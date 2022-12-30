Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do amip ăn não người sau 10 ngày có triệu chứng gây choáng váng thế giới

Sức khỏe 30/12/2022 13:24

Một công dân Hàn Quốc 50 tuổi đã chết 10 ngày sau khi có dấu hiệu nhiễm trùng hiếm gặp nhưng gây tử vong từ Naegleria fowleri hay "amip ăn não", theo tờ The Korea Times.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do amip ăn não người sau 10 ngày có triệu chứng gây choáng váng thế giới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), người đàn ông này đã ở Thái Lan trong 4 tháng trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 12. Ông đã qua đời vào ngày 21 tháng 12. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh nhiễm trùng hiếm gặp nhưng gây tử vong này.

​Naegleria fowleri lây nhiễm vào não như thế nào

Naegleria fowleri là một loài Naegleria, một loại amip sống tự do thường được tìm thấy trong các nguồn nước ngọt ấm, chẳng hạn như hồ, sông và suối nước nóng cũng như trong đất.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do amip ăn não người sau 10 ngày có triệu chứng gây choáng váng thế giới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó có thể lây nhiễm cho con người khi nước có chứa sinh vật đi lên mũi. Điều này có thể gây nhiễm trùng não được gọi là viêm màng não do amip nguyên phát (PAM). Theo CDC Hoa Kỳ, nhiễm trùng có thể phá hủy các mô não của bạn.

Kể từ cái chết gần đây ở Hàn Quốc, các quan chức đã yêu cầu người dân không bơi ở những khu vực lân cận nơi dịch bệnh bùng phát.

Triệu chứng liên quan đến nhiễm trùng chết người

Theo báo cáo, người đàn ông Hàn Quốc bị đau đầu, nôn mửa, cứng cổ và nói lắp.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do amip ăn não người sau 10 ngày có triệu chứng gây choáng váng thế giới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo CDC Hoa Kỳ, các dấu hiệu đầu tiên của PAM bắt đầu xuất hiện trong vòng 1-12 ngày sau khi người đó bị nhiễm bệnh. Ngoài các triệu chứng nêu trên, các dấu hiệu khác bao gồm buồn nôn và sốt ở giai đoạn sau, sau đó là co giật, ảo giác và thậm chí hôn mê ở giai đoạn sau.

Nhiễm trùng lây lan nhanh chóng và có thể gây tử vong trung bình trong khoảng 5 ngày.

Trong số 154 người nhiễm bệnh được biết đến ở Hoa Kỳ từ năm 1962 đến năm 2021, chỉ có bốn người sống sót, CDC lưu ý.

Nghiên cứu trường hợp về một người sống sót hiếm hoi của PAM

Sebastian Deleon, hiện 22 tuổi, là một trong bốn người sống sót được biết đến sau khi nhiễm Naegleria fowleri chết người.

Sáu năm sau trải nghiệm cận kề cái chết, Deleon nói với tờ Click Orlando về các triệu chứng và cách điều trị khi anh nhập viện sau khi bơi trong một cái ao gần nhà ở Florida. Lúc đó anh ấy 16 tuổi.

​Thông tin thêm về cơn đau đầu bất thường

CBS News đưa tin vào năm 2016 rằng anh Deleon đã trải qua một cơn đau đầu cực kỳ nghiêm trọng, đến mức anh không thể chịu đựng được việc mọi người chạm vào mình.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do amip ăn não người sau 10 ngày có triệu chứng gây choáng váng thế giới - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

"Cơn đau đầu này khác hẳn. Nó giống như mô tả mà tôi vẫn nói ở bệnh viện là cảm giác như có một tảng đá nhẵn trên đỉnh đầu và ai đó đang đẩy nó xuống", Deleon chia sẻ.

"Có cảm giác như tôi đang ở trong một trong những chiếc tàu lượn siêu tốc quay vòng vòng vòng, và tôi phải đeo kính râm, ki mặt trời thậm chí còn chưa ló dạng", anh nói thêm.

Phương pháp chữa trị đã giúp Deleon hồi phục

Ngay sau khi các bác sĩ phát hiện ra amip trên vòi sống, họ đã liên hệ với một công ty dược phẩm có tên là Profounda, nhà phân phối Impavido duy nhất của Hoa Kỳ, một loại thuốc hứa hẹn trong điều trị PAM.

Sau đó, họ đưa Deleon vào tình trạng hôn mê do y tế gây ra để làm chậm quá trình lây nhiễm và tạo cơ hội cho thuốc phát huy tác dụng. Sau khoảng 72 giờ hôn mê, Deleon đã có thể tự thở và nói được trong vòng vài giờ sau khi rút ống thở.

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do amip ăn não người sau 10 ngày có triệu chứng gây choáng váng thế giới - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Deleon đã lọt vào danh sách những người sống sót, nhưng quá trình phục hồi vẫn còn là một chặng đường dài phía trước.

Hai năm đầu tiên là khó khăn nhất. Do não bị sưng, anh ấy đã mất hầu hết các kỹ năng vận động. Anh ấy đã đến một trung tâm phục hồi chức năng, nơi anh ấy học cách đi lại, viết và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản trở lại. Anh ấy đã hồi phục hoàn toàn.

​Amip ăn não ở trên thế giới

Hàn Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do amip ăn não người sau 10 ngày có triệu chứng gây choáng váng thế giới - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Naegleria fowleri cho đến nay đã được tìm thấy ở tất cả các châu lục và được tuyên bố là nguyên nhân gây bệnh PAM ở hơn 16 quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ.

Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên tạp chí PLos ONE đã báo cáo về sự hiện diện của Naegleria trong các vùng nước khác nhau hiện diện ở quận Rohtak và Jhajjar, bang Haryana, Ấn Độ.

Times of India

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