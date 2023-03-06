Trước đó, cơ thể ông đã bị sưng tấy do tế bào ung thư đã di căn đến gan, phổi. Đây được xem là căn bệnh ung thư phổ biến thứ ba ở cả nam lẫn nữ. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện An Bình tận tình cứu chữa nhưng do cơn bạo bệnh đã khiến ông trút hơi thở cuối cùng lúc 12 giờ 30 ngày 5-3. Sự ra đi của NSƯT Vũ Linh để lại nỗi đau buồn cho người thân và giới nghệ sĩ sân khấu cải lương đã từng ca diễn chung với ông suốt mấy chục năm qua.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 5/3, NSƯT Vũ Linh qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo - ung thư trực tràng .

Hầu hết, bệnh khởi phát từ lớp lót bên trong (niêm mạc) của đại tràng hoặc trực tràng. Những khối u này được gọi là polyp. Theo thời gian, một số polyp có thể tiến triển thành ung thư.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống , tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng là ung thư gây tử vong và có số ca mắc mới đứng thứ 5, sau ung thư gan, phổi, vú và ung thư dạ dày.

Ung thư đại trực tràng có thể liên quan đến một số yếu tố như:

Bệnh viêm ruột (bệnh Crohn, viêm loét đại tràng);

Yếu tố di truyền từ gia đình;

Một số yếu tố liên quan đến lối sống hàng ngày có thể làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng như: Ít tập thể dục; thừa cân hoặc béo phì; chế độ ăn ít rau quả, ít chất xơ, nhiều chất béo; uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá.

Ung thư trực tràng phổ biến, dễ xảy ra ở cả nam giới lẫn nữ giới. Ảnh: Internet

Theo TS.BS Lâm Việt Trung, ung thư đại trực tràng có thể không gây ra các triệu chứng ngay lập tức. Trên thực tế, nhiều triệu chứng của ung thư đại trực tràng cũng có thể do các vấn đề khác gây ra khiến bệnh nhân, bác sĩ có thể nhầm lẫn trong chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh lý này. Căn bệnh nguy hiểm này được chia làm nhiều giai đoạn. Khi chúng có những ảnh hưởng sức khỏe nhất định sẽ xảy ra khi các triệu chứng rõ ràng xuất hiện như đi ngoài ra máu, phân lỏng, phân lẫn máu như máu cá, đau bụng.

Vào giai đoạn muộn, triệu chứng này còn đi kèm với những cơn mệt mỏi, thường xuyên chán ăn và đặc biệt là sụt cân không kiểm soát.

Theo số liệu nghiên cứu đã được công bố, tỷ lệ sống sót 5 năm của bệnh nhân giai đoạn I, II, III, IV của bệnh ung thư trực tràng lần lượt là 94%, 84%, 44% và 8%. Nếu phát hiện sớm, điều trị sớm là phương pháp để cải thiện hiệu quả bệnh ung thư.

Để phát hiện sớm ung thư đại trực tràng, đối với các bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ cao, người có một số triệu chứng nghi ngờ (như thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, táo bón; máu lẫn trong phân; sụt cân nhanh; thậm chí có các biểu hiện tắc ruột) sau khi xem xét bệnh sử và khám sức khỏe, bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân làm các xét nghiệm cận lâm sàng.

Ngoài ra, để ngăn ngừa bệnh hiệu quả, các chuyên gia y tế khuyến cáo loại bỏ các thói quen cấu như thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá hoặc kết hợp chúng với nhau.

Kiểm tra đại trực tràng thường xuyên. Ăn uống lành mạnh: hạn chế thịt đỏ, thức uống có cồn, tăng các loại thực phẩm nhiều chất xơ; tăng cường vận động thể lực. Đồng thời, việc rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên cũng rất quan trọng.

NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan (sinh ngày 10-12-1958). Trong sự nghiệp nghệ thuật ông đạt được nhiều giải thưởng như: Năm 1989: giải "Diễn viên được yêu thích nhất" (Hạng 2) với 2.948 phiếu bầu do báo Sân khấu TP HCM tổ chức; Năm 1990: giải "Danh ca vọng cổ" với 1.275 phiếu bầu cũng do báo Sân khấu TP HCM tổ chức; Diễn viên được yêu thích nhất (Hạng 1) với 6.644 phiếu bầu.

NSƯT Vũ Linh được khán giả biết đến qua nhiều vở diễn như: "Hòn vọng phu"; "Giũ áo bụi đời"; "Bức ngôn đồ Đại Việt"; "Cô đào hát"; "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài"; "Giang sơn mỹ nhân"... Ông được giới chuyên môn nhận xét là nghệ sĩ đa tài, vừa diễn được thể loại tâm lý xã hội, vừa diễn xuất sắc thể loại tuồng cổ.

Ông xuất thân trong gia đình nghèo nên việc học hành dang dở, năm 13 tuổi, gia đình cho ông học hát ở trường Văn Phát, sau chuyển qua học ca cổ với Văn Vĩ. Năm 1972, ông theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ đi lưu diễn ở các tỉnh, một thời gian sau thì về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng. Trên sân khấu này, ông gặp được nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan, hai người thầy đã dạy cho ông nhiều bài học kinh nghiệm trong diễn xuất.