Hiểu đúng về u nang bã nhờn, không nặn sai cách tránh nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương

Hiểu đúng về u nang bã nhờn, bạn sẽ phân biệt được chúng so với mụn thông thường và đặc biệt không nặn sai cách.

Theo báo Thanh niên, u nang bã nhờn không nguy hiểm, chúng là những cục u nhỏ, cứng, phổ biến dưới da và phát triển chậm. Biểu hiện của u nang thường chứa chất dịch, kích thước có thể nhỏ, lớn bằng hạt đậu hay lớn hơn. Nguyên nhân gây ra u nang bã nhờn là sự tích tụ protein keratin trong tế bào da. Ngoài ra, một số tổn thương da, nhiễm trùng cũng có thể gây u nang bã nhờn chẳng hạn như: Người mới qua tuổi dậy thì, người có tiền sử mụn trứng cá, người gặp một số rối loạn di truyền hiếm gặp, người bị chấn thương da.

Những vị trí trên cơ thể mà u nang bã nhờn thường xuất hiện: Da đầu, mặt, cổ, lưng… Ảnh: Internet U nang thường xuất hiện ở cổ, mặt và nửa thân trên. Nhiều người thường lo lắng những biểu hiện của u nang có tiến triển thành ung thư. Tuy nhiên, hoàn toàn không nguy hiểm hay đe doạ tính mạng, chúng vô hại và có một số khó chịu nếu không được kiểm soát. Thông thường u nang sẽ được phẫu thuật loại bỏ vì lí do thẩm mỹ chứ không phải vì chúng nguy hiểm. Lí do của việc u nang bã nhờn vô hại, và chúng ta không nên nặn để tránh nguy cơ nhiễm trùng là vì:

- U nang bã nhờn được bao bọc trong một túi. Do đó, khi bạn ấn và bóp u nang thì chất dịch sẽ trào ra nhưng túi u nang vẫn còn. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ u nang tái phát. - Nếu u nang không loại bỏ đúng cách, có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng. U nang nếu nhiễm trùng sẽ chuyển sang màu đỏ, sưng đau và có thể phát hình thành mủ, phát ra mùi hôi. Khi đó, bạn cần phải đến bác sĩ và được điều trị bằng kháng sinh. Sau khi xử lý, bác sĩ sẽ vệ sinh và đưa ra những khuyến cáo cần thiết để tránh nguy cơ nhiễm trùng. U nang thường xuất hiện sau tai nhưng không gây nguy hiểm. Ảnh: Internet Cách ăn uống phòng tránh u nang bã nhờn Theo báo Sức khỏe và đời sống, cần lưu ý tuyệt đối không tự thực hiện nặn ép u nang để tránh bị nhiễm trùng, tổn thương. Để phòng bệnh cần chú ý chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học. Tăng cường ăn nhiều rau xanh, trái cây. Hạn chế các thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng, những đồ ăn nhanh, thực phẩm chứa nhiều gia vị như muối, đường. Nên uống nhiều nước để thanh lọc, giải độc tốt hơn. U nang bã nhờn không gây nguy hiểm nên mọi người không cần lo lắng. Tuy nhiên, cần đi thăm khám sớm nếu u nang xuất hiện tình trạng đau nhức, nhiễm trùng… Trong một số trường hợp hiếm gặp, có thể bị nhiễm trùng sau phẫu thuật. Hãy liên hệ với bác sĩ nếu có bất kì dấu hiệu nhiễm trùng nào như đỏ và đau hoặc sốt, tránh những trường hợp gây tử vong nếu không được điều trị đúng cách. Một số trường hợp đặc biệt như khối u lớn nhanh hoặc to hơn 5cm, nếu đã cắt bỏ mà tái phát nhanh... bạn có thể tìm đến bác sĩ để được tư vấn và chữa trị kịp thời.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hieu-dung-ve-u-nang-ba-nhon-khong-nan-sai-cach-tranh-nguy-co-nhiem-trung-ton-thuong-493162.html