Chữa bệnh trĩ bằng quả sung là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả tốt cho người điều trị. Loại quả này có thể chữa trị được cả trĩ ngoại, trĩ nội và trĩ hỗn hợp.

Trĩ là căn bệnh thường gặp, do giãn tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng gây sưng hoặc xuất huyết gây ra. Ở mức độ nhẹ bệnh gây ngứa và khó chịu, nếu nặng hơn sẽ gây đau đớn, chảy máu trực tràng, viêm nhiễm dẫn đến hoại tử. Cách chữa bệnh trĩ bằng quả sung là một những giải pháp an toàn và hiệu quả để đối phó với tình trạng này. Nhanh chóng chấm dứt sự phiền toái do trĩ gây ra đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Tại sao chữa bệnh trĩ bằng quả sung được nhiều người áp dụng? Theo các nghiên cứu từ y học hiện đại cho thấy, trong quả sung chứa nhiều dưỡng chất quý, tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột, có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả.

Điển hình là trong quả sung chứa nhiều khoáng chất và vitamin như A, B và phốt pho, canxi, chất sắt, magiê... tham gia vào quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể, nhất là hệ tiêu hóa, để phân tống ra ngoài một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, Pectin, kali , axit béo omega-3 và omega-6, Enzyme proteolytic, 10 thành phần dinh dưỡng như đường glucoza, gluco, axit hữu cơ, men lipid, men protein cùng với phenol là những dưỡng chất có trong trái sung, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm táo bón, loại bỏ cholesterol tích tụ trong cơ thể, giúp phòng ngừa và điều trị bệnh trĩ một cách tối ưu.