Về thói quen và cách ăn uống buổi tối, bác sĩ chỉ ra rất nhiều điều mang lại lợi ích cho cơ thể. Song song đó, có những điều cũng khiến các chuyên gia phải cảnh báo và nhắc nhở bạn không nên nạp quá nhiều, bởi một miếng có tác hại lớn và tàn phá cơ thể không thể tưởng tượng. Hãy ngừng sử dụng các thực phẩm sau cho bữa tối trước khi quá muộn!

Tiêu thụ đồ chiên, thức ăn nhiều dầu mỡ vào cuối ngày có thể dẫn đến chứng khó tiêu và khiến bạn khó có được giấc ngủ ngon.

Trong số các chất dinh dưỡng đa lượng thì chất béo được tiêu hóa chậm nhất. Ở đồ ăn chiên rán lượng chất béo rất cao.

Đồ ăn nhiều dầu mỡ tác động tiêu cực với sức khỏe của tim. Những người ăn thực phẩm chiên rán 1 - 3 lần/tuần có nguy cơ đau tim và đột quỵ cao hơn 7% so với người dùng ít hơn 1 lần/tuần. Đối với những người có thói quen ăn thực phẩm chiên rán hàng ngày, tăng nguy cơ mắc bệnh tim lên tới 14%. Một số nghiên cứu chỉ ra, chế độ ăn nhiều dầu mỡ làm giảm khả năng học tập và ghi nhớ, cũng như tăng nguy cơ viêm nhiễm. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều chất béo chuyển hóa có liên quan đến suy giảm chức năng của não bộ.

Món ăn chiên dầu mỡ. Ảnh: Internet

Mặc dù món ăn dễ gây kích thích não bộ nhưng hơn cả, bạn nên tránh sử dụng các thực phẩm này thường xuyên cũng như buổi tối! Nhất định nên lưu ý.

Uống rượu, bia

Sai lầm khi sử dụng rượu bia thường xuyên bởi lẽ, loại thực phẩm này đã được chỉ đích danh tác hại gây ung thư, viêm gan, xơ gan, các bệnh về đường ruột tiêu hóa, hay các biến chứng của tim mạch, đột quỵ, tai biến. Đau lòng hơn, đã có những bệnh nhân tốn kém thời gian và vất vả để điều trị các căn bệnh liên quan đến việc sử dụng bia, rượu.

Các chuyên gia nói rằng rượu thực sự có thể làm giảm thời lượng phục hồi giấc ngủ sâu. Ngoài ra, tiêu thụ rượu có thể gây ra trào ngược a xít và dẫn đến ngáy to.

Rượu bia không tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Thực phẩm chứa nhiều nước

Cố gắng tránh các loại thực phẩm có hàm lượng nước cao, như cần tây, dưa hấu và dưa chuột.

Ăn những thực phẩm này gần giờ đi ngủ đồng nghĩa với việc bạn đang ngủ với tình trạng căng đầy bàng quang, có thể khiến bạn phải thức dậy đi vệ sinh vào nửa đêm. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn.

Tiêu thụ đồ chiên, thức ăn nhiều dầu mỡ vào cuối ngày có thể dẫn đến chứng khó tiêu và khiến bạn khó có được giấc ngủ ngon.

Thức ăn cay

Ăn thức ăn cay ngay trước khi ngủ có thể gây khó tiêu và gây ra chứng ợ nóng. Capsaicin, một hợp chất có trong ớt, có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể và cản trở giấc ngủ của bạn.

Một giấc ngủ như liều thuốc bổ. Đặc biệt, bạn nên hạn chế các món ăn có quá nhiều gia vị để luôn bảo đảm cơ thể khỏe mạnh, phòng tránh bệnh tật.

Những thực phẩm tốt cho buổi tối

Những thực phẩm sau đây bạn nên ăn vào bữa tối vừa khỏe lại vừa giảm được cân.

Nên ăn nhiều chất xơ vào buổi tối

Chất xơ vô cùng thân thiện trong chế độ ăn uống của bất kỳ ai. Nên ăn tối với các thực phẩm giàu chất xơ, vì như thế không chỉ đảm bảo ít calo nạp vào hơn mà còn giúp bạn giảm cân nhanh chóng và dễ dàng.

Chất xơ có thể chống lại tác động gây hại cho cơ thể do ăn quá nhiều đường. Bạn nên ăn những thực phẩm giàu chất xơ như đậu lăng và đậu, các loại rau củ quả vào bữa ăn tối để giảm mỡ bụng.

Thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Súp lơ xanh chứa 92,1% nước và có hàm lượng dinh dưỡng cao, do đó có tác dụng giảm lượng Cholesterol, kích thích quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ bụng nhờ lượng axit tự nhiên dồi dào.

Thịt nạc tốt hơn thịt mỡ

Protein là một phần quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng và nó không thể thiếu trong thực đơn bữa tối cho người giảm cân. Tuy nhiên, không phải tất cả các nguồn protein đều như nhau. Do đó, khi ăn tối để giảm cân thì bạn chỉ ăn protein nạc từ thịt gà hoặc cá sẽ tốt hơn là thịt đỏ. Những thực phẩm này có ít chất béo và calo nên không phải lo ngại rằng buổi tối ăn gì để giảm cân hiệu quả.

Ăn khoai lang thay khoai tây

Ăn khoai lang thay cho khoai tây là một cách đơn giản để tăng giá trị dinh dưỡng của bữa tối và góp phần vào thành công của việc giảm cân. Mặc dù khoai tây cung cấp một số kali và chất xơ, nhưng khoai lang lại có nhiều dinh dưỡng hơn như protein, chất xơ, vitamin A… Không những thế, khoai lang còn có lượng calo thấp nên bạn sẽ yên tâm hơn, không lo nó ảnh hưởng đến cân nặng.

Bưởi

Bưởi là loại thực phẩm chứa lượng vitamin C cao, có khả năng đốt mỡ hiệu quả. Đây là loại thực phẩm thường được áp dụng vào chế độ ăn uống cho người muốn giảm cân.

Nhờ những công dụng hữu ích của bưởi, bạn có thể thêm bưởi hoặc nước ép bưởi vào khẩu phần ăn mà không cần thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày. Khẩu phần này giúp giảm cân hiệu quả mà không phải ăn kiêng khắc nghiệt.

Ăn bưởi vào buổi tối sẽ giúp quá trình trao đổi chất được diễn ra nhanh hơn, giúp ngăn ngừa chất béo tích tụ.

Ngoài ra vỏ bưởi cũng có tác dụng giảm cân, mời bạn tham khảo bài viết giảm cân rõ rệt sau 7 ngày chỉ với vỏ bưởi.

Sữa chua

Buổi tối sẽ là thời điểm cực kỳ tốt để hàm lượng canxi trong sữa chua được hấp thụ vào cơ thể. Nếu ăn sữa chua lúc đêm muộn hoặc rạng sáng sẽ bị các yếu tố khác ảnh hưởng, ngăn cản quá trình hấp thụ canxi. Thời gian lý tưởng nhất của buổi tối đó là từ 19 giờ 30 phút – 21 giờ 30 phút.