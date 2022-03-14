Theo thông tin được đăng tải trực tiếp từ trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, tình trạng ho có đờm và tắc nghẽn phổi rất dễ xảy ra khi bệnh nhân điều trị tại nhà. Tình trạng này ảnh hướng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của F0.

Tập thở đúng cách trong và sau khi điều trị Covid-19 đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp người bệnh tránh bị hụt hơi và tốt cho phổi hậu Covid.

Chia sẻ với Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Mạnh Hoạt tiết lộ 4 bài tập để khắc phục tình trạng nói trên cho F0 đang điều trị tại nhà. Trong đó, bài tập 1 và 2 là các bài tập thở sử dụng hơi thở để tăng cường chức năng phổi, giúp tống chất nhầy ra ngoài. Bài tập 3 và 4 là các bài tập tư thế sử dụng trọng lực để giúp di chuyển chất nhầy ra khỏi phổi.

Ngoài dùng thuốc, có những biện pháp khắc phục tại nhà bạn có thể thực hành để giải quyết tình trạng nghẹt ngực, khó thở:

1.Bài tập thở sâu tốt cho người bệnh bị ho có đờm

Bài tập này sẽ giúp mở rộng phổi và làm sạch chất nhầy. Người bệnh có thể nằm hoặc ngồi để thực hiện bài tập này, chỉ cần giữ cho ngực và vai được thư giãn ở tư thế thoải mái.

Cách thực hiện:

Đặt một tay lên bụng trên và tay kia đặt trên ngực để cảm nhận chuyển động của hơi thở. Hít vào thật sâu bằng mũi và cảm thấy bụng đang nở ra. Thở ra từ từ bằng cách mím môi, làm rỗng phổi và bụng xẹp xuống. Lặp lại từ từ ba đến năm lần, và thực hiện nhiều lần một ngày.

Ảnh minh họa: Internet

2. Bài tập xếp chồng bằng hơi thở

Bài tập này có thể giúp mở rộng phổi cho người bệnh, giữ cho các cơ vận động và linh hoạt, đồng thời giúp tăng cường ho để làm sạch chất nhầy. Người bệnh có thể thực hiện bài tập này nhiều lần trong ngày, nhưng hãy đảm bảo rằng thực hiện bài tập này ít nhất một giờ sau khi ăn hoặc uống và dừng lại nếu bạn thấy khó chịu.

Cách thực hiện:

Đẩy hết hơi ra khỏi cơ thể. Hít vào một hơi nhỏ và giữ cho đến khi bạn cần thêm không khí. Hít một hơi nhỏ nữa mà không thở ra. Lặp lại các nhịp thở nhỏ vào mà không thở ra cho đến khi bạn không thể thở vào được nữa. Giữ hơi thở này trong tối đa năm giây. Thở mạnh ra đẩy hết không khí ra khỏi phổi.

3.Bài tập nằm ngửa

Trước khi thực hiện các bài tập tư thế hoặc định vị, hãy đợi ít nhất một giờ sau bữa ăn. Dừng lại nếu bạn đang cảm thấy buồn nôn hoặc nếu tư thế đang làm trầm trọng thêm chứng ợ nóng của bạn. Tư thế này có thể giúp tống chất nhầy ra khỏi phổi bằng trọng lực.

Cách thực hiện:

Nằm ngửa. Giữ đầu bằng phẳng và uốn cong đầu gối. Chống hông bằng gối để chúng cao hơn ngực. Giữ vị trí này trong ít nhất năm phút. Hãy thử hít thở sâu nếu có thể.

Ảnh minh họa: Internet

4.Bài tập nằm nghiêng

Chờ ít nhất một giờ sau bữa ăn trước khi thực hiện bài tập này và dừng lại nếu bạn cảm thấy buồn nôn hoặc ợ chua. Bài tập này có thể giúp đẩy chất nhầy ra khỏi phổi bằng cách sử dụng trọng lực.

Cách thực hiện:

Nằm nghiêng. Giữ đầu của bạn bằng phẳng, hỗ trợ nó bằng tay của bạn khi cần thiết. Chống hông bằng một chiếc gối cao hơn ngực. Giữ vị trí này trong ít nhất năm phút. Hít thở sâu nếu bạn có thể. Lặp lại tư thế nằm nghiêng về phía bên kia của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong quá trình điều trị tại nhà, F0 phải giữ đủ nước cho cơ thể: Chất nhầy có 90% là nước và có thể đặc hơn khi cơ thể thiếu nước. Sử dụng máy tạo độ ẩm, máy xông hơi mặt hoặc máy xông hơi. Làm dịu da mặt bằng một chiếc khăn ấm và ẩm hoặc xông mũi bằng một bát nước nóng. Thử hít thở sâu và các bài tập tư thế. Rửa mũi xoang bằng dụng cụ rửa mũi hoặc thuốc xịt mũi. Gối cao đầu khi ngủ hoặc nằm.