Đừng sử dụng điện thoại khi đi ngủ nữa nếu bạn không muốn đưa mình vào "án tử" này

Sức khỏe 27/11/2022 08:26

Rất có thể bạn đã từng tự hứa với bản thân rằng sẽ đi ngủ sớm chỉ để kết thúc việc lướt mạng xã hội. Thật khó để để điện thoại của bạn ở phòng khác và đăng xuất khỏi tài khoản mạng xã hội thậm chí chỉ trong vài giờ. Nhưng sử dụng điện thoại ngay trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nhiều hơn bạn tưởng.

Chúng ta thường không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ. Những đã có một số nghiên cứu để tìm hiểu xem nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể của bạn.

1. Nó có thể làm bạn đau mắt

Đừng sử dụng điện thoại khi đi ngủ nữa nếu bạn không muốn đưa mình vào 'án tử' này - Ảnh 1

Nếu bạn từng cảm thấy tầm nhìn của mình đột nhiên mờ đi sau khi dành hàng giờ để lướt qua nguồn cấp dữ liệu của mình, thì bạn chắc chắn không đơn độc. Khi bạn căng thẳng khi sử dụng điện thoại thông minh, điều đó có thể dẫn đến mỏi mắt. Để bảo vệ đôi mắt của bạn, hãy thử giảm độ sáng màn hình và tránh sử dụng điện thoại quá lâu.

2. Nó có thể làm phiền giấc ngủ của bạn

Cuối cùng khi bạn đi ngủ sau một ngày dài, bạn có thể cảm thấy muốn dành thêm thời gian để kiểm tra tin nhắn hoặc đọc tin tức. Nhưng thói quen này không vô hại như vẻ ngoài của nó và việc sử dụng điện thoại gần giờ đi ngủ có thể khiến bạn không có giấc ngủ ngon.

Đừng sử dụng điện thoại khi đi ngủ nữa nếu bạn không muốn đưa mình vào 'án tử' này - Ảnh 2

Ánh sáng xanh từ điện thoại thông minh không chỉ ảnh hưởng đến thị lực của bạn mà còn có thể làm rối loạn chu kỳ thức-ngủ của bạn, do đó có thể gây ra nhiều biến chứng về sức khỏe.

3. Nó có thể dẫn đến đau cổ

Đừng sử dụng điện thoại khi đi ngủ nữa nếu bạn không muốn đưa mình vào 'án tử' này - Ảnh 3

Nếu bạn đã quen với cảm giác đau cổ khó chịu, thì việc sử dụng điện thoại trên giường có thể khiến tình trạng hiện tại trở nên tồi tệ hơn. Khi bạn nghiêng đầu về phía trước để nhìn vào màn hình, các cơ ở cổ sẽ bị căng ở những chỗ, gây đau. Nếu bạn không thể tưởng tượng được việc đi ngủ mà không kiểm tra điện thoại, hãy thử giữ điện thoại ngang tầm mắt để tránh làm căng cơ.

4. Nó có thể khiến da bạn lão hóa nhanh hơn

Đừng sử dụng điện thoại khi đi ngủ nữa nếu bạn không muốn đưa mình vào 'án tử' này - Ảnh 4

Bạn có thể chi rất nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, nhưng một việc đơn giản như sử dụng điện thoại trên giường có thể phá hỏng mọi nỗ lực của bạn. Khi bạn nhìn xuống điện thoại, nó sẽ khiến bạn hình thành các nếp nhăn trên cổ, do đó có thể khiến bạn trông già đi sớm.

Theo Brightside

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