID với người bị huyết áp cao

Huyết áp cao có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc COVID nghiêm trọng mặc dù đã được tiêm phòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) đã phát hiện ra rằng những người bị huyết áp cao có nguy cơ bị COVID nghiêm trọng từ biến thể Omicron cao hơn gấp đôi so với những người có huyết áp bình thường. Điều đáng ngạc nhiên là nguy cơ cao vẫn tồn tại mặc dù đã được tiêm chủng đầy đủ, cùng với liều tăng cường của vắc-xin COVID-19.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng tính dễ bị tổn thương không chỉ nằm ở những người lớn tuổi có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Tác giả chính của nghiên cứu, Joseph E. Ebinger giải thích, "Nhiễm trùng Omicron đột phá đủ nghiêm trọng để nhập viện có thể xảy ra với người lớn ở mọi lứa tuổi, đặc biệt nếu một người bị huyết áp cao, ngay cả khi họ không mắc bệnh mãn tính nặng nào khác."

Về nghiên cứu

Huyết áp cao có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc COVID nghiêm trọng mặc dù đã được tiêm phòng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã phân tích những người trưởng thành ở Los Angeles từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Các nhà nghiên cứu điều tra 912 người trưởng thành đã được tiêm ba liều vắc xin mRNA COVID. Họ phát hiện ra rằng 16% tất cả những người tham gia đều đã từng bị yêu cầu nhập viện.

Theo thống kê của nghiên cứu, những người bị huyết áp cao có nguy cơ nhập viện vì COVID nặng cao gấp 2,6 lần. Trong số 145 bệnh nhân nhập viện có 125 người bị tăng huyết áp. Người lớn tuổi hoặc những người mắc các bệnh tiềm ẩn khác như bệnh thận cũng có nguy cơ cao bị nhiễm COVID nặng.

Vậy có phải vắc xin không hiệu quả không?

Theo kết quả nghiên cứu, ngay cả ba liều vắc-xin cũng có thể không thành công trong việc ngăn ngừa COVID-19 nghiêm trọng có thể dẫn đến nhập viện, đặc biệt là ở những người bị huyết áp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các loại vắc xin hiện tại không còn hiệu quả. Tuy nhiên, cũng giống như các loại vắc xin khác, vắc xin COVID cũng cần được cập nhật để chống lại các biến thể mới.

Cần phải nghiên cứu thêm để hiểu mối liên hệ giữa huyết áp cao và nguy cơ phát triển nhiễm trùng COVID nặng. Trong khi đó, điều quan trọng là phải cảnh giác nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID bằng cách tự cách ly và nghỉ ngơi cũng như điều trị thích hợp.

Các triệu chứng COVID phổ biến

Huyết áp cao có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc COVID nghiêm trọng mặc dù đã được tiêm phòng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Với thời gian trôi qua và các biến thể COVID mới xuất hiện, các triệu chứng phổ biến nhất gặp phải dường như thay đổi. Một số dấu hiệu phổ biến hiện nay bao gồm đau họng, ho liên tục, nhiệt độ cao, mất hoặc thay đổi khứu giác hoặc vị giác, khó thở, mệt mỏi, đau nhức cơ thể bao gồm đau đầu và chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi. Các triệu chứng tiêu hóa bao gồm tiêu chảy, chán ăn và buồn nôn.

Kiểm soát mức huyết áp cao

Huyết áp cao có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc COVID nghiêm trọng mặc dù đã được tiêm phòng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc tham khảo ý kiến ​​bác sĩ để có phương pháp điều trị cần thiết, huyết áp cao có thể được kiểm soát hiệu quả bằng cách đưa ra những lựa chọn và thay đổi phù hợp, lành mạnh. Đảm bảo rằng bạn tập thể dục hàng ngày. Bạn có thể chọn các bài tập trong nhà nếu bạn không thích công viên hoặc phòng tập thể dục. Duy trì cân nặng hợp lý vì béo phì có thể khiến bạn có nguy cơ mắc một số biến chứng sức khỏe khác.

Thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh với thực phẩm giàu chất xơ, kali và ít chất béo. Bao gồm nhiều ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây nhiều màu sắc trong chế độ ăn uống của bạn. Hãy nhớ giữ cho mình đủ nước trong ngày bằng cách uống nhiều nước. Tránh hút thuốc và uống rượu. Cuối cùng, điều quan trọng là phải thường xuyên theo dõi mức huyết áp của bạn.

Ngăn chặn COVID-19

Huyết áp cao có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc COVID nghiêm trọng mặc dù đã được tiêm phòng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số mẹo cơ bản nhưng quan trọng cần làm theo để ngăn ngừa bản thân bạn bị nhiễm COVID-19 ngay từ đầu.

  • Duy trì khoảng cách an toàn với những người khác, đặc biệt là tại các không gian công cộng hoặc với những người bị bệnh.
  • Đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt là ở những không gian công cộng.
  • Thường xuyên rửa tay sạch sẽ, đặc biệt là sau khi từ ngoài về nhà, trước khi nấu ăn và trước khi ăn.
  • Mang theo xà phòng khi ra ngoài.
  • Tiêm phòng đầy đủ và theo hướng dẫn của địa phương về tiêm chủng.
  • Cách ly bản thân ở nhà nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến COVID và liên hệ với bác sĩ để được điều trị theo yêu cầu.

Theo Times of India

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