Cách chữa viêm amidan hốc mủ an toàn, hiệu quả cho bạn

Viêm amidan hốc mủ là một trong những biến chứng nguy hiểm của amidan, xảy ra khi nhiễm trùng lan rộng, tạo thành ổ mủ trong hoặc trên bề mặt của amidan. Căn bệnh này xảy ra do cấu trúc nhiều múi, vách ngăn, tạo thành các hốc tự nhiên khiến vi khuẩn, virus dễ dàng tấn công, hình thành các ổ mủ. Những ổ mủ này thường vón cục trông như bã đậu, có màu xanh lấm tấm.

Bệnh viêm amidan hốc mủ do nhiều nguyên nhân gây ra như virus, vi khuẩn, tạng bạch huyết, yếu tố môi trường, thời tiết, thói quen sinh hoạt không lành mạnh... Trong đó, sự tấn công của virus là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới căn bệnh viêm amidan hốc mủ. Bởi amidan là cửa ngõ của đường hô hấp nên thường xuyên phải tiếp xúc với virus, vi khuẩn khi trao đổi không khí và nạp thức ăn dễ dẫn tới viêm nhiễm và tổn thương. Chính vì vậy, bạn nên chủ động tìm hiểu về căn bệnh này để có biện pháp phòng ngừa và cách chữa viêm amidan hốc mủ hiệu quả không chỉ cho bản thân mà còn bảo vệ cả gia đình.

Ngoài ra, biểu hiện của viêm amidan hốc mủ còn tùy vào mức độ và tình hình phát triển bệnh, cụ thể là:

Bệnh viêm amidan thường có những biểu hiện như đau họng, sốt nhẹ, ho, có thể có đờm, đau họng, miệng hôi, thở khò khè, tiết nhiều nước bọt, sưng hàm… Khi quan sát kỹ, bạn sẽ thấy cổ họng có hai amidan sưng đỏ, các hốc có chất màu trắng sữa.

Triệu chứng phổ biến của viêm amidan hốc mủ là sưng, đau

Viêm amidan hốc mủ cấp tính: Người bệnh sốt cao, khàn tiếng, ngực đau tức, ho có đờm, lưỡi trắng bẩn, niêm mạc họng sưng to, cơ thể mệt mỏi, suy nhược, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.

Viêm amidan hốc mủ mãn tính: Sốt nhẹ, cổ họng ngứa rát, hơi thở có mùi khó chịu, ho khan, khàn giọng, thở khò khè, đêm ngáy to, người bệnh không những khó chịu mà còn làm ảnh hưởng đến người khác.

Bệnh có thể có những diễn biến phức tạp nếu như không được điều trị kịp thời và đúng cách. Do đó, khi nhận thấy bản thân có nhiều biểu hiện trên, bạn hãy đi thăm khám để được bác sĩ chẩn đoán chính xác.

Viêm amidan hốc mủ có nguy hiểm không?

Viêm amidan hốc mủ là tình trạng bệnh phức tạp dễ gây biến chứng nếu không được xử lý kịp thời. Thường gặp nhất là:

Biến chứng tại chỗ: Khu vực amidan bị viêm có thể xuất hiện tình trạng bội nhiễm, gây áp xe amidan khiến bệnh nhân đau rát, khó nuốt, khó nói, hoạt động miệng trở nên khó khăn.

Biến chứng kế cận: Lúc này biến chứng của bệnh sẽ lây lan ra các khu vực khác trong họng, dẫn tới các bệnh nghiêm trọng như viêm họng, viêm mũi xoang, viêm tai giữa… Gây ra nhiều đau đớn và khó chịu cho người bệnh trong sinh hoạt hàng ngày.

Viêm amidan hốc mủ khiến bệnh nhân khó chịu

Biến chứng toàn thân: Người bệnh có thể gặp phải chứng ngưng thở khi ngủ do amidan viêm nhiễm sưng to, chèn đường thở, gây áp lực lớn cho phổi, có thể đột tử nên vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, gây suy tim, viêm khớp, viêm cầu thận, hoặc gây phù nề mặt, phù chi... cũng là những ảnh hưởng của viêm amidan hốc mủ khiến cho chất lượng cuộc sống của người bệnh giảm xuống. Chính vì vậy, bạn cần điều trị căn bệnh này càng sớm càng tốt.

Cách chữa viêm amidan hốc mủ bằng dân gian

So với việc dùng thuốc kháng sinh, sử dụng những cách chữa viêm amidan hốc mủ bằng dân gian sẽ tốt hơn, an toàn cho cả trẻ em lẫn người già, phụ nữ có thai và cho con bú. Những phương pháp này rất lành tính, sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như diếp cá, tỏi, tía tô…

Chữa viêm amidan hốc mủ bằng rau diếp cá

Rau diếp cá có chứa các thành phần dược tính tự nhiên giúp phòng ngừa và điều trị các vi khuẩn gây bệnh, nhanh chóng giảm ho, giảm đau cho người bệnh. Do đó, bạn hãy hấp cách thủy lá rau diếp cá với mật ong hoặc đường phèn, lấy nước đó uống mỗi ngày, chắc chắn rằng chỉ sau một thời gian ngắn bệnh sẽ có những chuyển biến tích cực.

Chữa viêm amidan hốc mủ bằng tỏi

Ngậm tỏi hoặc uống nước ép tỏi cũng là một trong những cách điều trị viêm amidan hốc mủ hiệu quả. Bởi tỏi được xem là loại thuốc kháng sinh tự nhiên có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng và kháng nên được sử dụng nhiều trong điều trị các bệnh hô hấp. Người bệnh hãy dùng tỏi ngâm giấm và ngậm trong khoảng 10-15 phút để làm giảm đau họng, ngừa viêm và làm tan hốc mủ.

Tỏi chữa viêm amidan hốc mủ hiệu quả

Chữa viêm amidan hốc mủ bằng tía tô

Rau tía tô có chứa một lượng tinh dầu lớn, thành phần chính của loại tinh dầu này là Perillaldehyd, Limonen và Dihydrocumin, các chất chống oxy hóa, chống dị ứng, chống viêm, nên có thể nhanh chóng xoa dịu những cơn đau rát cổ họng do bệnh viêm amidan gây ra. Bên cạnh đó, loại rau này cũng chứa các hoạt chất kháng viêm, kháng khuẩn, tiêu diệt các tác nhân gây hại bên trong cơ thể. Để nhanh chóng trị khỏi viêm amidan bạn có thể kết hợp lá tía tô, mận tươi, đại táo đun nước rồi uống 3 lần/ngày để giảm các triệu chứng bệnh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số cách trị viêm amidan hốc mủ tại nhà khác từ mật ong, gừng, lá hẹ…

Viêm amidan hốc mủ có nên cắt không?

Viêm amidan hốc mủ có nên cắt không? là thắc mắc của rất nhiều người, theo các bác sĩ chuyên khoa, cắt là giải pháp cuối cùng để điều trị bệnh. Bởi amidan là bộ phận quan trọng có vai trò bảo vệ vòm họng khỏi các tác nhân gây bệnh. Do đó, việc cắt amidan khiến cơ thể sẽ phải đối mặt với các chứng nguy hiểm như:

Làm suy yếu hệ miễn dịch, sức đề kháng, nhất là ở trẻ dưới 5 tuổi.

Bệnh nhân trên 45 tuổi cắt amidan dễ gây chảy máu do có các bệnh khác đi kèm như huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường.

Có thể gây tử vong do máu chảy trong và sau khi cắt quá nhiều.

Do đó, chỉ có một số trường hợp đặc biệt, bác sĩ điều trị mới chỉ định cắt như:

Bệnh tái phát nhiều, kéo dài dù đã được điều trị bằng nhiều phương pháp nhưng vẫn không đem lại hiệu quả.

Sau một thời gian điều trị bệnh xuất hiện viêm hạch cổ. Đây là một biến chứng nguy hiểm cảnh báo bệnh ung thư amidan. Do đó, bạn cần nhanh chóng đến bệnh viện để làm các xét nghiệm và điều trị kịp thời.

Người bệnh gặp biến chứng bệnh như áp xe quanh amidan, làm tắc đường hô hấp gây khó thở, khó nuốt, ngủ không yên giấc…

Viêm amidan hốc mủ kiêng ăn gì?

Để tránh làm bệnh trầm trọng hơn, trong quá trình điều trị, bạn cần chú ý trong việc ăn uống, nên kiêng các loại thực phẩm sau:

Thức ăn ngọt

Bánh, kẹo, nho khô, chocolate dễ gây ra tình trạng ngứa cổ, khó chịu ở cổ họng nhiều hơn, vì thế bạn cần tránh ăn những thực phẩm này.

Thức ăn chứa nhiều dầu mỡ

Những loại thức ăn chứa nhiều dầu mỡ như xúc xích, gà rán, lạp xưởng, mì xào giòn… sẽ làm amidan bị nhiễm trùng, tình trạng viêm nhiễm trở nên nặng hơn.

Bị viêm amidan không nên ăn đồ cay nóng

Thức ăn, thức uống đông lạnh

Thức ăn, thức uống đông lạnh, sẽ khiến vùng niêm mạc họng và amidan bị buốt lạnh, sưng tấy nặng nề hơn. Bên cạnh đó những thực phẩm này còn tiềm ẩn những loại vi khuẩn gây hại cho niêm mạc cổ họng.

Bên cạnh đó, các loại thực phẩm cay nóng như ớt, tiêu, mù tạt… và các chất kích thích như bia, rượu cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn ở các hốc mủ tích tụ, gây viêm nhiễm nặng và khó điều trị dứt điểm.

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Viêm amidan hốc mủ nên ăn gì?

Người bệnh viêm amidan hốc mủ cần ăn các loại thực phẩm giàu vitamin như là rau xanh, các loại rau củ tươi, trái cây, giúp bổ sung các loại vitamin, nhất là vitamin C; gan bò, trứng luộc, thịt nạc… bổ sung đầy đủ chất đạm, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, không làm cho tình trạng viêm nặng thêm. Cùng với chế độ dinh dưỡng, người bệnh cũng cần súc miệng bằng nước muối hàng ngày để sát khuẩn họng, làm tiêu mủ.

Ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe người bệnh

Hy vọng qua những thông tin trên đây, phần nào đã giúp các bạn hiểu hơn về cách chữa viêm amidan hốc mủ, để có biện pháp can thiệp kịp thời, tránh gây ra các biến chứng nguy hiểm.