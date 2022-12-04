Huyết áp cao báo động, không ngờ là do những thói quen tai hại này, từ bỏ ngay trước khi phải hối hận

Sức khỏe 04/12/2022 03:18

Khi nói đến một căn bệnh đe dọa tính mạng, chẳng hạn như huyết áp, chúng ta thường được yêu cầu sửa chữa thói quen sinh hoạt của mình. Những thói quen không lành mạnh như đi ngủ muộn, thức dậy muộn, ăn quá nhiều, ăn ít, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, không tập thể dục đầy đủ là nguyên nhân gây ra phần lớn các bệnh ngày nay.

Huyết áp cao báo động, không ngờ là do những thói quen tai hại này, từ bỏ ngay trước khi phải hối hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

COVID cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc làm suy giảm thói quen lối sống của chúng ta. Mặc dù có một số lý do giúp chính quyền kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh dễ dàng hơn, nhưng nó đã phá vỡ cuộc sống bình thường của mọi người trước khi đại dịch bùng phát. Trong bối cảnh này, thiếu hoạt động thể chất là một ví dụ rõ ràng.

Căng thẳng cả về thể chất và tinh thần đều có hại

Căng thẳng không chỉ đơn giản là căng thẳng tinh thần hoặc lo lắng và trầm cảm.

Căng thẳng cũng là khi cơ thể phải chịu gánh nặng to lớn để duy trì hoạt động.

Huyết áp cao báo động, không ngờ là do những thói quen tai hại này, từ bỏ ngay trước khi phải hối hận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi cơ thể không hoạt động thể chất đầy đủ, hoặc khi nó không nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết từ thực phẩm được tiêu thụ, nó sẽ bị căng thẳng để làm việc với các nguồn lực hạn chế. Đây là khi nó bị căng thẳng.

Nguyên nhân gây tăng huyết áp hoặc huyết áp cao là do nhiều yếu tố

Tiến sĩ Maharshi Desai, Trưởng khoa Y tổng hợp, Bệnh viện Apollo Ahmedabad cho biết: "Nguyên nhân gây tăng huyết áp hoặc huyết áp cao có nhiều yếu tố."

Ông nói: "Những thói quen đi kèm với lối sống hiện đại như căng thẳng, ít vận động, tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và ăn nhiều muối là nguyên nhân gây ra bệnh cao huyết áp."

Ông nói thêm: "Tiêu thụ thực phẩm béo và thực phẩm chế biến có chứa nhiều chất bảo quản và chất phụ gia cũng dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp."

Huyết áp cao báo động, không ngờ là do những thói quen tai hại này, từ bỏ ngay trước khi phải hối hận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tăng huyết áp cũng có tính di truyền. Nếu bất kỳ cha mẹ hoặc anh chị em nào của bạn bị huyết áp cao thì điều đó sẽ làm tăng nguy cơ bạn cũng mắc bệnh này, ông nói về yếu tố phi lối sống góp phần làm tăng huyết áp. Nhưng một lần nữa, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thói quen không lành mạnh tạo thêm động lực cho các yếu tố di truyền.

Lối sống lành mạnh là gì?

Một báo cáo của Harvard cho biết: "Lối sống lành mạnh như không hút thuốc, giảm cân, ăn thực phẩm bổ dưỡng và tập thể dục thường xuyên là nền tảng để ngăn ngừa và điều trị chứng tăng huyết áp."

Về lối sống lành mạnh, Tiến sĩ Ashutosh Shukla Giám đốc Cấp cao Nội khoa và Cố vấn Y tế Bệnh viện Max, Gurugram giải thích, "Lối sống lành mạnh tốt có tác động tốt hơn, huyết áp của bạn sẽ được kiểm soát tốt hơn nhiều nên điều quan trọng là phải có một số hình thức hoạt động thể chất hàng ngày như đi bộ 15 đến 30 phút mỗi ngày.”"

Tiến sĩ Shukla cũng nhấn mạnh đến giấc ngủ. Anh ấy nói: "Cùng với hoạt động thể chất, cần có đủ 7-8 giờ ngủ đủ giấc và không bị gián đoạn hàng ngày vào ban đêm", anh ấy nói và đề nghị tránh căng thẳng bằng cách thực hiện một số hình thức thiền và yoga một cách thường xuyên.

Thủ phạm là muối

Huyết áp cao báo động, không ngờ là do những thói quen tai hại này, từ bỏ ngay trước khi phải hối hận - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mối liên hệ giữa lượng natri và tăng huyết áp đã được biết rõ. Các nghiên cứu đã thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa hai điều này và các chuyên gia y tế luôn cảnh báo hạn chế ăn muối dưới mọi hình thức để giảm thiểu rủi ro liên quan đến huyết áp cao.

Về việc tiêu thụ quá nhiều muối, Tiến sĩ Shukla nói, "các khuyến nghị theo tất cả các hướng dẫn là trong cả ngày, lượng muối mà một người bình thường nên nạp vào không được nhiều hơn một thìa cà phê đầy."

Một người bình thường tiêu thụ muối theo nhiều cách. Một lượng lớn muối được thêm vào thực phẩm chế biến để tăng thời hạn sử dụng. Thực phẩm được đóng gói cũng chứa nhiều muối để cải thiện hương vị và kết cấu. Các loại muối này cũng là nguy cơ tiềm ẩn gây tăng huyết áp.

Ông cũng đề nghị không tiêu thụ quá nhiều muối. Tiến sĩ Shukla nói và cảnh báo nên loại bỏ các thực phẩm có lượng muối dư thừa như tương ớt, dưa chua, sốt cà chua, khoai tây chiên, khoai tây chiên, pho mát khỏi chế độ ăn kiêng. Tiến sĩ Shukla khuyến nghị: "Cố gắng cắt bỏ những thực phẩm có lượng muối dư thừa như tương ớt, dưa chua, sốt cà chua, khoai tây chiên, khoai tây chiên, pho mát".

Thuốc không được phê duyệt trong thời kỳ đại dịch cũng gây hại cho sức khỏe

Tiến sĩ Maharshi Desai, Trưởng khoa Y tổng hợp, Bệnh viện Apollo ở Ahmedabad cho biết trong thời kỳ đại dịch, mọi người đã dùng rất nhiều loại thuốc không được phê duyệt và sử dụng nhiều loại thuốc, điều này cũng có thể gây tăng huyết áp cùng với các yếu tố khác như lối sống tĩnh tại, vì mọi người bị hạn chế ở trong nhà và phải làm việc ở nhà, và căng thẳng.

Huyết áp cao báo động, không ngờ là do những thói quen tai hại này, từ bỏ ngay trước khi phải hối hận - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

"Mọi người đã làm việc tại nhà dẫn đến một cuộc sống ít vận động. Nó luôn dẫn đến tăng huyết áp bởi vì một khi bạn có lối sống ít vận động, bạn có xu hướng ăn đồ ăn vặt và bắt đầu tăng cân, điều này làm tăng huyết áp", Tiến sĩ Shukla cho biết thêm.

​Quản lý tăng huyết áp bằng phương pháp không dùng thuốc

Mặc dù thuốc có thể không thể thiếu đối với nhiều người đang bị cao huyết áp, nhưng một số cách không dùng thuốc thực sự có thể hữu ích hơn trong việc kiểm soát huyết áp cao.

Huyết áp cao báo động, không ngờ là do những thói quen tai hại này, từ bỏ ngay trước khi phải hối hận - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh lối sống như hoạt động thể chất thường xuyên. Đi bộ 45 phút trong ít nhất năm ngày một tuần, giảm tiêu thụ muối và thực phẩm béo như phô mai và khoai tây chiên, tiêu thụ rau và trái cây sống, giảm uống rượu và hút thuốc có thể hiệu quả hơn nhiều hiệu quả trong việc kiểm soát mức huyết áp cao trong cơ thể.

Theo Times of India

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