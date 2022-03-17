Chất 'thay thế' muối ăn: Hạn chế các biến cố tim mạch lớn, giúp bạn sống lâu hơn

Sức khỏe 17/03/2022 17:15

Bạn yêu thích hương vị của muối cho những món ăn mặn, nhưng dường như bạn đã không quan tâm những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thay vào đó, hãy chuyển sang chất thay thế muối và vẫn giúp món ăn đầy hương vị cũng như giúp bạn sống lâu hơn.

Chất 'thay thế' muối ăn: Hạn chế các biến cố tim mạch lớn, giúp bạn sống lâu hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Mọi người trên khắp thế giới đều biết rằng mình tiêu thụ nhiều muối (natri) hơn mức cần thiết và không đủ kali. Đây là một vấn đề lớn vì natri, một trong hai thành phần trong muối, chắc chắn có liên quan đến huyết áp cao, do đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tử vong. (Một thành phần khác trong muối là clorua).

Nghiên cứu nỗ lực quy mô lớn đầu tiên nhằm xem xét lợi ích của các chất thay thế muối so với muối thông thường và liên quan đến gần 21.000 dân làng với độ tuổi trung bình là 65 ở vùng nông thôn Trung Quốc trong khoảng thời gian 5 năm (mặc dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến thời gian biểu đó nhẹ nhàng). Những người tham gia đều có tiền sử tăng huyết áp hoặc đột quỵ nếu dử dụng muối liên tục thường xuyên.

Chất 'thay thế' muối ăn: Hạn chế các biến cố tim mạch lớn, giúp bạn sống lâu hơn - Ảnh 2
Ăn muối quá thường xuyên và liên tục dễ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm

Trong nghiên cứu, một nửa số người tham gia được hướng dẫn nấu ăn và nêm gia vị bằng chất thay thế muối mà họ được cho. Sản phẩm này là 75% natri clorua và 25% kali clorua. (Kali có thể làm giảm huyết áp.) Họ cũng được khuyến khích sử dụng ít hơn bình thường. Tuy nhiên, nhóm đối chứng được hướng dẫn tiếp tục kinh doanh như bình thường về việc sử dụng muối, với sản phẩm 100% là natri clorua.

Chất 'thay thế' muối ăn: Hạn chế các biến cố tim mạch lớn, giúp bạn sống lâu hơn - Ảnh 3
Dùng muối thay thế giảm lượng chất gây hại sức khỏe

Các phát hiện hoàn toàn ủng hộ việc thay thế muối, vì nhóm đó có ít hơn 13% các biến cố tim mạch lớn (đột quỵ và đau tim) và ít tử vong sớm hơn 12% so với nhóm tiếp tục sử dụng muối thường xuyên. Những phát hiện này ngụ ý rằng việc sử dụng thay thế muối có thể cứu 460.000 mạng người Trung Quốc mỗi năm, có thể là hàng nghìn người nữa trên phạm vi toàn thế giới.

Chất 'thay thế' muối ăn: Hạn chế các biến cố tim mạch lớn, giúp bạn sống lâu hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Tác giả chính của nghiên cứu, Bruce Neal, giám đốc điều hành của Viện Sức khỏe Toàn cầu, cho biết: "Mặc dù các chất thay thế muối đắt hơn một chút so với muối thông thường, nhưng chúng vẫn rất rẻ so với mặt bằng nguyên liệu chung. Ngoài việc chỉ ra những lợi ích rõ ràng đối với các kết quả sức khỏe quan trọng, nghiên cứu của chúng tôi cũng đề cập đến những lo ngại về những rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi không thấy có dấu hiệu nào về tác hại từ việc bổ sung kali trong chất thay thế muối. Chắc chắn, bệnh nhân bị bệnh thận nghiêm trọng không nên sử dụng chất thay thế muối. Nhưng họ cũng cần tránh xa muối thường xuyên".

Theo HowStuffWorks

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