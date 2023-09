Trĩ là căn bệnh thường gặp, do giãn tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng gây sưng hoặc xuất huyết gây ra. Ở mức độ nhẹ bệnh gây ngứa và khó chịu, nếu nặng hơn sẽ gây đau đớn, chảy máu trực tràng, viêm nhiễm dẫn đến hoại tử. Cách chữa bệnh trĩ bằng quả sung là một những giải pháp an toàn và hiệu quả để đối phó với tình trạng này. Nhanh chóng chấm dứt sự phiền toái do trĩ gây ra đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.

Tại sao chữa bệnh trĩ bằng quả sung được nhiều người áp dụng?

Theo các nghiên cứu từ y học hiện đại cho thấy, trong quả sung chứa nhiều dưỡng chất quý, tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột, có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả.