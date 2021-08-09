Các ca mắc mới này chủ yếu là từ các địa phương có dịch trở về và đã được cách ly từ trước.

Theo thông tin của Báo Gia đình, sáng ngày 9/8, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An cho biết, tính từ 19h00 ngày 08/8 đến 6h00 ngày 09/8, Nghệ An ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp mắc mới này chủ yếu là từ các địa phương có dịch trở về và đã được cách ly từ trước.

Cụ thể, có 8 trường hợp từ Hà Nội trở về, TP. HCM 7 trường hợp, Bình Dương 10 trường hợp, Long An 1 trường hợp và 5 trường hợp liên quan đến ổ dịch BVĐK Minh An.

Những trường hợp này ghi nhận ở các huyện Yên Thành, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu.

Trong 12 tiếng tính từ 19h00 ngày 08/8 đến 6h00 ngày 09/8, Nghệ An ghi nhận thêm 31 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh minh hoạ: Internet

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 407 BN mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 105, TP Vinh: 95, Yên Thành: 43, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 27, Kỳ Sơn: 18, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Anh Sơn: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 07, Quế Phong: 07, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 03, Cửa Lò: 02.

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