Ca mắc COVID-19 tăng nhanh chóng mặt, một số có dấu hiệu chuyển nặng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 146 người mắc COVID-19, trong đó 21 ca có dấu hiệu chuyển nặng.

Theo thông tin từ VTC News, cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 17/4, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân cho biết, 3 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận 2.070 ca, trung bình 160 ca mắc mỗi tuần, tỷ lệ bệnh nặng/mắc là 1,3%. Tuy nhiên từ đầu tháng 4/2023 đến nay, số người mắc gia tăng. Từ ngày 1/4 đến 7/4, 278 ca/tuần, tỷ lệ nặng/mắc là 1,4%. Từ 8/4 đến 14/4 tăng lên 2.000 ca, nhưng tỷ lệ nặng/mắc là 1,1%.

Omicron xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau - Ảnh minh họa: Internet Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể Omicron đang lưu hành chủ yếu trên thế giới với một số biến thể phụ như BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.16, XBB.1.9.1, XBB.1.5, XBF. Trong đó biến thể phụ XBB.1.5 được phát hiện tại 95 quốc gia. Đến nay Omicron xuất hiện được 16 tháng với hơn 500 biến thể phụ khác nhau. Biến thể này đang lưu hành hầu hết các nơi trên thế giới và chiếm ưu thế. Qua kết quả giám sát giải trình tự gene cho thấy, các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa cho biết, cục đang phối hợp với các chuyên gia để rà soát lại hướng dẫn điều trị COVID-19. Trong tuần này, dự kiến Hội đồng chuyên môn sẽ họp để rà soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị phù hợp với tình hình mới. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cũng cho biết, thời điểm tháng 1, bệnh viện chỉ tiếp nhận điều trị 20 ca, tháng 2 là 21 ca, tháng là 45 ca, nhưng trong 3 tuần của tháng 4 đã tăng lên nhiều. Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, tuần đầu tiên là 47 ca, tuần thứ 2 tăng lên 85 ca và cập nhật đến chiều 17/4, bệnh viện đang điều trị 146 ca, có 21 ca có dấu hiệu nặng. Theo ông Hà, 21 bệnh nhân này hầu hết trên 70 tuổi, đa phần có bệnh nền kèm theo như tiểu đường, huyết áp, lao, HIV, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm gan, xơ gan… Những trường hợp này nếu không mắc COVID-19, chỉ nhiễm cúm cũng nguy cơ cao. Bệnh viện đã lập đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới để phân tầng, chuyển bệnh nhân phù hợp và tránh quá tải cho tuyến trên.

TP.HCM: Siết chặt mọi biện pháp phòng dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ Để phòng tránh dịch bệnh tăng mạnh trong dịp lễ 30/1 và 1/5 tới đây, TP.HCM chủ động các phương án ngăn chặn COVID-19 bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

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