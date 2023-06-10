Cô gái 26 tuổi chóng mặt, sưng phù mặt phát hiện ung thư giai đoạn 4: Nhiều người không để ý dấu hiệu này

Sức khỏe 10/06/2023 11:56

Những cơn chóng mặt có thể là biểu hiện của bệnh ung thư. Nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn muộn, khó cứu chữa.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet mới đây, một cô gái 26 tuổi(Mỹ) có cảm giác chóng mặt khi đi tập nhưng cô không bận tâm nhiều.

Nhưng sau đó, cô ho dai dẳng, sưng phù mặt, sụt cân không rõ nguyên nhân, xuất hiện những vết bầm tím nhẹ trên cánh tay và đầu gối. Bởi vậy, cô quyết định đến bác sĩ kiểm tra.

Sau khi chụp X-quang và MRI, bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư hạch bạch huyết giai đoạn 4 và có một khối u trong phổi. Cô được sinh thiết vào hôm sau để xác nhận kết quả.

Cô gái 26 tuổi chóng mặt, sưng phù mặt phát hiện ung thư giai đoạn 4: Nhiều người không để ý dấu hiệu này - Ảnh 1
Ung thư hạch bạch huyết. Ảnh: Internet

Bản thân cô không hề nghĩ điều đó lại xảy ra với mình bởi vì cô còn trẻ. Ngoài ra, cô cho hay mình thường đồ hữu cơ, tập thể dục 5 ngày một tuần, không hút thuốc, không uống nhiều rượu nhưng vẫn gặp tình trạng này. Những cơn ho xuất hiện do khối u trong phổi cản trở máu lưu thông và gây ra áp lực, cô phải truyền hóa chất 6 đợt, mỗi đợt kéo dài 5 ngày.

Ung thư hạch bạch huyết là loại ung thư bắt đầu trong các tế bào chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch, được gọi là tế bào lympho. Những tế bào lympho có mặt trong các hạch bạch huyết, lá lách, tuyến ức, tủy xương, và các bộ phận khác của cơ thể.

Cô gái 26 tuổi chóng mặt, sưng phù mặt phát hiện ung thư giai đoạn 4: Nhiều người không để ý dấu hiệu này - Ảnh 2
Ung thư hạch bạch huyết thông qua một số dấu hiệu. Ảnh: Internet

Chúng ta cần phân biệt ung thư hạch bạch huyết và ung thư bạch cầu. Mỗi loại bắt đầu trong các tế bào khác nhau. Hạch bạch huyết bắt đầu trong tế bào lympho chống nhiễm trùng. Trong khi đó, ung thư bạch cầu bắt đầu trong các tế bào tạo máu trong tủy xương.

Sưng hạch bạch huyết (cổ, nách, háng) là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của ung thư hạch.

Dấu hiệu cảnh báo rằng u lympho bao gồm:

– Các tuyến hạch bạch huyết ở cổ, nách, háng bị sưng

– Ho nhiều

– Khó thở

– Sốt cao

– Đổ mồ hôi đêm

– Đau bụng

– Mệt mỏi

– Giảm cân

– Ngứa

Khoảng 80.500 người được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết hằng năm ở Mỹ, loại ung thư phổ biến nhất ở giới trẻ. Bệnh xuất hiện khi các tế bào bạch cầu trong hệ bạch huyết phân chia không kiểm soát, ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều cơ quan.

Tuy rằng ung thư hạch là căn bệnh quái ác rất khó có thể chữa khỏi nhưng không vì thế mà bệnh nhân chủ quan và xem thường việc phòng ngừa. Cụ thể dưới đây là những khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa mà bệnh nhân và người thường nên phòng ngừa:

- Điều tiết trọng lượng cơ thể

Béo phì chính là một yếu tố nguy cơ gây ung thư u hạch, vì thế bạn nên giữ trọng lượng cơ thể ở mức độ cho phép. Không nên để thừa cân béo phì dẫn tới nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

- Hạn chế tiếp xúc với hóa chất

Những loại hoá chất như thuốc huỷ diệt cỏ, benzen chính là một trong những nguy cơ chính gây nên việc phát triển bệnh ung thư máu, u hạch. Vì thế nếu đặc thù công việc bạn nên hạn chế tiếp xúc và mang đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang.

- Tránh tiếp xúc bức xạ

Bức xạ cũng chính là nguyên nhân làm thay đổi thành phần trong máu, do đó hãy giảm thiểu thời gian tiếp xúc với các tia bức xạ có nồng độ cao hạn chế gây bệnh.

- Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục đã được chứng minh có thể ngăn ngừa ung thư máu và không phải ngoại lệ. Vậy nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày để sức khỏe của bạn được bảo vệ tốt nhất.

- Chế độ dinh dưỡng

Bạn nên thường xuyên ăn ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau quả và giảm tiêu thụ các chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, mỡ từ động vật. Nên xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, nguồn thực phẩm tươi sạch.

- Khám sức khỏe định kỳ

Bạn nên chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông để phát hiện sớm ra bệnh từ đó có biện pháp điều trị kịp thời. Phương Đông tự hào là một trong những bệnh viện tư nhân tiên phong trong lĩnh vực khám chữa bệnh với hệ thống máy móc hiện đại, trang thiết bị y tế phục vụ đầy đủ cho việc khám chữa bệnh tốt nhất.

 

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