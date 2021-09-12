Cô gái 23 tuổi bị đau bụng, đi khám rồi GỤC KHÓC NỨC NỞ vì trót 'qua lại cùng lúc' với nhiều người đàn ông

Sức khỏe 12/09/2021 15:36

Quá thoáng trong "chuyện ấy", cô gái phải nhận cái kết cay đắng khi tuổi đời còn quá trẻ.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ có tư tưởng khá cởi mở trong "chuyện ấy". Tuy nhiên, "lối sống thoáng" này cũng mang đến nhiều hệ lụy. Thường xuyên mắc phải chính là những căn bệnh lây qua đường tình dục.

Mới đây, trong chương trình y tế "Doctor is Hot" tại Đài Loan, bác sĩ sản phụ khoa Li Weihao, thuộc Bệnh viện Zhenxing, Đài Loan, đã chia sẻ về một ca bệnh của mình. Đó là một cô gái nữ trẻ 23 tuổi đến khám bệnh khi phát hiện bị đau bụng, sốt nhẹ suốt nhiều ngày. 

Tiến hành khám bệnh, bác sĩ Li Weihao phát hiện buồng trứng trái và phải của nữ bệnh nhân có dị vật như khối u, chiều dài 7cm. Phần ruột cũng bị kéo dính vào thành một khối, giống các triệu chứng của ung thư buồng trứng giai đoạn 3.

Khi khám bên trong, nhận thấy phần dưới của cô gái chảy mủ, dù đã đeo khẩu trang song bác sĩ vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Trước tình trạng này, bác sĩ Li Weihao đã đưa bệnh nhân đi siêu âm và phát hiện ra cô gái bị viêm khoang chậu nặng gây ra tình trạng chèn ép buồng trứng.

bệnh lây qua đường tình dục
Đời sống tình dục thoáng cũng chính là nguyên nhân gây ra những căn bệnh tình dục và viêm nhiễm - Ảnh: Internet

Khối u được phát hiện bên trong không phải ung thư mà là ổ mủ. Vì ổ mủ quá lớn nên đã bị vỡ, bác sĩ đã tìm cách hút mủ ra ngoài. Kết quả xét nghiệm ổ mủ cho thấy có vi khuẩn bệnh lậu và chlamydia. Việc lây nhiễm những vi khuẩn này đều do quan hệ tình dục.

Sau khi tìm hiểu, bác sĩ được biết đời sống tình dục của bệnh nhân nữ này rất phức tạp. Cô có rất nhiều bạn trai, thậm chí một trong số đó cũng là người trăng hoa và thường xuyên "qua lại" bên ngoài. Điều này khiến người phụ nữ bị mắc nhiều bệnh tình dục và bị viêm nhiễm nặng như vậy.

Sau khi phẫu thuật, cô gái trẻ được sử dụng thuốc kháng sinh trong hai tuần và ngừng quan hệ tình dục cho tới khi cơ thể khỏe mạnh trở lại. Bác sĩ Li Weihao nhắc nhở trường hợp nhiễm chlamydia ở phụ nữ rất dễ dẫn tới vô sinh nếu không được điều trị kịp thời.

Ngoài việc sử dụng những biện pháp an toàn như bao cao su, thì việc có lối sống tình dục an toàn một vợ một chồng cũng là cách để bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn bảo vệ đối tác của bạn trước những căn bệnh lây lan qua đường tình dục. 

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Từ khóa:   bệnh lây qua đường tình dục tình dục không an toàn sức khỏe

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