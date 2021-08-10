Chuyên gia y tế khuyên người tiêm vaccine phòng Covid-19 KHÔNG NÊN ĂN các loại thực phẩm sau

Tin y tế 10/08/2021 05:00

Theo các chuyên gia và bác sĩ để cơ thể sớm phục hồi sau khi tiêm vaccine thì người tiêm nên hạn chế những loại thực phẩm sau đây.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nước ta đang tiến hành tiêm vaccine cho người dân để thực hiện công tác phòng chống dịch. 

 

Cũng giống như việc tiêm chủng các vaccine khác, vaccine phòng Covid-19 cũng có thể gây ra một số phản ứng như đau sốt, sưng đỏ, chán ăn mệt mỏi,... thậm chí có thể là dị ứng và bị sốc phản vệ sau khi tiêm. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe của bạn thật tốt sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19, thì dưới đây là số lời khuyên của cách chuyên gia, bác sĩ dành cho bạn:

 

Đồ ăn cứng khó tiêu hóa

 

vaccine phong Covid-19
 3 nhóm thực phẩm nên hạn chế sau khi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: Internet

 

Sau khi tiêm vaccine thì co thể thường sẽ bị mệt mỏi, đau, ê ẩm vì vậy theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), người đi tiêm về tốt nhất nên dùng thức ăn mềm, dễ tiêu hóa như súp gà, cháo thịt bằm với đậu xanh... và chia nhỏ bữa ăn.

 

Các món ăn chiên, rán, nướng

 

Chuyên gia y tế khuyên người tiêm vaccine phòng Covid-19 KHÔNG NÊN ĂN các loại thực phẩm sau - Ảnh 2
Không nên ăn các thức ăn chiên rán - Ảnh: Internet 

 

BSCKI Đào Thị Hảo - Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết, sau khi tiêm Vaccine Covid-19 chúng ta nên tránh ăn các loại thực phẩm như: Các loại thực phẩm chứa chất béo bão hoà như thức ăn nhanh, đồ chiên, rán, nướng… có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, gây ra những phản ứng không tốt sau khi tiêm. 

 

Thực phẩm chứa nhiều đường

 

Chuyên gia y tế khuyên người tiêm vaccine phòng Covid-19 KHÔNG NÊN ĂN các loại thực phẩm sau - Ảnh 3
 Tránh sử dụng các thực phẩm chứa đương và chất béo bão hòa - Ảnh: Internet

 

Bạn cũng nên tránh sử dụng các loại thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo bão hòa vì nó có thể khiến bạn lo lắng, căng thẳng, cũng như khiến bạn ngủ không sâu giấc. Điều này sẽ khiến cơ thể mệt mỏi hơn sau khi tiêm. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh các đồ ăn vặt trong vài ngày sau khi tiêm Vaccine Covid-19. Thay vào đó, hãy ăn các loại trái cây, salad rau, động phộng và bánh mì kẹp rau,... Đây là những chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Sỹ (Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 1A).

 

Ngoài ra, bạn không được ăn những thực phẩm gia cầm, gia súc bị chết do nhiễm bệnh, không ăn các thực phẩm gây dị ứng hoặc bản thân có tiền sử dị ứng với các món đó trước đây vì sẽ làm trầm trọng hơn phản ứng sau tiêm vaccine. Trên đây là những chia sẻ của bác sĩ Trần Văn Sỹ (Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 1A).

 

Điều bạn nên làm sau khi tiêm vaccine

 

Chuyên gia y tế khuyên người tiêm vaccine phòng Covid-19 KHÔNG NÊN ĂN các loại thực phẩm sau - Ảnh 4
Tăng cường ăn rau xanh, các loại trái cây và chế độ giàu năng lượng - Ảnh: Internet 

 

CDC Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam khuyên mọi người sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19, bạn nên có chế độ dinh dưỡng cân đối và giàu năng lượng. Nên ăn đầy đủ và đa dạng thực phẩm, đủ các nhóm chất thịt, cá trứng sữa, các loại ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, trái cây tươi.

 

Không chỉ vậy, theo BS Phạm Quang Thái (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương), sau khi tiêm vaccine bạn cần nghỉ ngơi hợp lý. Tuy nhiên,không nên nằm suốt ngày, không nên vận động mạnh, ăn uống đầy đủ. Ngoài ra, không vì khó chịu chán ăn mà bỏ bữa, ăn đủ chất, uống đủ nước để hạn chế tình trạng sốt. 

Trên đây là những lời khuyên từ các chuyên gia và bác sĩ để giúp bạn có thể nhanh trải qua những vấn đề đang gặp sau khi tiêm vaccine nhé!

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