Bùng phát dịch viêm phổi: 3 cách để giữ an toàn hiệu quả ai cũng cần biết

Sức khỏe 31/12/2022 10:00

Viêm phổi là một tình trạng nhiễm trùng ở phổi làm cho nhiều túi khí đàn hồi tạo nên phổi bị viêm, làm giảm khả năng hoạt động của phổi. Người bệnh cảm thấy khó thở, ho có đờm hoặc mủ, sốt và ớn lạnh.

Triệu chứng viêm phổi

Bùng phát dịch viêm phổi: 3 cách để giữ an toàn hiệu quả ai cũng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng có thể nhẹ đến đe dọa tính mạng. 

  • Ho có thể gây tích tụ chất nhầy
  • Sốt cao
  • Nhức đầu
  • Ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi nhiều
  • Khó thở khi đi bộ hoặc vận động thể chất hoặc thậm chí không hoạt động
  • Ăn mất ngon
  • Buồn nôn và ói mửa
  • Đau ngực khi ho hoặc thở
  • Cảm giác mệt mỏi và uể oải

Viêm phổi do đâu?

Nguyên nhân phổ biến nhất của viêm phổi là nhiễm vi khuẩn, vi rút, nấm hoặc ký sinh trùng.

Bùng phát dịch viêm phổi: 3 cách để giữ an toàn hiệu quả ai cũng cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng lây lan chủ yếu qua tiếp xúc gần gũi với người bị nhiễm bệnh bởi những giọt ho khi hắt hơi hoặc ho. Các túi khí chứa đầy chất lỏng hoặc mủ, gây ho, khó thở, đau ngực trở nên tồi tệ hơn với mỗi hơi thở, nhiệt độ cao và ớn lạnh.

Mặc dù thuốc kháng sinh có thể chữa lành vết thương cho phần lớn mọi người, nhưng căn bệnh này có thể gây tử vong ở trẻ nhỏ, người già (những người trên 65 tuổi) và những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương.

Phòng chống viêm phổi

Nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất trong sáu tháng đầu đời giúp bảo vệ chống lại bệnh viêm phổi bắt đầu từ khi sinh. Đứa trẻ phải tiêu thụ thực phẩm chất lượng cao, giàu khoáng chất và vitamin cần thiết cho khả năng miễn dịch mạnh mẽ và khả năng chống lại bệnh tật.

Ăn kiêng

Bùng phát dịch viêm phổi: 3 cách để giữ an toàn hiệu quả ai cũng cần biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ điều trị viêm phổi. Nếu bạn bị đau họng, hãy cẩn thận không ăn cam quá chua vì điều này có thể khiến bệnh nặng hơn. Để có một lượng vitamin C tốt, bạn cũng có thể ăn các loại trái cây họ cam quýt khác như chanh, quả mọng và kiwi.

Kỹ thuật phòng ngừa

Bùng phát dịch viêm phổi: 3 cách để giữ an toàn hiệu quả ai cũng cần biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù đó là bệnh liên cầu khuẩn, ho gà hay viêm phổi do sởi, có một số chủng ngừa nhất định có thể giúp ngăn ngừa bệnh. Bạn cũng có thể thêm các thói quen như giữ không khí trong lành và nước sạch cũng như thường xuyên rửa tay.

Theo Times of India

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