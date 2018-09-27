Hướng dẫn cách ngâm rượu nếp với trứng gà mật ong cực chuẩn

Sức khỏe 27/09/2018 15:19

Rượu trứng gà mật ong không chỉ là loại mỹ tửu bổ dưỡng cho sức khỏe sinh lý phái mạnh mà còn là dược phẩm làm đẹp hiệu quả cho phụ nữ. Dưới đây là hướng dẫn cách ngâm rượu nếp với trứng gà mật ong đơn giản và dễ uống nhất.

Tác dụng của rượu nếp trứng gà mật ong

Rượu nếp ngâm trứng gà mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe
Rượu nếp ngâm trứng gà mật ong có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Rượu nếp ngâm trứng gà mật ong rất tốt cho sức khỏe vì được làm từ những thực phẩm tốt quyện vào nhau. Trong đó, mật ong có vị ngọt, tính bình và công dụng kháng khuẩn, nhuận tràng, tăng cường hệ miễn dịch, bổ trung hoãn cấp, giải độc cơ thể hiệu quả. Bên cạnh đó, mật ong còn giúp chăm sóc làn da trở nên căng bóng, sáng mịn. 

Hướng dẫn cách ngâm rượu nếp với trứng gà mật ong cực chuẩn - Ảnh 2
Nên chọn mật ong rừng nguyên chất

Đối với rượu, nếu chỉ sử dụng riêng lẻ thì sẽ gây hại rất lớn đến các tế bào trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ngâm chung với các loại thực phẩm khác thì lại mang đến tác dụng lớn. Ngâm mật ong với rượu là bí quyết giúp phát huy tối đa tác dụng của 2 thứ. Đặc biệt, rượu nếp là nguyên liệu dễ kiếm, bình dân giúp cải thiện sức khỏe cho cánh mày râu rất hiệu quả và được sử dụng phổ biến hơn cả. 

Rượu nếp là nguyên liệu bình dân, dễ kiếm giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả
Rượu nếp là nguyên liệu bình dân, dễ kiếm giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Trứng gà là một loại thực phẩm hằng ngày chế biến được nhiều món ăn cho gia đình. Trứng gà có rất nhiều tác dụng không kém gì mật ong, trứng gà ngâm với rượu nếp giúp tăng cường sinh lý, hưng phấn và kéo dài thời gian quan hệ cho đàn ông, đồng thời giúp làm đẹp da cho phụ nữ, tăng cường khả năng miễn dịch và giúp bạn ngon giấc hơn.

Trứng gà là thực phẩm có nhiều công dụng tốt
Trứng gà là thực phẩm có nhiều công dụng tốt

Cách ngâm rượu nếp với trứng gà mật ong 

Cách ngâm rượu nếp với trứng gà mật ong tuy mất hơi nhiều thời gian nhưng không quá phức tạp, bạn có thể tiến hành theo các bước sau đây.

Bước 1 : Chuẩn bị nguyên liệu 

  • 10 quả trứng gà chọi hoặc gà tre (nên chọn trứng gà chọi hoặc gà tre chất lượng sẽ cao hơn sơn với dùng trứng gà ta)
  • 3kg cơm rượu nếp làm từ gạo nếp cẩm lên men (nên chọn bánh men thuốc bắc truyền thống để có hiệu quả cao hơn)
Cơm rượu nếp
Cơm rượu nếp
  • 7-8 lít rượu nếp trắng chuẩn đã tinh lọc độc tố (nên chọn rượu đã đợc tinh lọc độc tố, không dùng vodka hoặc rượu quê chưa qua tinh lọc)
  • 50 ml mật ong rừng (so với mật ong nhà nhưng cho ăn thêm đường thì mật ong rừng sẽ mang đến chất lượng tối ưu)
  • Bình thủy tinh dung tích khoảng 12-15 lít.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu và tiến hành ngâm rượu trứng gà mật ong

  • Rửa sạch trứng, để cho ráo nước và để riêng vào một chiếc bát tô. 
  • Cho gạo nếp lên men đã chuẩn bị sẵn vào hũ thủy tính. Tùy thuộc vào bạn uống ngọt hay đậm mà có thể điều chỉnh lượng cơm gạo nếp đặt vào. 
Cho gạo nếp lên men vào hũ thủy tinh và cho trứng gà xếp lên trên
Cho gạo nếp lên men vào hũ thủy tinh và cho trứng gà xếp lên trên
  • Tiếp đến, cho trứng gà lên trên lớp cơm gạo nếp rồi trải đều số cơm gạo nếp còn lại lên trên trứng gà.
  • Cho rượu vào bình ngâm. Thực hiện thao tác nhẹ nhàng để tránh làm vỡ trứng.
  • Cuối cùng bạn rưới đều mật ong lên trên cùng và đậy kín nắp ngâm trong khoảng 3 tháng là có thể sử dụng.
Rượu ngâm trứng gà mật ong hạ thổ
Rượu ngâm trứng gà mật ong hạ thổ sau 3 tháng có thể lấy lên dùng
  • Bạn cũng có thể chôn hũ rượu xuống dưới đất để hũ rượu được tốt hơn thay vì bạn để ở trên. Khi uống hết rượu đã ngâm bạn có thể đổ thêm rượu vào và ngâm để dùng tiếp. 

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3. Dùng rượu ngâm trứng gà mật ong như thế nào?

Rượu nếp ngâm trứng gà mật ong có mùi cay của rượu, thơm mùi mật ong, vị ngọt tương đối nên rất dễ uống. Nam giới có thể dùng mỗi ngày 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ khoảng 20 – 30 ml trong các bữa ăn hằng ngày. Nên dùng đều đặn, tuy nhiên không nên dùng quá nhiều.

Dùng rượu nếp ngâm trứng gà mật ong đều đặn và không nên dùng quá liều
Dùng rượu nếp ngâm trứng gà mật ong đều đặn và không nên dùng quá liều

Đối với phụ nữ, có thể sử dụng rượu ngâm trứng gà mật ong để uống như nam giới hoặc kết hợp làm mặt nạ dưỡng da, cải thiện tình trạng da. Đối với rượu trứng gà mật ong hạ thổ có thể dùng trứng để ăn 1 quả hàng ngày trong bữa cơm.

Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để ăn mỗi sáng, ngăn ngừa lão hóa tốt hơn cả viên uống collagen

Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để ăn mỗi sáng, ngăn ngừa lão hóa tốt hơn cả viên uống collagen

Nếu không có đủ điều kiện để sử dụng viên uống collagen hay đầu tư vào mỹ phẩm cao cấp, bạn hãy bổ sung lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong mỗi ngày. Đây là phương pháp ngăn ngừa lão hóa da vượt trội.

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