Chữa bệnh trĩ bằng quả sung là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả tốt cho người điều trị. Loại quả này có thể chữa trị được cả trĩ ngoại, trĩ nội và trĩ hỗn hợp.
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Trĩ là căn bệnh thường gặp, do giãn tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng gây sưng hoặc xuất huyết gây ra. Ở mức độ nhẹ bệnh gây ngứa và khó chịu, nếu nặng hơn sẽ gây đau đớn, chảy máu trực tràng, viêm nhiễm dẫn đến hoại tử. Cách chữa bệnh trĩ bằng quả sung là một những giải pháp an toàn và hiệu quả để đối phó với tình trạng này. Nhanh chóng chấm dứt sự phiền toái do trĩ gây ra đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.
Tại sao chữa bệnh trĩ bằng quả sung được nhiều người áp dụng?
Theo các nghiên cứu từ y học hiện đại cho thấy, trong quả sung chứa nhiều dưỡng chất quý, tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột, có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả.
Điển hình là trong quả sung chứa nhiều khoáng chất và vitamin như A, B và phốt pho, canxi, chất sắt, magiê... tham gia vào quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể, nhất là hệ tiêu hóa, để phân tống ra ngoài một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, Pectin, kali , axit béo omega-3 và omega-6, Enzyme proteolytic, 10 thành phần dinh dưỡng như đường glucoza, gluco, axit hữu cơ, men lipid, men protein cùng với phenol là những dưỡng chất có trong trái sung, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm táo bón, loại bỏ cholesterol tích tụ trong cơ thể, giúp phòng ngừa và điều trị bệnh trĩ một cách tối ưu.
Chính vì vậy, chữa bệnh trĩ bằng quả sung được nhiều người tin dùng để nhanh chóng cải thiện mức độ của bệnh một cách an toàn và hiệu quả nhất.
Hướng dẫn chữa bệnh trĩ bằng quả sung
Để chữa bệnh trĩ bằng quả sung đạt được hiệu quả tốt nhất bạn hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn sau đây:
Cách 1:
Quả sung còn chưa chín, hái và phơi khô. Mỗi ngày dùng 15 – 20 quả và 100g lòng lợn nấu thành canh ăn. Món canh này sẽ có tác dụng phòng ngừa và điều trị bệnh trĩ rất tốt. Bạn hãy ăn liên tục đến khi khỏi bệnh.
Đối với trường hợp sa búi trĩ do táo bón, mỗi ngày bạn nên dùng 5 – 10 quả sung, sắc lấy nước uống.
Cách 2:
Dùng 10 quả sung nấu với 1,5 – 2 lít nước. Buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 30 phút nấu nước quả sung xông, khi nước đỡ nóng (nhiệt độ còn 37 độ C – 38 độ C) thì lấy nước rửa hoặc ngâm phần búi trĩ khoảng 10 phút. Rửa 1 lần/ngày, thực hiện liên tục 8 – 10 ngày sẽ có tác dụng trị liệu tốt.
Lưu ý:
- Chữa bệnh trĩ bằng quả sung không cho thấy hiệu quả cải thiện ngay tức thì, chính vì vậy bạn cần kiên trì thực hiện mới có cải thiện tốt như mong muốn.
- Không được kết hợp nhiều phương pháp chữa bệnh trĩ cùng một lúc, sẽ khiến tình trạng hậu môn bị viêm nhiễm và dị ứng nặng hơn.
- Vệ sinh hậu môn hàng ngày để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, hạn chế bị viêm nhiễm, sưng đau.
- Không được ăn đồ cay nóng khiến hệ tiêu hóa khó hoạt động, phân vón cục hình thành táo bón, lâu ngày xuất hiện bệnh trĩ.
- Xây dựng thói quen đi vệ sinh đúng giờ tạo thành phản ứng có điều kiện, như vậy sẽ không phải rặn mạnh, hạn chế tình trạng búi trĩ lòi ra ngoài.
- Không sử dụng các chất kích thích như: bia, rượu, cà phê... những chất này khiến cho vùng hậu môn bị kích thích, gây ngứa ngay khó chịu.
- Luôn bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể ít nhất là 2 lít/ngày để giúp cho quá trình chuyển hóa tốt hơn, không bị táo bón.