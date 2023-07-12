Sau khi ăn bánh tẻ con trai mua cho, người phụ nữ hơn 60 tuổi rơi vào tình trạng mệt lả, lơ mơ, da tím tái, tụt huyết áp, phải cấp cứu ngay.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, ngày 12/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp nguy kịch sau khi ăn bánh tẻ. Theo đó, bệnh nhân N.B. được chuyển lên khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng lơ mơ, huyết áp tụt, đang duy trì vận mạch liều cao. Bệnh nhân sốt cao liên tục, môi khô, khát nước, đau bụng chướng bụng nhiều, đại tiện phân lỏng liên tục, huyết áp 70/50 mmHg và đang duy trì thuốc vận mạch, thở ô xy, không có nước tiểu.

Nữ bệnh nhân suýt mất mạng sau khi ăn bánh tẻ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm - Ảnh: Báo Phụ nữ TP.HCM Người nhà cho biết, bệnh nhân đang đi chăm cháu tại bệnh viện tỉnh, sáng cùng ngày, bệnh nhân có ăn bánh tẻ do con trai mua. Sau ăn khoảng 2 giờ bệnh nhân bắt đầu thấy đau bụng âm ỉ, quặn cơn, buồn nôn, nôn nhiều kèm đại tiện phân lỏng nước. 4 giờ sau ăn bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt lả, lơ mơ, da tím tái, tụt huyết áp, bệnh nhân được cấp cứu ngay tại bệnh viện tỉnh và sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cũng theo thông tin từ VietNamNet, bệnh nhân được đặt 2 đường truyền tĩnh mạch ngoại vi, truyền xả dịch nhanh đồng thời đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, theo dõi áp lực tĩnh mạch trung tâm để điều chỉnh dịch truyền, điều trị kháng sinh mạnh kết hợp thuốc hồi sức điều chỉnh rối loạn toan kiềm khác. Sau 3 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân cắt được thuốc vận mạch, tự thở tốt và chức năng thận phục hồi tốt, không để lại di chứng.

Người phụ nữ nguy kịch do ăn bánh tẻ - Ảnh minh họa: Internet Bác sĩ Nguyễn Thị Hiệp - khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - cho biết: “Bệnh nhân là một trong những trường hợp may mắn, vì được cấp cứu kịp thời. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng (gan, thận, phổi). Sau khi được các bác sĩ hồi sức và chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã hồi phục và không để lại di chứng”. Các bác sĩ lưu ý trời nắng nóng kéo dài, người dân càng cần lưu ý an toàn thực phẩm, tránh ăn phải thực phẩm ôi thiu, đặc biệt là các loại bánh trái bán vỉa hè, không được bảo quản đúng cách.

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