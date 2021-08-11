Phụ nữ mang thai ở tuần thứ bao nhiêu thì có thể tiêm chủng vaccine Covid-19?

Tin y tế 11/08/2021 10:24

Bộ Y tế ra văn bản mới hướng dẫn việc khám sàng lọc trước khi tiêm chủng vaccine Covid-19, đáng chú ý phụ nữ đang mang thai ≥ 13 tuần cần phải khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm chủng.

Hiện tại, tình hình tiêm chủng vaccine Covid-19 đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, trong số đó có đối tượng là các bà mẹ đang mang thai. 

 

Theo báo Người Lao Động đưa tin, sáng 10-8, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn ký quyết định 3802 ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine Covid-19. Quyết định này cũng bãi bỏ 2 hướng dẫn tiêm chủng trước đây trong văn bản 2995 và 3445.

Trong hướng dẫn mới nhất chỉ còn 10 mục cần sàng lọc, trước đây trong văn bản 3445 ban hành ngày 15-7 có tới 15 mục. Đáng chú ý, theo hướng dẫn mới, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và cho con bú vẫn được tiêm vắc xin (nếu có cam kết), tuy nhiên không áp dụng với vắc-xin Sputnik V.

vaccine Covid-19

Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin Covid-19 theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế

Điều kiện để phụ nữ mang thai được tiêm chủng là: Phụ nữ đang mang thai ≥ 13 tuần. Đặc biệt, trước khi tiêm thì cần khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng. 

Bên cạnh đó, nhóm các trường hợp thuộc đối tượng trì hoãn tiêm chủng này có sự thay đổi lớn so với các hướng dẫn trước đó. Theo đó, trước đây, có tới 5 nhóm người phải trì hoãn tiêm chủng. Cụ thể, ngoài những người đang mắc bệnh cấp tính hoặc mạn tính đang tiến triển, chưa kiểm soát được hay người đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng, người bị suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, xơ gan mất bù…; trong vòng 14 ngày trước có điều trị corticoid liều cao hoặc điều trị hóa trị, xạ trị; phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ đều phải trì hoãn tiêm chủng.

Hiện tại thông tin về việc tiêm chủng Vaccine Covid-19 cho phụ nữ mang thai vẫn đang được dư luận hết sức quan tâm. 

Chuyên gia y tế khuyên người tiêm vaccine phòng Covid-19 KHÔNG NÊN ĂN các loại thực phẩm sau

Chuyên gia y tế khuyên người tiêm vaccine phòng Covid-19 KHÔNG NÊN ĂN các loại thực phẩm sau

Theo các chuyên gia và bác sĩ để cơ thể sớm phục hồi sau khi tiêm vaccine thì người tiêm nên hạn chế những loại thực phẩm sau đây.

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