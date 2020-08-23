Cách chữa táo bón cho người lớn tại nhà đơn giản

Ngày nay, táo bón trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh. Chứng táo bón sẽ kéo dài trong nhiều năm liền nếu người bệnh không có biện pháp chữa trị cũng như không có chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, khoa học. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ bật mí với bạn đọc những cách chữa táo bón cho người lớn tại nhà cực kỳ an toàn và đem lại hiệu quả nhanh chóng.

- Phân cứng, tần suất đại tiện giảm xuống 3-4 ngày một lần, thậm chí cả tuần, mỗi lần cực kỳ khó khăn.

Khi bị táo bón kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, bạn đã bị táo bón nặng, mãn tính. Táo bón nặng khiến các chất cặn bã tích tụ trong ruột quá lâu, phân hủy và sinh ra các loại chất khí. Các chất khí này sẽ khiến ống ruột phình to, cản trở đến quá trình tuần hoàn máu trong tĩnh mạch, ảnh hưởng tới chức năng tiêu hóa. Cụ thể:

- Ra máu đỏ tươi khi đại tiện.

- Đau bụng, đầy hơi, chướng bụng.

- Mệt mỏi, chán ăn.

- Phần bụng dưới phình to.

Táo bón nặng có thể gây ra tình trạng sa trực tràng, trĩ ngoại, trĩ nội. Bệnh sẽ trở nên khó chữa và nếu tiến triển nặng thì phải phẫu thuật.

Táo bón nặng có thể gây ra tình trạng sa trực tràng, trĩ ngoại - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu toàn thân

- Tâm trạng mệt mỏi, lo âu, buồn phiền: Mỗi lần đại tiện, khuôn phân to và cứng khiến trực tràng bị tổn thương, hậu môn bị đau, khiến người bệnh khó chịu, căng thẳng. Ngoài ra, các chất cặn bã tái hấp thu từ phân vào máu khiến cơ thể có thể bị nhiễm độc. Cơ thể mệt mỏi kéo theo lo âu, chán nản.

- Phân dính, tắc, són phân: Phân tắc nghẽn trong đại tràng lâu, dồn nén thành những khối cứng, khó đi đại tiện bình thường. Do đó, người bệnh luôn có cảm giác buồn đại tiện nhưng mỗi lần đi cực kỳ ít, không hết phân. Nặng hơn, phân có thể rò rỉ tại lỗ hậu môn, khiến người bệnh khó chịu, mất tự tin.

Phân tắc nghẽn trong đại tràng lâu, khó đi đại tiện bình thường - Ảnh minh họa: Internet

- Nứt kẽ hậu môn, khiến hậu môn bị rách và đau rát.

- Nổi mề đay: Táo bón trong ruột có thể sinh ra các khí độc ảnh hưởng tới chức năng hệ thần kinh, gây dị ứng.

Cách chữa táo bón cho người lớn hiệu quả tại nhà

Cách chữa táo bón dân gian bằng rau diếp cá

Diếp cá được xem là thần dược chữa bệnh táo bón và trĩ. Diếp cá có vị chua, hơi cay, tính mát, mùi tanh và có công dụng thanh nhiệt. Để chữa bệnh táo bón lâu ngày, bạn có thể sao khô 10g rau diếp cá, hãm với nước sôi tầm 10 phút rồi uống như một loại trà hàng ngày, cực kỳ đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Cách chữa táo bón dân gian bằng rau diếp cá - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa táo bón lâu ngày bằng quả sung

Sung chứa hàm lượng chất xơ cao hơn rất nhiều lần so với các loại rau củ khác, có tác dụng nhuận tràng nên được dùng để chữa táo bón nặng, lâu ngày.

Cách thực hiện: Rửa sạch 10g sung tươi rồi bổ đôi. Sau đó làm sạch đoạn ruột lợn già và thái miếng nhỏ. Đem sung và ruột lợn già hầm nhừ cùng nhau, sau đó nêm nếm gia vị vừa ăn rồi dùng trong ngày. Kiên trì thực hiện 5-7 ngày sẽ khiến triệu chứng táo bón thuyên giảm rõ rệt.

Trị táo bón bằng cây chó đẻ

Cây chó đẻ có tính mát, trị nóng trong, giúp thanh lọc cơ thể, thúc đẩy quá trình đại tiện dễ dàng hơn, tăng cảm giác ngon miệng. Từ lâu, cây chó đẻ đã được con người dùng để làm thuốc chữa kiết lỵ, táo bón và một số vấn đề liên quan đến gan.

Cây chó đẻ có tính mát, thúc đẩy quá trình đại tiện dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách dùng cây chó đẻ chữa táo bón như sau: Lấy 40g cây chó đẻ rửa sạch rồi nấu nước uống thay cho trà mỗi ngày.

Cách chữa táo bón bằng mật ong

Mật ong giúp tăng cường hệ miễn dịch, ức chế hại khuẩn, thải độc đồng thời bôi trơn hệ tiêu hóa, làm mềm phân. Cách dùng mật ong để trị táo bón cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy 100g mật ong cho vào 1 cốc sữa ấm rồi khuấy đều, uống trước khi ăn sáng để kích thích đại tiện, tập thói quen đại tiện hàng ngày.

Cách chữa táo bón bằng mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Ăn gì chữa táo bón?

Người lớn bị táo bón nên ăn gì là một câu hỏi thường gặp bởi chế độ ăn uống là một trong những nguyên nhân gây táo bón. Do đó, lựa chọn đúng loại thực phẩm sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm thiểu tình trạng táo bón nhanh chóng.

Uống đủ nước

Thông thường, mỗi người cần khoảng 2l nước mỗi ngày. Tùy theo tình trạng sức khỏe, công việc, tuổi tác mà bạn có thể điều chỉnh lượng nước phù hợp với cơ thể.

Thực phẩm giàu chất xơ

Các thực phẩm rau củ quả như rau cải, khoai lang, bí đỏ, diếp cá, rau má, mồng tơi, rau đay,… là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, cùng với đó là các loại vitamin và khoáng chất cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Việc bổ sung rau củ quả mỗi ngày sẽ giúp tình trạng táo bón được cải thiện nhanh chóng.

Thực phẩm giàu chất xơ giúp cải thiện táo bón nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước ép trái cây

Hàm lượng chất xơ trong các loại trái cây cũng cực kỳ cao, có thể kể đến chuối, cam, đu đủ, bơ,… Một cốc nước ép mận hoặc lê cũng có công dụng nhuận tràng, giảm táo bón lâu ngày.

Mong rằng qua bài viết, bạn đã biết thêm nhiều cách chữa táo bón cho người lớn tại nhà hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí nhất. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh!