Theo Báo Người Lao Động, ngày 5/3, NSƯT Vũ Linh qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo - ung thư trực tràng.

Trước đó, cơ thể ông đã bị sưng tấy do tế bào ung thư đã di căn đến gan, phổi. Đây được xem là căn bệnh ung thư phổ biến thứ ba ở cả nam lẫn nữ. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện An Bình tận tình cứu chữa nhưng do cơn bạo bệnh đã khiến ông trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5-3. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh để lại nỗi đau buồn cho người thân và giới nghệ sĩ sân khấu cải lương đã từng ca diễn chung với ông suốt mấy chục năm qua.