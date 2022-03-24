Chỉ cần quan sát những dấu hiệu này bằng mắt có thể biết được cơ thể bạn có tiềm ẩn khối u ác tính nào không

Ung thư hay những khối u trong cơ thể là những căn bệnh đang đe dọa tính mạng của bạn bất cứ lúc nào. Có khối u ác tính, cũng như là lành tính. Tương tự, có khối u xuất hiện có dấu hiệu dự đoán, nhưng một số khác thì hoàn toàn phát triển thầm lặng. Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ cho bạn những dấu hiệu có thể thấy bằng mắt biểu hiện cơ thể bạn đang ẩn chứa khối u ác tính.

Ung thư- Một thách thức toàn cầu, căn bệnh gây bất lợi về mặt sinh học và gây đau đớn về mặt tinh thần, có một số triệu chứng. Nhiều triệu chứng phổ biến liên quan đến các bệnh khác tiến triển thành ung thư mà chúng ta không hề hay biết. Đến khi ung thư biểu hiện ra ngoài thì đã quá muộn. Điều rất quan trọng là phải theo dõi tất cả các triệu chứng có thể nhìn thấy. Nếu các triệu chứng vẫn tồn tại trong một thời gian dài hơn, điều cần thiết là phải đi hỗ trợ y tế ngay lập tức. Chỉ giám sát trong chốc lát sẽ bảo vệ được nhiều năm sống của bạn. Dưới đây là một số dấu hiệu phổ biến của bệnh ung thư có thể nhìn thấy bằng mắt. Mặc dù mắt mờ có liên quan đến một số biến chứng y tế và những người có vấn đề liên quan đến thị lực thực sự sống chung với nó, nhưng nhiều người có xu hướng bỏ qua nó.

Các triệu chứng của khối u ác tính ở phổi là nhìn mờ, mất thị lực, đau mắt và nổi hạch. Một nghiên cứu năm 2020 đã phát hiện ra rằng mờ mắt, mất thị lực, đau, nổi bóng nước, khiếm khuyết trường trực quan, cục u, mắt đỏ, cảm giác nhấp nháy và nhìn đôi là một số triệu chứng của suy giảm thị lực do khối u di căn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của sự sống và rút ngắn thời gian sống của bệnh nhân ung thư. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Một nghiên cứu khác về ung thư đại tràng cho thấy rằng những bệnh nhân bị di căn quỹ đạo thường có biểu hiện đau mắt, chứng lồi mắt, giảm thị lực và chứng song thị với các triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng 2 tháng trước khi được chẩn đoán. Nhiều nghiên cứu khác cũng phát hiện ra hiện tượng nhạy cảm với ánh sáng và chứng song thị là những triệu chứng cơ bản của ung thư đại tràng. Các vấn đề về thị lực cũng có liên quan đến các bệnh ung thư phổ biến khác.

Các chuyên gia cho biết, trong trường hợp ung thư vú, các vấn đề về mắt mà người ta có thể gặp phải là mắt đỏ, ngứa hoặc rát, chảy nước mắt liên tục hoặc chảy nước mắt, mắt có màu hồng hoặc viêm phần lòng trắng, nhìn mờ, nhìn đôi, nổi hoặc có đốm đen trong tầm nhìn và đau mắt. Tại sao mắt bị ảnh hưởng? Điều này là do di căn quỹ đạo. Một số loại ung thư có thể lây lan hoặc di căn đến các mô xung quanh mắt (quỹ đạo). Các loại ung thư nguyên phát phổ biến nhất có di căn quỹ đạo là vú, phổi và tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu cho biết 2% –5% bệnh nhân bị ung thư toàn thân có di căn quỹ đạo.

Cảnh báo tiềm ẩn rủi ro về căn bệnh ung thư vú ở phụ nữ: Nắm rõ các triệu chứng để tránh phạm phải các nguy hiểm khó lường Ung thư là căn bệnh nguy hiểm và có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh bất cứ lúc nào. Đối với chị em phụ nữ thì căn bệnh ung thư vú cũng nguy hiểm như bất cứ căn bệnh nào khác. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, hãy để ý đến những dấu hiệu chi tiết dưới đây có thể cảnh báo bạn đang mắc căn bệnh này.

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