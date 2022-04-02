Mặc dù một tách cà phê đen có chứa các thành phần chống vi khuẩn gây sâu răng nhưng các chuyên gia cho rằng nếu uống thường xuyên có thể gây đổi màu răng hoặc sâu răng.

Một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Rio de Janeiro (Brazil) đã công bố rằng: “Một tách cà phê đen có các thành phần làm ức chế vi khuẩn gây sâu răng”.

Loại cà phê bạn uống có ảnh hưởng khác nhau đến răng của bạn

Ông Goh Gwang Wook - Giám đốc Phòng khám Nha khoa Mokpo UDI, cho biết: “Thành phần polyphenol có trong hạt cà phê có tác dụng ngăn ngừa sâu răng bằng cách ức chế các vi khuẩn chính gây hại cho răng và các bệnh về nướu".

Để giảm thiểu tác hại khác của cà phê, bạn nên uống cà phê đen nguyên chất. Cà phê có chứa chất phụ gia có hàm lượng đường cao, bám lâu ngày sẽ gây sâu răng. Tùy thuộc vào từng loại, tần suất và lượng dùng, cà phê có thể giúp ngăn ngừa hoặc gây sâu răng.

Tannin có trong cà phê làm vàng răng

Mặc dù cà phê đen có tác dụng ngăn ngừa sâu răng nhưng vẫn có nguy cơ làm đổi màu răng nếu uống thường xuyên. Tannin gây ra các hợp chất màu bám vào răng của bạn, khi protein còn lại trong khoang miệng kết hợp với hợp chất này, chúng có thể để lại màu vàng không mong muốn.

Nếu bạn thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm có màu như cà phê, sô cô la, rượu vang và cola, bạn cần chăm sóc răng kỹ hơn. Khi soi gương, nếu thấy răng trông sẫm màu hơn hoặc vàng hơn bình thường thì có thể răng bạn đã bị ố vàng.

Cách uống cà phê để giữ gìn sức khỏe răng miệng tốt nhất cho bạn là các loại nguyên chất như espresso hoặc Americano. Mỗi lần uống không quá 10-15 phút. Tốt nhất là uống ít hoặc không đường và kem.

Đường, xi-rô, kem,... khi cho vào cà phê sẽ làm tăng nồng độ axit trong miệng, nguyên nhân gây sâu răng, đồng thời tạo ra vi khuẩn gây bệnh nha chu. Ngay sau khi uống cà phê, hãy súc miệng thật sạch với nước để làm giảm nguy cơ bị vàng răng.

Theo News1 Korea

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-phe-den-nguoi-ban-va-cung-la-ke-thu-cua-rang-459661.html