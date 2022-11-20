Giảm nhanh đau vọng, ho khan với 5 loại trà "thiên nhiên thượng hạng" tăng cường miễn dịch mạnh mẽ này

Cảm giác ho khan khó chịu và viêm họng đau rát sẽ khiến bạn ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên có một số loại trà giá rẻ lại cực bổ bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình để giảm nhanh triệu chứng.

Trà mới pha với hương thơm của hoa cúc là tất cả những gì chúng ta cần để thư giãn. Mỗi ngụm để lại một hương vị hoa cúc kéo dài. Bạn có biết trà hoa cúc rất dễ pha chế không? Chỉ cần ngâm hai thìa cà phê hoa cúc khô vào nước nóng và thế là xong! Bạn cũng có thể thêm một thìa cà phê mật ong để tăng hương vị hảo hạng ấy. Ảnh minh họa: Internet Trà hoa cúc có đặc tính chống viêm, giúp giảm sưng và tấy đỏ. Đặc tính chống oxy hóa của trà làm cho nó hữu ích cho việc sửa chữa mô và sức khỏe. Tác dụng chống co thắt của hoa cúc làm giảm ho hiệu quả.

Tuy nhiên, trà hoa cúc không phải là lựa chọn duy nhất của bạn. Các công thức pha trà và sữa mà bạn có thể yên tâm để chữa đau họng sau đây có thể giúp giảm nhiễm trùng, cảm lạnh và cúm. Dưới đây là 5 loại đồ uống tốt cho sức khỏe để hỗ trợ điều trị viêm họng:

1. Sữa nghệ Ảnh minh họa: Internet Trong thế giới y học Ayurveda, củ nghệ được biết đến như một loại kháng sinh tự nhiên. Sữa nghệ được biết đến để điều trị đau họng, cảm lạnh và thậm chí là ho dai dẳng. Nó cũng có thể điều trị sưng và đau. 2. Trà thảo mộc Trộn 2 phần gừng, 2 phần quế và 3 phần cam thảo trong nước để pha trà thảo mộc. Uống nó ba lần một ngày để có kết quả tốt nhất. 3. Nước Gừng - Mật Ong - Tiêu - Chanh Ảnh minh họa: Internet Gừng, mật ong, hạt tiêu đen và chanh được biết đến với tính chất hiệu quả khi bị cảm lạnh, ho và sốt. Hơn nữa, thức uống tăng cường miễn dịch gồm 4 thành phần này cũng sẽ phù hợp với vị giác của bạn. 4.Trà hành tây Thêm một củ hành tây xắt nhỏ, 2-3 hạt tiêu đen, 1 quả bạch đậu khấu và nửa thìa cà phê hạt thì là vào một cốc nước. Bây giờ, đun sôi nó. Đun nhỏ lửa trong khoảng 15-20 phút rồi lọc lấy nước. Nhâm nhi loại trà này mà không cần bất kỳ chất làm ngọt nào để thoát khỏi cơn đau họng. 5. Trà bạc hà và gừng Ảnh minh họa: Internet Trà bạc hà và gừng là một loại đồ uống cổ điển để tăng cường khả năng miễn dịch. Pha loại trà này có hoặc không có sữa, tùy theo sở thích của bạn và tận hưởng những lợi ích của nó nhé. Theo NDTV

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