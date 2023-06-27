Cứu sống ngoạn mục sản phụ ngưng tim ngưng thở do vỡ tử cung

Sức khỏe 27/06/2023 18:11

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vừa cứu sống một ca ngưng tim ngưng thở do vỡ tử cung, nhau cài răng lược, sốc mất máu khi mang thai lần 3.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, chiều 27/6, Bệnh viện (BV) Từ Dũ, TP.HCM, thông tin BV vừa cứu sống sản phụ ngưng tim ngưng thở do vỡ tử cung, nhau cài răng lược.

Sản phụ là chị Q (39 tuổi, ngụ Bình Dương) bị ngưng tim, ngưng thở do vỡ tử cung, nhau cài răng lược thể Percreta (gai nhau xâm lấn xuyên qua phúc mạc tử cung và có thể xâm lấn đến cơ quan lân cận).

Bác sĩ BV Từ Dũ cho biết, chị Q mang thai lần thứ 3, lúc thai 25 tuần phát hiện nhau cài răng lược thể Increta. Đến 31 tuần tình trạng xâm lấn bánh nhau tiến triển nặng hơn nên siêu âm nghi ngờ nhau cài răng lược thể Percreta.

Chị Q đã có hai lần sinh thường. Hai năm trước chị bị nhân xơ tử cung to gây rong kinh nên được phẫu thuật mổ mở bóc nhân xơ. Hậu phẫu năm ngày ổn định không ghi nhận bất thường.

Sau mổ chị ngừa thai bằng vòng thấy không hợp nên tháo ra và đặt que cấy tránh thai.

Sau một thời gian cấy que, chị Q bị rong kinh rong huyết nên lại tháo ra chuẩn bị uống thuốc ngừa thai mỗi ngày. Chưa kịp uống thuốc ngừa thai thì chị lại bị trễ kinh, thử que biết mình có thai.

Cứu sống ngoạn mục sản phụ ngưng tim ngưng thở do vỡ tử cung - Ảnh 1
Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ nỗ lực cứu sống sản phụ ngưng tim ngưng thở do vỡ tử cung - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ báo Dân Việt, sáng 23/6, khi thai được 33 tuần 5 ngày, chị thấy đột ngột đau bụng dữ dội, đau liên tục càng lúc càng tăng làm bệnh nhân không thở được. Sau 15 phút, người nhà gọi xe đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Từ Dũ. Trên đường đi bệnh nhân ngất xỉu không còn khả năng nhận biết xung quanh.

Bệnh nhân lập tức được hồi sức tích cực bằng nhấn tim ngoài lồng ngực, tiêm adrenalin, đặt nội khí quản, lập đường truyền tĩnh mạch và chuyển lên phòng mổ. Tiến hành song song vừa tiếp tục hồi sức nhấn tim, các bác sĩ Sản khoa vừa nhanh chóng phẫu thuật mở bụng cấp cứu lúc 8h30, trong ổ bụng có khoảng 3.000ml máu loãng và máu cục.

Bác sĩ đã mổ bắt ra một bé trai non tháng, không phản xạ, tím tái, được hồi sức tích cực đặt nội khí quản, bóp bóng và nhanh chóng đưa về khoa sơ sinh để cho vào máy thở. Tuy nhiên, tình trạng em bé khá nặng.

Các bác sĩ lo ngại trong khi mổ, bệnh nhân bị hôn mê, ngưng tim ngưng thở, mất máu khối lượng lớn, đối diện nguy cơ tổn thương não không hồi phục, suy đa cơ quan, rối loạn đông cầm máu, tổn thương phổi, quá tải tuần hoàn, rối loạn điện giải, rối loạn kiềm toan, sốt tán huyết, nhiễm khuẩn…..

Tuy nhiên, sau cuộc đại phẫu cơ thể, bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục. 3 ngày sau mổ, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, vệ sinh cá nhân. Sức khoẻ của em bé vẫn đang được theo dõi sát.

 

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