Gợi ý các mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng hay và ý nghĩa

Sức khỏe 01/11/2021 17:43

Những mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng nào ý nghĩa, thông minh được nhiều người yêu thích, hãy cùng Hưng Việt Mỹ tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Việc doanh nghiệp sử dụng bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng cho đối tác, khách hàng, nhân viên không còn là điều gì quá xa lạ hiện nay. Đây được xem là món quà lưu niệm hay tri ân khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Hoặc đối với nhân viên, đây là món quà khen thưởng, lưu giữ kỉ niệm đánh dấu mốc thành tích trong quá trình cống hiến. Nhờ đó thúc đẩy thêm tinh thần làm việc, cho nhân viên trong công ty cố gắng phát huy nhiều hơn. Vậy, những mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng nào ý nghĩa, thông minh được nhiều người yêu thích, hãy cùng Hưng Việt Mỹ tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

3 lý do nên dùng bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng

Gợi ý các mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng hay và ý nghĩa - Ảnh 1

  • Tính hữu ích: Bình giữ nhiệt có thể làm quà tặng cho nhiều đối tượng khác nhau, dù là học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nam hay nữ đều có thể sử dụng bình giữ nhiệt này mọi lúc mọi nơi để giữ nhiệt cho thức uống trong một thời gian dài.
  • Tăng tính nhận diện thương hiệu: Những chiếc bình, ly giữ nhiệt với logo in hoặc khắc bên ngoài luôn được mọi người chú ý. Nó như một thông điệp mà doanh nghiệp muốn gửi tới khách hàng của mình. Để mỗi khi sử dụng, khách hàng sẽ nhớ ngay đến sản phẩm của doanh nghiệp đó là cơ hội tốt để thương hiệu của bạn tiếp cận nhiều người hơn nữa.
  • Thiết kế đa dạng, phong phú: Tuỳ vào đối tượng theo giới tính, nghề nghiệp, lứa tuổi mà chúng ta có thể lựa chọn các loại bình giữ nhiệt làm quà tặng có thiết kế khác nhau để tăng thêm ấn tượng từ người nhận.

Mẫu bình giữ nhiệt quà tặng chất lượng cao

Hiện, có những mẫu bình giữ nhiệt quà tặng chất lượng cao, được nhiều người yêu thích và tin dùng như:

Bình giữ nhiệt inox

Gợi ý các mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng hay và ý nghĩa - Ảnh 2

Đây là một trong số những dòng sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Bình giữ nhiệt Inox đa dạng về mẫu mã, màu sắc lẫn phong cách thiết kế mà ai ai cũng có thể sử dụng. Bình có cấu tạo 3 lớp chắc chắn, bên ngoài được làm từ inox chống gỉ, biến dạng tốt, lớp ở giữa là môi trường chân không, làm hạn chế sự truyền nhiệt độ ra ngoài môi trường. Và lớp trong cùng là inox cao cấp, chịu nhiệt, chống dính an toàn cho sức khỏe người dùng.

Bình giữ nhiệt vỏ tre

Gợi ý các mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng hay và ý nghĩa - Ảnh 3

Đây cũng là loại bình giữ nhiệt tiện lợi, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe người dùng với bên ngoài được ép bằng vỏ tre, bên trong là chất liệu inox cao cấp chống dính, chịu nhiệt tốt.  Ngoài ra, bên trong bình còn được thiết kế thêm ngăn lọc trà vô cùng tiện lợi.

Bình giữ nhiệt Elmich chất lượng

Gợi ý các mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng hay và ý nghĩa - Ảnh 4

Bình giữ nhiệt Elmich có thiết kế sang trọng, tinh tế, gọn nhẹ dễ dàng mang theo bên người. Cấu tạo bình chủ yếu sử dụng inox 304, mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Với mẫu mã đa dạng, nhiều sự lựa chọn, bình giữ nhiệt Elmich xứng danh là một món quà tặng thông minh, thiết thực nhất cho các doanh nghiệp.

Bình giữ nhiệt Lock&Lock in logo

Bình giữ nhiệt Lock&Lock có cấu tạo gồm 3 phần, lớp ngoài và lớp trong cùng đều được chế tạo từ chất liệu inox 304 không gỉ cao cấp, đảm bảo vẻ ngoài luôn sáng bóng, bền đẹp, an toàn với sức khỏe người dùng. Lớp giữa được phủ Platin đồng đặc biệt, hỗ trợ bảo tồn nhiệt một cách tối ưu.

Gợi ý các mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng hay và ý nghĩa - Ảnh 5

Trên đây là một số sản phẩm gợi ý bình giữ nhiệt quà tặng từ Hưng Việt Mỹ, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn tặng khách hàng, người thân, đồng nghiệp của mình.

Khi đến với Hưng Việt Mỹ, bạn sẽ được làm việc với đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Tại Hưng Việt Mỹ có hàng trăm mẫu bình, ly giữ nhiệt với các thiết kế tùy chỉnh theo yêu cần với đủ các loại chất liệu để khách hàng lựa chọn. Với kinh nghiệm các đơn hàng bình, ly giữ nhiệt quà tặng, Hưng Việt Mỹ tự tin có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu mà khách hàng đưa ra.

Nam giáo viên 28 tuổi chạy bộ buổi sáng suốt 3 năm, tử vong vì bệnh gan, bác sĩ nói một thói quen trước khi chạy bộ tương đương với "tự sát"

Nam giáo viên 28 tuổi chạy bộ buổi sáng suốt 3 năm, tử vong vì bệnh gan, bác sĩ nói một thói quen trước khi chạy bộ tương đương với "tự sát"

Tập thể dục và uống trà là 2 thói quen tốt. Tuy nhiên, nếu uống trà đặc trước khi tập thể dục có thể tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   khách hàng người thân đồng nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 35 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 56 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm