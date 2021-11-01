Gợi ý các mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng hay và ý nghĩa

Hiện, có những mẫu bình giữ nhiệt quà tặng chất lượng cao, được nhiều người yêu thích và tin dùng như:

Việc doanh nghiệp sử dụng bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng cho đối tác, khách hàng , nhân viên không còn là điều gì quá xa lạ hiện nay. Đây được xem là món quà lưu niệm hay tri ân khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ doanh nghiệp trong suốt thời gian qua. Hoặc đối với nhân viên, đây là món quà khen thưởng, lưu giữ kỉ niệm đánh dấu mốc thành tích trong quá trình cống hiến. Nhờ đó thúc đẩy thêm tinh thần làm việc, cho nhân viên trong công ty cố gắng phát huy nhiều hơn. Vậy, những mẫu bình, ly giữ nhiệt làm quà tặng nào ý nghĩa, thông minh được nhiều người yêu thích, hãy cùng Hưng Việt Mỹ tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Đây là một trong số những dòng sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Bình giữ nhiệt Inox đa dạng về mẫu mã, màu sắc lẫn phong cách thiết kế mà ai ai cũng có thể sử dụng. Bình có cấu tạo 3 lớp chắc chắn, bên ngoài được làm từ inox chống gỉ, biến dạng tốt, lớp ở giữa là môi trường chân không, làm hạn chế sự truyền nhiệt độ ra ngoài môi trường. Và lớp trong cùng là inox cao cấp, chịu nhiệt, chống dính an toàn cho sức khỏe người dùng.

Bình giữ nhiệt vỏ tre

Đây cũng là loại bình giữ nhiệt tiện lợi, thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe người dùng với bên ngoài được ép bằng vỏ tre, bên trong là chất liệu inox cao cấp chống dính, chịu nhiệt tốt. Ngoài ra, bên trong bình còn được thiết kế thêm ngăn lọc trà vô cùng tiện lợi.

Bình giữ nhiệt Elmich chất lượng

Bình giữ nhiệt Elmich có thiết kế sang trọng, tinh tế, gọn nhẹ dễ dàng mang theo bên người. Cấu tạo bình chủ yếu sử dụng inox 304, mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Với mẫu mã đa dạng, nhiều sự lựa chọn, bình giữ nhiệt Elmich xứng danh là một món quà tặng thông minh, thiết thực nhất cho các doanh nghiệp.

Bình giữ nhiệt Lock&Lock in logo

Bình giữ nhiệt Lock&Lock có cấu tạo gồm 3 phần, lớp ngoài và lớp trong cùng đều được chế tạo từ chất liệu inox 304 không gỉ cao cấp, đảm bảo vẻ ngoài luôn sáng bóng, bền đẹp, an toàn với sức khỏe người dùng. Lớp giữa được phủ Platin đồng đặc biệt, hỗ trợ bảo tồn nhiệt một cách tối ưu.

Trên đây là một số sản phẩm gợi ý bình giữ nhiệt quà tặng từ Hưng Việt Mỹ, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn tặng khách hàng, người thân, đồng nghiệp của mình.

Khi đến với Hưng Việt Mỹ, bạn sẽ được làm việc với đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Tại Hưng Việt Mỹ có hàng trăm mẫu bình, ly giữ nhiệt với các thiết kế tùy chỉnh theo yêu cần với đủ các loại chất liệu để khách hàng lựa chọn. Với kinh nghiệm các đơn hàng bình, ly giữ nhiệt quà tặng, Hưng Việt Mỹ tự tin có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu mà khách hàng đưa ra.