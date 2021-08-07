Khánh Hòa: Một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine mắc Covid-19, gần 1.000 người phải đi xét nghiệm

Tại Khánh Hòa, một tình nguyện viên tại điểm tiêm vaccine là F0 đã khiến gần 1.000 người phải đi xét nghiệm Covid-19.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM chiều 7/8, TS-BS Lê Tấn Phùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho hay có đến gần 1.000 người tiêm vaccine Covid-19 và làm công tác phục vụ tại điểm tiêm vaccine 26 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang phải xét nghiệm PCR. Trong đó, có nhiều trường hợp F1 phải cách ly tập trung, còn lại là F2 cách ly tại nhà.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, lý do là có một tình nguyện viên dương tính với SARS-CoV-2. Tình nguyện viên này là nam sinh viên một trường cao đẳng ở TP.Nha Trang, đã tham gia phục vụ tại điểm tiêm vaccine 26 Hoàng Hoa Thám từ ngày 2/8.

Rất đông người chờ đợi tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: VOV

TS-BS Lê Tấn Phùng thông tin: Nam sinh viên trên đăng ký tham gia phục vụ phòng chống dịch COVID-19 và đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa tập huấn. Trước khi tham gia phục vụ tại điểm tiêm vaccine 26 Hoàng Hoa Thám, tình nguyện viên trên đã được tiêm mũi 1 vaccine Moderna, được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính. Sau bốn ngày tham gia phục vụ tại điểm tiêm, tình nguyện viên trên được xét nghiệm lại và có kết quả dương tính với COVID-19 vào chiều 5/8.

Ngay sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra dịch tễ, tiến hành xét nghiệm PCR lại toàn bộ những người đã đến tiêm vacccine, làm công tác phục vụ tại điểm tiêm 26 Hoàng Hoa Thám. Trước mắt, cơ quan chức năng xác định có gần 1.000 người liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 trên phải xét nghiệm PCR. Trong đó, phần lớn là công chức, viên chức, giao viên, nhân viên thuộc nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. “Sự việc này không ảnh hưởng đến việc sinh kháng thể đối với những người đã tiêm vaccine tại điểm tiêm 26 Hoàng Hoa Thám có liên quan đến tình nguyên viên trên”- TS-BS Phùng thông tin.

Sau khi được khử khuẩn, xử lý chuyên môn theo quy định, hiện nay điểm tiêm vaccine tại 26 Hoàng Hoa Thám đã tiếp tục tiêm vaccine COVID-19 trở lại bình thường.

Tự cách ly tại nhà, gia đình có 9 người nhiễm Covid-19 ở TP.HCM được 'cứu' nhờ những cuộc gọi đặc biệt Nhờ những cuộc gọi kịp thời đến Tổng đài 1022, gia đình có 9 thành viên là F0 đã học được những kinh nghiệm để ổn định sức khỏe giữa mùa dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khanh-hoa-mot-tinh-nguyen-vien-tai-diem-tiem-vaccine-mac-covid-19-gan-1000-nguoi-phai-di-xet-nghiem-416510.html